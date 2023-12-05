Небольшой снег и облачную погоду пообещали москвичам 5 декабря

В столице стали известны победители туристической премии «Путеводная звезда», а также лучшие экскурсии, выставки и гостиницы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что всего в конкурсе было 22 направления для конкурсантов, в шести из которых победителей выбирали профессиональные судьи.

«Лучшим экскурсоводом стал Евгений Степанов. В его арсенале 26 авторских маршрутов. Только за этот год он провел по городу больше 350 экскурсий. Лучшим администратором гостиницы назван Денис Сольев», - сказал Собянин.

В 11 номинациях за лауреатов голосовали участники сервиса «Активный гражданин». В номинации «Московские впечатления: выставки» москвичи отметили выставку Государственного Дарвиновского музея, посвященную истории основания теории эволюции и многообразию жизни на планете.

В конкурсе «Московские впечатления: экскурсии, развлечения» самой популярной стала экспозиция «Подвиг народа» в Музее Победы, которая показывает подвиги рабочих, ученых, деятелей культуры и медиков в сложное время Великой Отечественной войны.

Накануне победителей премии имени Николая Островского назвали в Москве.