Небольшой снег и до -3 градусов спрогнозировали в Москве во вторник

Синоптик отметил, что погоду в мегаполисе сформирует теплый сектор циклона с центром над Ленинградской областью. На улицах будет пасмурно и облачно. Кроме того, пройдет небольшой снег, а местами на дорогах и тротуарах образуется гололедица.

«В Москве максимальная температура воздуха 0… -2 градуса, в Подмосковье - 0… -5», - рассказал Леус.

Метеоролог добавил, что ветер в городе будет дуть с юга со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня практически не изменится, барометры достигнут отметки 729 миллиметров ртутного столба - ниже нормы.

Накануне в Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 17 января.