Недостаток нашли в идее сокращенной рабочей неделе для россиянок с детьми

Она напомнила, что у россиянок с тремя и более детьми уже есть определенные социальные гарантии. В частности, их нельзя вызывать на работу в выходные и праздничные дни. Сокращенная рабочая неделя для большинства женщин с двумя и более детьми позволит им уделять больше времени семье.

«С другой стороны, надо очень внимательно отнестись к тому, чтобы не подвергать женщин с двумя и более детьми к дискредитирующим проблемам. Потому что работодатели неохотно нанимают мам на сменную работу», - заявила Бессараб.

Депутат напомнила, что, по закону, беременным женщинам в приеме на работу отказывать нельзя, но по факту некоторые работодатели уклоняются от найма таких сотрудниц под разными предлогами.

«Отследить такие случаи практически невозможно. Безусловно, помогать мамам нужно, и большинство работодателей социально ответственны, но все-таки нужно всесторонне рассмотреть эту инициативу», - подчеркнула Бессараб.

Она добавила, что здесь также важно учитывать мнение работодателя: если сотрудница уйдет раньше на один час, ее кто-то должен заменить с повышением заработной платы. При этом авторы предложения предусмотрели сохранение обычной зарплаты для женщин с сокращенным графиком.