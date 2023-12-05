Небольшой снег и облачную погоду пообещали москвичам 5 декабря
Во вторник, 5 декабря, в Москве пройдет небольшой снег, ветер будет слабым, до восьми метров в секунду. Столбики термометров опустятся ниже -10 градусов, сообщил Гидрометцентр России.
«Облачно с прояснениями. Небольшой снег. Гололедица. Ветер юго-западный, три-восемь метров в секунду», - пообещали синоптики.
Столбики термометров опустятся до -8…-10 градусов. Атмосферное давление в норме - 752 миллиметра ртутного столба.
Ночью температура упадет еще ниже, до -15…-17 градусов. Гололедица на дорогах сохранится, поэтому водителям и пешеходам следует быть особо аккуратными.
Синоптики отметили, что морозы в Москве сохранятся до 9 декабря. В эти дни спасатели призывают быть очень внимательными к себе и окружающим, чтобы не получить обморожение. Они предупредили о коварстве морозной погоды и рассказали о способах защиты от нее.