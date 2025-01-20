20 января 2025, 09:32

Некоторые штрафы в России захотели увеличить на 400%

РИА «Новости»
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Минюст предложил увеличить штрафы по 36 статьям Уголовного кодекса России. Об этом сообщил адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов агентству «Прайм».

Штрафы за экономические преступления могут увеличить в сотни раз. Адвокат уточнил, что это напрямую связано с инфляцией в стране и с тем, что действующие санкции не позволяют восстановить социальную справедливость За причинение имущественного ущерба посредством обмана или злоупотребления доверием взыскание может вырасти с 80 до 400 тысяч рублей (+400%), за мошенничество - с 300 до 500 тысяч рублей (+67%), а за регистрацию незаконных сделок с недвижимостью - с 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей (+400%).

«Обоснованность проекта не вызывает сомнений, индексирование позволит вернуться к реальным размерам штрафов, которые задумывал законодатель, определяя их изначально», - подчеркнул Данилов.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев ранее заявил, что за неправильную утилизацию живой ели россиянам грозит штраф до четырех тысяч рублей.

Штрафы Мошенничество
20 января 2025, 09:31
Подрядчики подали иски на 75,9 млн рублей к компании Бакальчука
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Суды рассматривают около 30 исков к компании Владислава Бакальчука «ВБ Девелопмент». Об этом сообщило РИА «Новости».

Иски на сумму 75,9 миллиона рублей подали подрядные организации. Арбитражный суд Подмосковья рассматривает девять таких дел на 19,7 миллиона, еще восемь исков находятся в столичном арбитраже. Аналогичные заявления зарегистрировали в Ленинградской, Ростовской, Новосибирской, Воронежской областях и Санкт-Петербурге.

Компания Бакальчука в свою очередь подала 10 исков к подрядчикам на сумму 843,9 миллиона рублей. Одно дело на 20,7 миллиона «ВБ Девелопмент» уже выиграла, еще по одному прекратили производство.

Ранее Арбитражный суд Московской области не удовлетворил иск сооснователя Wildberries о передаче активов маркетплейса в ООО «РВБ». Бакальчук также пытался оспорить передачу прав на доменное имя wb.ru.

Суд Маркетплейсы
20 января 2025, 09:16
Проект о повышении качества медицинской помощи рассмотрят в ГД в ближайшее время
Freepik
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Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект, направленный на повышение качества медицинской помощи и решение ряда проблемных вопросов. Об этом заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он указал на необходимость повышения квалификации среднего медперсонала. Благодаря обучению сотрудники медучреждений смогут применять при лечении новые технологии и методы диагностики, добавил Володин.

По его словам, повышением квалификации занимаются в основном коммерческие организации, которые предлагают получать дипломы и удостоверения о переподготовке «практически не выходя из дома».

«Это, безусловно, негативно влияет на качество медицинской помощи», - подчеркнул спикер ГД.

Он предложил закрепить разработку и утверждение типовых дополнительных профессиональных программ медицинского образования за Минздравом, а также запретить на применение исключительно электронного и дистанционного обучения для основных программ среднего медицинского и фармацевтического образования.

Ранее в Госдуме предложили полностью запретить вейпы. По мнению Володина, это решение поможет защитить детей.

Госдума РФ Врачи Медицина
20 января 2025, 09:13
Спрос на квартиры в новостройках Москвы резко упал в 2024 году
РИА «Новости»
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По итогам 2024 года россияне заключили 86,8 тысяч договоров долевого участия (ДДУ) на покупку строящегося жилья. Это на 12,7 процентов меньше, чем годом ранее, заявил «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

По словам эксперта, покупательская активность уменьшилась по сравнению с рекордным по количеству сделок в 2023 году. Однако, относительно 2020 года этот показатель увеличился на 20,2 процента, относительно 2021 года - на три процента, а относительно 2022 года - на 19,4 процента.

«В массовом сегменте в 2024 году совершено 28,6 тысяч сделок по ДДУ (-31,1% год к году), в бизнес-классе - 24,9 тысячи сделок (-3,1%), в премиум-классе - 6,2 тысяч сделок ( 31,9%), в элитном сегменте - 632 сделки ( 88,1%), в Новой Москве - 26,4 тысяч сделок (-2,9%)», - заявил Сырцов.

Причиной уменьшения количества сделок в массовом сегменте, бизнес-классе и в Новой Москве стало сворачивание льготной ипотеки и дорогие рыночные кредиты. Особенно это заметно в массовом сегменте, так как покупатели жилья в этой категории наиболее зависимы от ипотечных кредитов.

При этом в премиальном и элитном сегменте наблюдался высокий спрос, потому что люди, покупающие жилье этого класса, предпочли хранить деньги в недвижимости, а не в депозитах. Некоторые клиенты бизнес-сегмента предпочитали покупать квартиры в рассрочку.

Ранее кандидат экономических наук Сергей Зайнуллин заявил, что в 2025 году цены на жилье могут существенно снизиться , а скидки на квартиры способны достигнуть 25–30%.

Недвижимость Москва Квартиры
20 января 2025, 04:18
Армянскому производителю воды «Джермук» предъявили иск на 1,5 млрд рублей
РИА «Новости»
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Родственники предпринимателя Олега Гусева, насмерть отравившегося минеральной водой «Джермук», подали иск к армянскому производителю напитка на 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил «Коммерсант».

Житель Владикавказа получил смертельный ожог пищевода, выпив минеральную воду «Джермук» в феврале 2024 года. В бутылке оказалась уксусная кислота. Вдова и две дочери погибшего подали иск о взыскании вреда в Советский районный суд города.

В качестве ответчиков выступают ЗАО «Джермук Групп» в Ереване, которое выпускает минеральную воду, а также представитель компании в России - ООО «Минеральная вода ‚Джермук‘» и пара индивидуальных предпринимателей, «через которые прошел смертельно опасный товар».

«Моральный и материальный вред члены семьи Олега Гусова оценили в 1,5 миллиарда рублей, включив в счет оплату санавиации в размере пяти миллионов рублей», - уточнило издание.

Гусев умер в больнице , несмотря на усилия врачей. Согласно заключению экспертов, смерть наступила от «экзотоксического шока, обусловленного химической травмой».

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