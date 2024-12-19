«Небольшой фуршет». Чем кормят журналистов на прямой линии в этом году

«Для тех, кто не успел позавтракать сегодня, приготовлен небольшой фуршет: здесь пирожки, разного рода канапешечки, кексики и, конечно, чай и кофе», - рассказала она.

Она показала банкетный стол с аппетитными закусками и призналась, что пока их не пробовала.

«Всем всегда интересно, чем журналистов кормят. Мы еще не успели попробовать, даже не знаем начинку этих пирожков, но мы обязательно выясним», - добавила корреспондент.

Ранее впервые освещающая прямую линию журналистка RT Кун Мэннань сообщила, что хотела бы научить российского лидера китайскому языку. Она объяснила, что сейчас страны стали тесно общаться.