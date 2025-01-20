Некоторые штрафы в России захотели увеличить на 400%

Штрафы за экономические преступления могут увеличить в сотни раз. Адвокат уточнил, что это напрямую связано с инфляцией в стране и с тем, что действующие санкции не позволяют восстановить социальную справедливость За причинение имущественного ущерба посредством обмана или злоупотребления доверием взыскание может вырасти с 80 до 400 тысяч рублей (+400%), за мошенничество - с 300 до 500 тысяч рублей (+67%), а за регистрацию незаконных сделок с недвижимостью - с 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей (+400%).

«Обоснованность проекта не вызывает сомнений, индексирование позволит вернуться к реальным размерам штрафов, которые задумывал законодатель, определяя их изначально», - подчеркнул Данилов.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев ранее заявил, что за неправильную утилизацию живой ели россиянам грозит штраф до четырех тысяч рублей.