25 января 2024, 07:43

Нехватка кадров в промышленности выросла в России

Unsplash
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Опрос Института Гайдара показал, что работников не хватает на 47% российских промышленных предприятий. Показатель побил рекорд 1996 года. С результатами исследования ознакомился РБК.

Опрос проходил на более чем тысяче промпредприятий. Работодателей попросили выбрать вариант ответа на вопрос о количестве кадров на их предприятиях: «более чем достаточно», «достаточно» и «недостаточно». Ответ «более чем достаточно» выбрали только 2% опрошенных.

Во время предыдущего опроса, в июле, о нехватке кадров сообщили 45% респондентов. В октябре ситуация немного улучшилась: на кадровый голод жаловались 39%.

При этом промышленные предприятия стараются повышать зарплаты. Согласно опросу, проведенному в конце 2023 года, рост зарплат зафиксировали на 47% предприятий.

Самый низкий в России уровень безработицы в начале 2024 года продемонстрировала Московская область - 0,22%. В регионе всего девять тысяч зарегистрированных безработных - почти вдвое меньше, чем в начале 2023-го.

Опросы Рабочие места Работа Зарплаты Промышленность
25 января 2024, 02:49
Врачи вытащили из пациента в Саратове 12-сантиметрового червя
Freepik
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У жителя Саратова из-под кожи лба вытащили 12-сантиметрового червя. Об этом сообщили в Саратовской городской клинической больнице № 9 на странице «Вконтакте».

Авторы публикации рассказали, что сначала пациент заметил припухлость на правом веке. Потом опухла область около корня носа. В итоге мужчина обратился к челюстно-лицевому хирургу. После УЗИ врачи выяснили, что симптомы связаны с паразитарным поражением и приняли решение о проведении операции.

В ходе процедуры из-под кожи пациента достали 12-сантиметрового гельминта белого цвета. Как отметили в клинике, этот паразит передается через укус комара. Симптомы могут проявиться через три-шесть месяцев после заражения.

Летом прошлого года директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что в России участились случаи дирофиляриоза - болезни, при которой паразиты живут под кожей человека.

Саратов Больницы Болезни Врачи Мужчины
25 января 2024, 00:04
Научили в магазине. Читающего стихи попугая-патриота выставили на продажу в Краснодаре за 250 тысяч рублей
Unsplash
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Житель Краснодара выставил на продажу попугая жако по кличке Валера. В объявлении указали, что птица-патриот умеет декларировать стихи. Пернатое уже продали, сообщил «360» хозяин Валеры.

Объявление о продаже попугая опубликовали на одном из популярных сайтов. Владелец пернатого заявил, что у птицы богатый словарный запас. Он знает имя президента России, может говорить «Ура!» и цитирует стихи поэтов-классиков. За Валеру попросили 250 тысяч рублей.

«Продали уже. Его в магазине научили [разговаривать]. Купили уже таким», - отметил мужчина.

Он не уточнил, за какую сумму в итоге удалось продать Валеру. Владелец птицы также назвал ее возраст.

«Четыре года», - сказал мужчина.

Попугаи жако обитают в основном в Западной Африке. Это одна из самых распространенных среди любителей содержания птиц порода. Попугаи отличаются высоким интеллектом и могут запоминать до 250 слов, иногда ассоциируя их с предметами. В неволе и при надлежащем уходе жако живут более 40 лет.

Жителя Москвы ранее задержали по подозрению в мошенничестве при покупке попугая. Полиция быстро нашла злоумышленника и арестовала его.

Краснодар Торговля Птицы
24 января 2024, 23:46
«Около 80% рынка». ФАС назвала Wildberries и Ozon доминирующими на рынке
РИА «Новости»
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала маркетплейсы Wildberries и Ozon лидирующими интернет-магазинами на рынке. Об этом заявил глава ведомства Максим Шаскольский, его слова передало РИА «Новости».

«Мы в декабре завершили проведение анализа состояния конкуренции на этом рынке и установили коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon - вместе они занимают около 80% рынка», - заявил он.

Ранее стало известно, что Wildberries запустил кнопку отмена заказа , чтобы защитить покупателей от случайных покупок. Функция появилась на сайте и в мобильном приложении, ее можно найти в разделе «Доставки» после оформления заказа. Покупку возможно отменить в течение часа. На первом этапе операцию разрешили только для покупателей, заказывающих товары по постоплате. В скором времени функцию сделают для всех пользователей.

ФАС России Россия Бизнес Маркетплейсы
24 января 2024, 19:16
«Я кричал от горя». Пса Арчи в Подмосковье забрала влюбленная пара
РИА «Новости»
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Тойтерьера Арчи, высаженного из электрички в Подмосковье, могла забрать молодая пара. Подробности «360» рассказал хозяин пса Сергей.

Арчи забежал в вагон электрички после того, как его хозяин вышел на станции. Собака была без ошейника и жетона с контактами владельца. Спустя время пес выбежал из поезда на станции в Чехове , хотя до этого поступала информация, что тойтерьера высадили из электрички после того, как его владелец поругался с другими пассажирами.

В результате хозяин Арчи оказался на станции Столбовая, а пес исчез. Позже оказалось, что собаку все же отвезли на станцию, где ее искал Сергей, но они не смогли встретиться. Сначала Арчи подобрали парень с девушкой.

«Я кричал, видимо, от горя, его (пса - прим. ред.) имя, на эмоциях. Мужчина сказал - на станции Чехов, где был Арчибальд, подошла электричка на Москву. Кто-то рассказал историю, что на Столбовой мужчина ищет собаку Арчи. Они его позвали по имени, он откликнулся, решили отвезти на Столбовую. Там его высадили, а меня уже не было…» - рассказал Сергей.

Пес бегал по платформе, искал хозяина и замерзал. Супружеская пара, ожидавшая электричку из Москвы, обратила на него внимание. Они подошли к Арчи, тот начал с ними контактировать. Но муж не разрешил жене взять собаку, рассказал Сергей.

«Стоял молодой человек, встречал свою девушку. Собаку парень взял на руки, когда приехала электричка. Девушка дала добро, и они ушли», - поделился хозяин пропавшего пса.

Супруги успокоились, что пес не замерзнет, и уехали в Чехов. Сейчас Сергей ищет молодого человека, который взял Арчи. На вид мужчине около 30 лет, у него есть небольшая борода. В день, когда он нашел пса, на нем была черная куртка с капюшоном.

Сергей ищет Арчи уже больше недели. На поиски тойтерьера собирали волонтеров и добровольцев. Ранее Сергей рассказывал, что с ним связывались неизвестные, которые сообщили, что якобы нашли собаку. Но спустя время владелец пса узнал, что с ним разговаривали мошенники , которые хотели нажиться на его горе.

Волонтеры Чехов Собаки Поезда Москва

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