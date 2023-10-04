Неделя интерьера и дизайна пройдет в Москве с 28 по 31 октября

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По его словам, на выставке будут представлены более 650 брендов из России, стран Ближнего Востока, Индии и Китая. Темой выставки станет доступный ремонт и качественный интерьер.

«Приглашаем на нее производителей мебели, предметов интерьера, отделочных и строительных материалов», - отметил мэр.

В рамках деловой программы состоятся выступления известных российских и зарубежных производителей, дизайнеров, архитекторов и девелоперов. Для гостей состоятся открытые лекции, дискуссии и мастер-классы, а предприниматели смогут найти бизнес-партнеров.

Для участия понадобится регистрация.

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