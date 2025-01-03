03 января 2025, 13:02

Некоторым иностранцам запретят жениться в России

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Работники российских ЗАГСов смогут отказать в регистрации брака иностранным гражданам, если их внесут в реестр контролируемых лиц МВД. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на приказ Минюста.

Реестр начнет работу 5 февраля. В него попадут иностранные граждане и незаконно пребывающие в стране, подлежащие высылке.

Такие мигранты должны получить правовое основание для проживания в России, либо уехать. В реестр внесут, в частности, иностранцев с истекшим сроком временного пребывания, кому ранее уже запрещали въезд в страну, а также тех, кто совершал преступление.

После внесения лица в реестр контролируемых МВД получит возможность установить его местонахождение и отслеживать по геолокации. Таким людям запрещается вступать в брак, управлять транспортом, регистрировать недвижимость и пользоваться банками.

Ранее мигрантов обязали сдавать биометрию на въезде в Россию с 30 июня.

Мигранты МВД РФ Россия
03 января 2025, 00:43
Милонов сдержал обещание и отправился в новогодний рейд по борделям
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Депутат Госдумы Виталий Милонов сдержал данное им обещание и отправился в новогодний рейд по публичным домам. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

«Зашел депутат Милонов с товарищами в бордель и встретили мигранта, трансгендера*, гомосексуалиста* и проститута. И все это один человек. Человек - нетрадиционный оркестр», - иронично написал парламентарий.

Ранее Милонов говорил, что сначала отметит праздник дома, а потом отправится в рейды по закрытию борделей и вейп-шопов в Петербурге.

До этого депутат прокомментировал новость о многоженстве в России, отметив, что люди, предлагающие его разрешить, подталкивают других к нарушению закона.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Праздники Госдума РФ Депутаты ЛГБТ Виталий Милонов Новый год
02 января 2025, 18:59
Умерла бывший директор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Бывший генеральный директор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая скончалась на 73-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что в четверг, 2 января, Елена Яковлевна Кальницкая скончалась на 73-м году жизни после продолжительной болезни», - отметили в учреждении культуры.

За 13 лет работы на посту генерального директора музея-заповедника Кальницкая, указали в некрологе, сделала многое для его популяризации, сохранения и развития.

Под руководством Елена Яковлевны провели колоссальные реставрационные работы парковых дворцов и ансамблей, создали и обновили многие музеи, проделали большую исследовательскую работу по изучению истории Петергофа.

Информацию о месте и времени прощания с Кальницкой согласуют с родственниками и объявят о траурных церемониях позже.

Ранее стало известно о смерти старейшей олимпийской чемпионки Агнеш Келети , ей было 103 года.

Санкт-Петербург Музеи
02 января 2025, 17:21
Приехавший в Москву ирландский журналист Боуз призвал не верить мифам о России
Читайте нас в: Google Новости
Прогулкой по заснеженной Москве проиллюстрировал свой визит в Россию ирландский журналист Чей Боуз. Видео с кадрами из российской столицы он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

В начале своего послания подписчикам журналист заявил, что его сильно впечатлил засыпанный снегом перед Новым годом город.

«Новости из Москвы. Все, что вам рассказали об этом месте, - ложь. Стратегического поражения России нигде не видно», - подписал свой пост Боуз.

В своем видео он подчеркнул, что послушал новогоднее обращение президента Владимира Путина и в очередной раз убедился в том, что западные политики не понимают того, насколько сильна Россия.

Также Боуз раскритиковал своих британских и американских коллег, продвигающих пропагандистские нарративы о слабости и проблемах страны.

В конце декабря ирландский журналист подвел итоги в 2024 года в своих социальных сетях. Он подчеркнул, что западные элиты окончательно задурили голову населению пропагандой. В качестве примера Боуз привел сюжеты западных СМИ о ситуации в зоне спецоперации.

Журналистика Россия Запад Ирландия Москва
02 января 2025, 15:17
Россиянам рассказали, какие новогодние подарки нельзя вернуть в магазин
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Новогодние подарки из категории невозвратных товаров не получится вернуть в магазин, даже если они очень не понравились. Об этом РИА «Новости» напомнили в Роскачестве.

Исключением станут только товары, в которых обнаружился брак. Однако и в этом случае продавец может инициировать экспертизу, которая подтвердит, что к поломке привели не действия покупателя, подчеркнули в организации.

К подаркам, которые не удастся вернуть, относятся продукты, парфюмерия и косметика, белье, чулочно-носочные изделия, предметы личной гигиены, мебель, животные, растения, книги, драгоценные ювелирные изделия и другое.

Ранее Дед Мороз рассказал о новогодних желаниях москвичей. Жители столицы просят волшебника закрыть им ипотеку, сохранить здоровье близких людей и установить мир во всем мире.

Роскачество Новый год

Новости по теме