«Неадекватные предложения». Депутат раскритиковал идею сократить сроки аборта

По словам парламентария, профильный комитет не обращался с такими рекомендациями к Минздраву. Речь идет о предложениях круглого стола, который организовали в Госдуме при комитете.

«Там были еще более неадекватные предложения по поводу того, что должен отец давать свое разрешение на аборт, и вообще запретить аборты», - рассказал Куринный.

Он добавил, что таким образом кто-то решил позаботиться о демографии и повысить ее запретительными методами.

Ранее в России предложили сократить срок проведения аборта без медицинских показаний с 12 до девяти недель. Такая инициатива может навредить , считает гинеколог, сексолог Тамара Мальцева.