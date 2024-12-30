30 декабря 2024, 16:43

Нелегальных мигрантов обязали покинуть Россию до 30 апреля

РИА «Новости»
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Мигранты, которые находятся на территории России нелегально, обязаны покинуть страну в срок до 30 апреля или урегулировать свой статус. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Требование не распространится на иностранцев, желающих остаться в России на законных основаниях. Для этого они должны соблюсти ряд условий: сдать биометрию, пройти тестирования на наркотики и заболевания, предоставить документы о владении русским языком, знании истории и законов страны, погасить все задолженности.

Также должны отсутствовать основания, по которым мигрантам могут аннулировать патент, разрешение на работу или вид на жительство.

Указ Путина стал дополнением к закону о высылке иностранных граждан, пребывающих в России нелегально. По нему, в стране с 5 февраля 2025 года вводят миграционный режим высылки.

Ранее стало известно, что иностранные граждане, детей которых признали нежелательно находящимися на территории России, получат аналогичный статус.

Мигранты, которые находятся на территории России нелегально, обязаны покинуть страну в срок до 30 апреля или урегулировать свой статус.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Мигранты Россия
30 декабря 2024, 08:46
Верховный шаман раскрыл просьбы россиян к духам на Новый год
РИА «Новости»
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Обращающиеся к духам люди в основном просят у них в новом году здоровья, мира и благополучия. Об этом РИА «Новости» рассказал верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол.

«В первую очередь людям нужны здоровье, мир и дружба между народами, благополучие», - подчеркнул он.

Допчун-оола избрали верховным шаманом России в 2018 году на первом всероссийском съезде шаманов в Кызыле. Весной 2025 года в стране может начать работу профсоюз шаманов.

Иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит) предупреждал православных, что традиция загадывать желания в новогоднюю ночь отсылает к язычеству. Он напомнил, что загадывание желаний относится к суевериям, которое к Церкви не имеет никакого отношения.

При этом, если отнестись к практике серьезно и связать с определенными религиозными традициями, то это будет означать отказ от христианской веры, предупреждал Сеньчуков.

Россия Новый год
30 декабря 2024, 07:19
Средний размер пенсии по старости в 2025 году назвали в Госдуме
РИА «Новости»
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В 2025 году средний размер пенсии по старости в России составит порядка 24 тысяч рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Средний размер страховой пенсии по старости в следующем 2025 году составит 24059,12 рублей», - сказал он.

Чаплин напомнил, что с 1 января 2025 года страховые пенсии в России вырастут на 7,3%, эта мера коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков ранее заявлял, что в феврале 2025 года страховые пенсии дополнительно увеличат на показатель фактической инфляции , зафиксированной по итогам 2024 года.

После того, Росстат в середине января оценит фактическую инфляцию за год, правительство может принять решение об увеличении пенсий до соответствующего уровня.

Пенсия Россия
30 декабря 2024, 05:43
Стало известно, сколько Греция потеряла из-за оттока российских туристов
Unsplash
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Массовый туризм из России в Грецию стал частью истории. Не более 15 тысяч россиян посетили эту страну за последние месяцы, сообщил посол России в Афинах Андрей Маслов в беседе с РИА «Новости». 

Турпоток рухнул после отмены прямых авиарейсов между Москвой и Афинами. Кроме того, россиянам теперь просто неудобно расплачиваться в Греции картами - они заблокированы по инициативе Евросоюза. Такие меры сделали поездки на греческие острова для граждан России неудобными и неоправданно сложными.

Греция, по словам посла Маслова, серьезно страдает от сокращения числа туристов из России. В год страна теряет из-за этого не менее миллиарда евро. Чиновник заявил, что целые отрасли в популярных городах Греции лишились прибыли. В качестве примера он привел пушно-меховую промышленность.

Тем не менее, как отметил Маслов, интерес к греческим курортам класса люкс среди россиян сохраняется. Однако этот сегмент уже не компенсирует исчезновение массового туризма, который на протяжении многих лет был значимой частью двустороннего туристического обмена.

Ранее сообщалось, что и европейские курорты пострадали из-за сокращения турпотока из России.

Путешествия Туризм Греция Россия
30 декабря 2024, 00:19
Петербургскую школьницу отправили в СИЗО за портреты террористов на стенах школы
Unsplash
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Кировский районный суд Санкт-Петербурга назначил два месяца ареста 16-летней девочке. Она повесила в школе портреты внесенных в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга Дениса Капустина* и Алексея Левкина**, сообщила пресс-служба петербургских судов в официальном Telegram-канале.

Как пояснили в пресс-службе, школьницу подозревают в публичных призывах, пропаганде и оправдании терроризма. Речь идет о части первой статьи 205.2 УК РФ - максимальное предусмотренное ей наказание составляет до пяти лет лишения свободы.

Школьница просила назначить ей домашний арест в виде меры пресечения. В суде же заявили, что она «повесила фото террористов на школьный стенд».

Несовершеннолетнюю девочку, как ранее писала «Фонтанка» , задержали после того, как 26 декабря в одной из школ Санкт-Петербурга на стенде инспектора повесили фотографии основателей запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус»***.

Сначала полиция задержала заместителя директора учебного заведения - та отрицала причастность к снимкам.

Ранее школьница из Петербурга подделала паспорт ради секса с 25-летним мужчиной.

*В России внесен в перечень террористов и экстремистов **В России внесен в перечень террористов и экстремистов ***Запрещенная в России террористическая организация

Суд Школы СИЗО

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