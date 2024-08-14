14 августа 2024, 11:48

Недовольный пассажир избил ребенка в автобусе в Находке

РИА «Новости»
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В Приморье начали проверку после избиения ребенка в автобусе. ЧП произошло в Находке, уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ведомстве отметили, что проверку организовали после публикации в социальной сети. Автор поста рассказал, как мужчина, недовольным поведением ребенка, избил его в салоне автобуса № 2.

«Мужчина воспользовался малозначительным поводом, выражая недовольство поведением несовершеннолетнего, нанес мальчику удары рукой по лицу и голове, причинив телесные повреждения», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в Казани уроженец Таджикистана избил подростка на улице. По словам матери пострадавшего, юноша напал на ее сына по дороге в магазин. Мальчик спокойно шел по улице, когда у него на пути встал 16-летний юноша и начал оскорблять. В случившемся также разбираются правоохранители.

Автобусы Избиения
14 августа 2024, 11:56
«У меня в голове пустота». Брат забравшей деньги Долиной курьерши не смог говорить о ней
РИА «Новости»
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Брат подозреваемой в мошенничестве Анжелы Цырульниковай отказался комментировать задержание родственницы. Об этом он заявил 360.ru.

Мужчина признался, что сейчас находится в подавленном состоянии, извинился и отказался давать комментарий по поводу задержания сестры.

«У меня в голове пустота…», - заявил собеседник издания.

Ранее муж задержанной рассказал, что они супругой стали жить раздельно после 20 лет брака по желанию самой Цырульниковой. Женщина забрала детей и съехала на съемную квартиру в Беляево. По словам мужчины, жена была порядочным человеком и мошенничеством никогда не занималась.

Цырульникову задержали в подмосковной Балашихе после того, как стало известно о ее предположительном участии в мошеннической схеме.

Телефонные аферисты, по версии следствия, обманывали певицу Ларису Долину с апреля по июль, представляясь сотрудниками полиции. Они уговорили артистку отдать деньги, вырученные от продажи квартиры в центре Москвы. Женщина перевела на счета и передала через курьера более 200 миллионов рублей.

Мошенничество
14 августа 2024, 10:45
Сбежавший комик Незлобин оборвал все связи с Россией
РИА «Новости»
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Известный комик Александр Незлобин продал свою последнюю московскую квартиру и оборвал все связи с Россией. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, речь идет об элитной недвижимости на Патриарших прудах, сделка состоялась в конце июля. Комик продал квартиру площадью 75 квадратных метров на улице Спиридоновка, она находилась в пятиэтажном доме 1933 года постройки.

В среднем такая квартира сдается за 250 тысяч рублей в месяц, на аренде с начала 2022 года комик заработал порядка пяти миллионов рублей.

У комика была еще одна квартира в Тверском районе Москвы. Эту двушку он тоже успел продать, а сам живет в Соединенных Штатах.

Ранее стало известно, что европейцы проигнорировали тур выступавшего против России Незлобина. Артист отменил выступления из-за низких продаж билетов.

Россия Москва
14 августа 2024, 03:38
Опасное существо из Атлантики нашли на пляже в Крыму
Freepik
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На пляже в Новороссийске заметили необычную синюю медузу, которая могла приплыть из Атлантического океана. Об этом сообщило издание «Новороссийский рабочий».

Морское животное нашла женщина в прибрежных водах у села Южная Озереевка и вытащила его на берег. Сначала она приняла медузу за синий пакет. Купающиеся рядом дети подсказали, что это живое существо.

«Медуза напоминает черноморских корнеротов, плотная на ощупь. На воздухе она кажется не такой яркой, как в воде», - отметили в статье.

Биолог Вениамин Голубитченко предположил, что такая необычная медуза могла приплыть из Атлантического океана. По его словам, похожих морских животных уже встречали в Крыму.

Другой ученый Сергей Иванов сообщил, что найденная медуза может относится к кубомедузам, чьи щупальца покрыты клетками с ядом.

Ранее в Крыму заметили активность медуз корнеротов. Отдыхающих предупредили, что такие медузы могут оставлять довольно обширные и болезненные ожоги.

Дети Крым Ученые Животные
13 августа 2024, 23:00
Компания KCG продала каналы «МУЗ-ТВ» и «Ю»
Freepik
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Инвестиционная группа Kismet Capital Group (KCG) заключила соглашение с группой инвесторов о продаже частной группы компаний «МЕДИА1». Об этом сообщила пресс-служба «Медиа-Телеком».

Эта группа компаний объединила телеканалы «Муз-ТВ», «Ю», «Солнце» и региональный радиохолдинг «Выбери Радио». «Медиа-Телеком» занимается дистрибуцией телеканалов и развивает стартапы в медиасфере. Ее участниками являются Национальная Медиа Группа, «Ростелеком» и группа топ-менеджмента.

«Как новый акционер мы заинтересованы в дальнейшем развитии бизнеса компании. Основной ценностью в „МЕДИА1“ является текущая команда, вместе с которой мы будем работать над новыми задачами и проектами», - отметили в компании.

Продажа активов «МЕДИА1» станет завершающим этапом в стратегии выхода KCG из медиабизнеса. Основатель KCG Иван Таврин назвал правильным решение передать компанию в новые руки. Он выразил уверенность, что новые владельцы «МЕДИА1» принесут «больше возможностей для всех его активов».

Ранее стало известно, что Coca-Cola снова захотела работать в России. Компания подала заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков брендов.

Бизнес Телевидение

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