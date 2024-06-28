«Неадекватные предложения». Депутат раскритиковал идею сократить сроки аборта
Предложение сократить сроки аборта по желанию женщины является экзотическим, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Lenta.ru. Он признался, что не поддерживает эту инициативу.
По словам парламентария, профильный комитет не обращался с такими рекомендациями к Минздраву. Речь идет о предложениях круглого стола, который организовали в Госдуме при комитете.
«Там были еще более неадекватные предложения по поводу того, что должен отец давать свое разрешение на аборт, и вообще запретить аборты», - рассказал Куринный.
Он добавил, что таким образом кто-то решил позаботиться о демографии и повысить ее запретительными методами.
Ранее в России предложили сократить срок проведения аборта без медицинских показаний с 12 до девяти недель. Такая инициатива может навредить , считает гинеколог, сексолог Тамара Мальцева.