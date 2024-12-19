19 декабря 2024, 10:55

«Небольшой фуршет». Чем кормят журналистов на прямой линии в этом году

Читайте нас в: Google Новости

Организаторы прямой линии с президентом Владимиром Путиным подготовили для журналистов небольшой фуршет. Чем кормят представителей СМИ в Гостином Дворе перед мероприятием, узнала корреспондент 360.ru Регина Орехова.

«Для тех, кто не успел позавтракать сегодня, приготовлен небольшой фуршет: здесь пирожки, разного рода канапешечки, кексики и, конечно, чай и кофе», - рассказала она.

Она показала банкетный стол с аппетитными закусками и призналась, что пока их не пробовала.

«Всем всегда интересно, чем журналистов кормят. Мы еще не успели попробовать, даже не знаем начинку этих пирожков, но мы обязательно выясним», - добавила корреспондент.

Ранее впервые освещающая прямую линию журналистка RT Кун Мэннань сообщила, что хотела бы научить российского лидера китайскому языку. Она объяснила, что сейчас страны стали тесно общаться.

Еда Журналистика Прямая линия с Владимиром Путиным 2024
19 декабря 2024, 11:21
Итальянский журналист рассказал, какой вопрос хочет задать Путину
Читайте нас в: Google Новости
Предстоящую прямую линию президента России Владимира Путина посетит итальянский журналист Винченцо Лоруссо. Он рассказал ведущей 360.ru Регине Ореховой в Гостином Дворе, что хочет задать главе государства вопрос об отношениях двух стран, потому что их многое связывает.

«Я хочу спросить Владимира Путина о русских и итальянцах. Нас многое связывает - история, традиции, культура», - сказал он.

Лоруссо отметил, что последние два года живет в Луганске. По его словам, итальянцам важно доносить правду об истинной ситуации в республиках Донбасса.

«Я живу в Луганске уже два года, потому что это важно. Раньше проживал в Риме, там осталась моя жена. Итальянцам нужна правдивая информация о всей ситуации», - добавил журналист.

Мероприятие начнется в полдень по московскому времени в Гостином Дворе в Москве.

Италия Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным 2024
19 декабря 2024, 11:06
Генпрокуратура нашла серьезные нарушения в работе Минпросвещения
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Генеральная прокуратура выявила ряд существенных нарушений в работе министерства просвещения и Рособрнадзора. Об этом в Совете Федерации заявил глава ведомства Игорь Краснов, его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что Генпрокуратура закончила масштабную проверку, по итогам которой обнаружила неэффективное использование выделенных денежных средств и другие серьезные нарушения.

«Учебники - это большая проблема. Многократные изменения образовательных процессов приводят к тому, что методические пособия устаревают», - подчеркнул Краснов.

Он добавил, что внес акты реагирования, а также обязал министров устранить нарушения. По словам генпрокурора, учащимся необходимо получать знания из актуальных учебников.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в некоторых российских регионах фиксируются проблемы со строительством школ. В зоне риска находятся объекты в Дагестане, Ярославской, Кировской, Московской областях, а также в Кабардино-Балкарской республике и Краснодарском крае.

Генпрокуратура РФ Школы Школьники Образование
19 декабря 2024, 10:11
Многоженец Иван Сухов раскрыл сумму дохода на содержание трех жен и 14 детей
«ВКонтакте»
Читайте нас в: Google Новости
Полигамщик Иван Сухов заявил Telegram-каналу Shot, что не боится проверок органов опеки. Многоженец озвучил свой доход, на который существует его семья из трех жен и 14 детей.

Сухов похвастался, что подрабатывает водителем и зарабатывает 75 тысяч рублей в месяц, на это и живет его семья. Мужчина отрицает существование как презервативов, так и кредитов, поэтому проживает с женами и детьми в трехкомнатной квартире, брать ипотеку не собирается, но строит во Владимирской области дом.

Также многоженец заявил, что к нему уже приходила проверка, гостей из социальных служб он не боится. Сухов подчеркнул, что «с божьей помощью» они прошли не одно подобное мероприятие.

«Вот эти люди, они просто не понимают, как жить. Их не научили. А я их могу научить, объяснить. Пускай они хейтят. В моем понимании люди жалуются, потому что детей у самих нет. За родину не радеют, а я за родину! Вот народ рожаю, воспитываю достойными людьми», - указал мужчина.

Семьей Ивана Сухова заинтересовалась московский уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская. Внимание омбудсмена привлекло интервью журналистки Саши Сулим с Суховым и его бывшей женой.

Полигамщик Иван Сухов заявил Telegram-каналу Shot , что не боится проверок органов опеки. Многоженец озвучил свой доход, на который существует его семья из трех жен и 14 детей.

Дети Семья Доходы Мужчины Квартиры
19 декабря 2024, 03:46
В России захотели увеличить переработки и отзывать работников из отпусков
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Министерство экономического развития разработало проект изменений в Трудовой кодекс, чтобы сделать рынок труда более гибким из-за дефицита рабочей силы. С документами к законопроекту ознакомился РБК.

Ведомство запланировало следующие нововведения: регулирование переработок, условий заключения, корректировки и прекращения трудового договора, а также разрешения отозвать сотрудника из отпуска.

По словам главы ведомства Максима Решетникова, на рынке труда хотят снять законодательные ограничения.

«Люди хотят работать больше, предприятия готовы больше платить», - заявил чиновник.

В частности, Минэкономразвития предлагает установить лимит сверхурочной работы на уровне четырех часов в день и 240 часов в год. При том, что сейчас ее продолжительной для каждого работника не должна превышать четырех часов в течение двух дней подряд, а если брать год, то не более 120 часов.

Замглавы правления Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина раскритиковала проект, отметив, что сейчас наблюдается рост профессиональных заболеваний, травматизма и смертей на рабочих местах из-за воздействия производственных факторов. По ее словам, экономическая выгода ряда работодателей в итоге обернется «стратегическим проигрышем для всех».

В начале осени в России начали по-новому рассчитывать оплату сверхурочной работы.

Законы Россия Работа Экономика

Новости по теме