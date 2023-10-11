Нехватка сотрудников МВД России составила 100 тысяч человек
Министерству внутренних дел Росси в настоящее время недостает порядка 100 тысяч сотрудников, в основном в строевых подразделениях. Об этом на заседании Госдумы сообщила начальник финансово-экономического департамента МВД Ирина Кальбфляйш, написал «Коммерсант».
«Из 700 тысяч штатных сотрудников некомплект составил 100 тысяч человек. Вопрос о полицейском на улице встал актуально и очень остро», - отметила она.
Глава департамента предположила, что причина дефицита кадров кроется в уровне денежного довольствия, который не может конкурировать с другими сферами.
«На следующий год в бюджете плановая индексация заработных плат полицейских не предусмотрена, что не позволяет МВД удовлетворить свои финансовые потребности», - добавила Кальбфляйш.
В августе о проблеме с кадрами в МВД сообщал также глава ведомства Владимир Колокольцев. Он назвал ситуацию сложной и призвал действующих сотрудников сделать все, чтобы предотвратить риски.