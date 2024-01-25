Нехватка кадров в промышленности выросла в России

Опрос проходил на более чем тысяче промпредприятий. Работодателей попросили выбрать вариант ответа на вопрос о количестве кадров на их предприятиях: «более чем достаточно», «достаточно» и «недостаточно». Ответ «более чем достаточно» выбрали только 2% опрошенных.

Во время предыдущего опроса, в июле, о нехватке кадров сообщили 45% респондентов. В октябре ситуация немного улучшилась: на кадровый голод жаловались 39%.

При этом промышленные предприятия стараются повышать зарплаты. Согласно опросу, проведенному в конце 2023 года, рост зарплат зафиксировали на 47% предприятий.

Самый низкий в России уровень безработицы в начале 2024 года продемонстрировала Московская область - 0,22%. В регионе всего девять тысяч зарегистрированных безработных - почти вдвое меньше, чем в начале 2023-го.