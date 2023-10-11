«Недобрый праздник». Почему 11 октября нельзя ходить в гости и есть ягоды?

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Праздник связан с именинами Святого Харитона, который жил на рубеже III–IV столетий в Иконии (современная Турция). Во время правления римского императора Аврелиана он подвергался гонениям и был заключен в темницу. А однажды святой старец чуть не погиб от рук разбойников. Но его чудесным образом спасла ядовитая змея.

В народе Харитонов день считался «недобрым». В этот день не стоило ходить в гости, выходить из дома с наступлением темноты, заниматься домашними делами. Даже ягоды есть было нельзя - согласно легендам, в этот день на них плюет сам дьявол. Тот, кто нарушит запрет и съест такую испорченную ягоду, будет тяжело болеть.

Народная традиция предписывает в этот день избегать встреч с темноволосыми и черноглазыми людьми - считалось, что они могут навести порчу.

Кроме того, наши предки считали, что сны, которые снятся в ночь на Харитонов день, вещие - они способны подсказать, что ждет человека в жизни.

Ранее стало известно, что нельзя делать в Покровскую родительскую субботу. Это день поминовения усопших, в который не стоит проводить шумные застолья и праздники.