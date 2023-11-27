Неизвестного ученым леопарда обнаружили рядом с зоопарком в Приморье

В объективы камер попали сразу три леопарда на трассе в районе села Монакино около Уссурийска. Ученые предположили, что на видео удалось запечатлеть самку с двумя детенышами. Однако после анализа полученных кадров ученые «Земли леопарда» сообщили, что одного из членов семейства ранее вообще не видели.

«Один из членов зафиксированного семейства ранее не фиксировался. Это удалось выяснить благодаря уникальному узору пятен на шкуре леопарда», - указали в парке.

Его внесут в базу данных национального парка, где животному присвоят уникальный номер. По нему леопарда в дальнейшем будут учитывать. В парке уточнили, что благодаря видео удалось подтвердить пополнение в краснокнижном семействе редчайших на планете крупных кошек.

В Московской области увеличилась популяция краснокнижного черного коршуна. В 2023 году этих хищных птиц неоднократно видели на севере, западе и востоке Подмосковья.