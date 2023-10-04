Неделя интерьера и дизайна пройдет в Москве с 28 по 31 октября
С 28 по 31 октября в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдет III Московская неделя интерьера и дизайна. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на выставке будут представлены более 650 брендов из России, стран Ближнего Востока, Индии и Китая. Темой выставки станет доступный ремонт и качественный интерьер.
«Приглашаем на нее производителей мебели, предметов интерьера, отделочных и строительных материалов», - отметил мэр.
В рамках деловой программы состоятся выступления известных российских и зарубежных производителей, дизайнеров, архитекторов и девелоперов. Для гостей состоятся открытые лекции, дискуссии и мастер-классы, а предприниматели смогут найти бизнес-партнеров.
Для участия понадобится регистрация.
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