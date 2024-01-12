Недовольную бабушку на Сахалине вытолкали ногой из машины скорой помощи

Мать годовалого ребенка и 12-летнего подростка уехала в областной центр и оставила детей у бабушки. Когда младший почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую помощь. Конфликт, по информации блогера, начался практически с порога - пенсионерка сделала замечание фельдшеру за то, что она не обработала и не согрела руки перед осмотром.

Собрав анамнез, доктор объявила о госпитализации. Бабушка одела обоих детей и сообщила обо всем матери - та решила приехать сразу в больницу. Пожилую женщину в машину скорой помощи не пустили.

«[Она] столкнулась с агрессией фельдшера, которая не пускала сопровождать ребенка. Забрала малыша и грубо (ногой), что отчетливо видно на видео, вытолкнула из машины. Угрожала вызвать полицию и сказала, что бабушка ведет себя агрессивно и неадекватно», - рассказала блогер.

В Тюменской области главврач больницы сломал челюсть мужу пациентки. Мужчина вместе с другом пришли в больницу, чтобы выяснить, почему его супругу долго не выписывали.