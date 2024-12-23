23 декабря 2024, 21:51

Некоторых россиян предостерегли от употребления мандаринов

Freepik
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Некоторым людям стоит отказаться от употребления мандаринов. Об этом в интервью UfaTime.ru рассказала внештатный диетолог Минздрава Башкирии Рушания Ялалова.

Эксперт обозначила три категории людей, которым стоит исключить мандарины из своего рациона. Прежде всего, это люди, склонные к аллергии: мандарины являются сильным раздражителем.

Также не стоит употреблять этот фрукт в пищу людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, цитрусы могут усугубить заболевание. Употреблять мандарины с осторожностью Ялалова посоветовала и беременным.

«Не стоит есть мандарины натощак. Предпочтительнее употреблять их днем или вечером - так фрукты лучше усвоятся», - подчеркнула диетолог.

В день можно съедать четыре-пять мандаринов, заявил доктор медицинских наук Алексей Березников. Злоупотребление этим цитрусом может спровоцировать аллергию и вздутие живота.

Болезни Питание Минздрав Врачи Продукты
23 декабря 2024, 20:44
Генпрокуратура внесла представление ДУМ после фетвы о многоженстве
РИА «Новости»
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Генеральная прокуратура внесла представление главе Духовного управления мусульман, который выпустил религиозное предписание, допускающее многоженство. Информацию РИА «Новости» подтвердили в надзорном ведомстве.

«Богословское заключение Совета улемов Духовного управления мусульман России от 17 декабря „Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России“ противоречит действующему законодательству», - уточнили в Генпрокуратуре.

Семейный кодекс не предусматривает вступление в брак с тем, кто уже находится в другом зарегистрированном браке. При этом религиозные организации действуют согласно внутреннему уставу, если он не противоречит законам.

Муфтий Равиль Гайнутдин ранее объяснил, что решение совета улемов (богословов) разрешить многоженство направлено на защиту детей и женщин.

Болезни Питание Минздрав Врачи Продукты
23 декабря 2024, 17:06
Голая вечеринка по-ставропольски. Корпоратив энергетиков обернулся скандалом и увольнением
Unsplash
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Скандал после выложенного в сеть видео с корпоратива в честь Дня энергетика, во время которого сотрудники филиала «Ставэлектросеть» развлекались с голой стриптизершей, набирает обороты. Жгучие танцы брюнетки стоили директору предприятия Сергею Кайшеву должности. В беседе с 360.ru он рассказал, что сегодня, 23 декабря, у него «крайний рабочий день».

Появления танцовщицы, по словам Кайшева, никто не ожидал.

«Обычный намеченный корпоратив, посвященный Дню энергетика. Коллектив собрался отметить. В программе этих выступлений не было», - оправдывался он.

Этого было не остановить Как отметил уволенный директор, все очень смахивает на то, что произошедшее не было случайностью, а носило заказной характер. Кто именно позвал стриптизершу, никто не признается.

«Моя ответственность, которую я с себя не снимаю, было это остановить. Но как остановить людей, которые весь год работали, а теперь отдыхают? <…> Это закрытый корпоратив, не для общественности», - сказал он.

По мнению Кайшева, ролик, который стал причиной всех бед, выложили сотрудники ресторана.

Подарок от руководства Управляющий рестораном, где была вечеринка энергетиков, Рустам рассказал 360.ru, что не знал о шоу-программе с участием девушки.

«К нам подошли, сказали: „Вы извините, кто сейчас будет, это как бы инициатива директора, кто-то из руководства электросетей делает подарок“. Я, честно говоря, когда девушка вышла, думал, что это восточный танец будет, пока она не стала раздеваться», - подчеркнул он.

Стриптиз-сюрприз стал полной неожиданностью. По его словам, позже он узнал, что ведущая отговаривала празднующих от такого шоу.

«Я вам честно скажу, как это началось. Люди стали уходить», - добавил он.

Танец был всего пару минут. Но самым абсурдным в тот вечер стало то, что пока энергетики праздновали, во всем городе были проблемы со светом.

«Корпоратив идет - свет выключился. Я в ресторане работаю уже 12 лет, у нас, чтобы на мероприятиях выключали свет, это было раза четыре. Но когда выключились в этот день, я даже обрадовался, думаю: „Как же будут решать?“ В день получилось так, что реально в городе не было света», - отметил он.

Теперь общественность сравнивает корпоратив энергетиков с голой вечеринкой у блогера Анастасии Ивлеевой. Возмущенные россияне уверены, что сейчас не время для подобных праздников.

Скандалы Блогеры Анастасия Ивлеева Рестораны
23 декабря 2024, 16:32
Кабмин отправил на доработку проект о запрете богослужений в многоквартирных домах
РИА «Новости»
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Комиссия правительства России поддержала при условии доработки законопроект о запрете на проведение богослужений в нежилых помещениях многоквартирных домов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на текст проекта отзыва кабмина.

Законопроект разработали депутаты партии «Новые люди». Инициатива предусматривает запрет на богослужения, религиозные обряды и церемонии в нежилых помещениях, которые занимают религиозные организации, а также запрет на систематические публичные богослужения, обряды и церемонии в жилых помещениях.

По итогам рассмотрения документ отправили на доработку из-за того, что в федеральном законе нет критериев для определения систематичности проведения религиозных мероприятий.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки», - указали в документе.

Ранее муфтий Равиль Гайнутдин заявил, что решение совета улемов (богословов) разрешает религиозное многоженство для защиты прав женщин и детей.

Законы Религия
23 декабря 2024, 13:55
«Самое время». Депутат предложила заключать браки в роддомах
Global Look Press
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Россиянам нужно разрешить заключать браки прямо в роддомах. Таким мнением с 360.ru поделилась первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«У нас же очень много детей, к сожалению, рождаются вне брака. <…> В общем мы предлагаем, чтобы в тех МФЦ, которые есть в роддомах, была возможность в том числе заключить брак, чтобы не только зарегистрировать ребенка, но и родители могли заключить брак», - сказала депутат.

Буцкая напомнила, что при появлении ребенка на свет вне брака мужчине необходимо дополнительно получить документ, подтверждающий отцовство.

«Он еще достаточно в таких темных красках сделан, очень удручающе на мужчин действует. Поэтому, когда рождается ребенок, мне кажется, самое время принять тот самый важный шаг, важное решение в жизни», - объяснила парламентарий.

Ранее Буцкая заявила, что все поступления на банковские карты за месяц должны учитываться как доход, с которого необходимо исчислять алименты. «Официальная зарплата», которую указывают алиментщики, зачастую служит лазейкой для ухода от выплат.

Роддома Депутаты Брак

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