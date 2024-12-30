Нелегальных мигрантов обязали покинуть Россию до 30 апреля

Требование не распространится на иностранцев, желающих остаться в России на законных основаниях. Для этого они должны соблюсти ряд условий: сдать биометрию, пройти тестирования на наркотики и заболевания, предоставить документы о владении русским языком, знании истории и законов страны, погасить все задолженности.

Также должны отсутствовать основания, по которым мигрантам могут аннулировать патент, разрешение на работу или вид на жительство.

Указ Путина стал дополнением к закону о высылке иностранных граждан, пребывающих в России нелегально. По нему, в стране с 5 февраля 2025 года вводят миграционный режим высылки.

Ранее стало известно, что иностранные граждане, детей которых признали нежелательно находящимися на территории России, получат аналогичный статус.

Мигранты, которые находятся на территории России нелегально, обязаны покинуть страну в срок до 30 апреля или урегулировать свой статус.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.