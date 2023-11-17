«Недопустимая ситуация». Компания МТС объяснила утечку данных клиентов в Омске

«Мы оцениваем ситуациюкак недопустимую. Предварительно выяснено, что инцидент произошел на стороне подрядной организации, которая занималась продажей сим-карт. Сотрудничество с ней приостановлено», - отметила представитель компании.

Пресс-секретарь заверила, что МТС четко соблюдает законодательство в сфере защиты персональных данных. Вся конфиденциальная информация шифруется и передается по защищенным каналам связи, а к сотрудникам, получающим доступ к личным данным клиентов, применяются строгие требования безопасности, рассказала Дерюгина.

«МТС рассматривает возможность обращения в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности за нарушение законодательства», - подытожила пресс-секретарь.

Личные данные абонентов МТС в Омске разместили в открытом чате в Telegram. В нем сотрудники оскорбляли непонравившихся им пользователей, в том числе нецензурно. Чат из мессенджера уже удалили.