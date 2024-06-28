28 июня 2024, 16:10

«Неадекватные предложения». Депутат раскритиковал идею сократить сроки аборта

РИА «Новости»
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Предложение сократить сроки аборта по желанию женщины является экзотическим, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Lenta.ru. Он признался, что не поддерживает эту инициативу.

По словам парламентария, профильный комитет не обращался с такими рекомендациями к Минздраву. Речь идет о предложениях круглого стола, который организовали в Госдуме при комитете.

«Там были еще более неадекватные предложения по поводу того, что должен отец давать свое разрешение на аборт, и вообще запретить аборты», - рассказал Куринный.

Он добавил, что таким образом кто-то решил позаботиться о демографии и повысить ее запретительными методами.

Ранее в России предложили сократить срок проведения аборта без медицинских показаний с 12 до девяти недель. Такая инициатива может навредить , считает гинеколог, сексолог Тамара Мальцева.

Здравоохранение Госдума РФ Депутаты
28 июня 2024, 13:32
Работу «Кухни на районе» предложили остановить на 90 суток из-за заражений ботулизмом
Пресс-служба Следственного комитета
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Специалисты Роспотребнадзора призвали суд приостановить работу сервиса «Кухня на районе» (ООО «Локалкитчен») на три месяца из-за массового отравления ботулизмом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Заявление прозвучало в Люблинском суде Москвы.

«Пока нет подтвержденной лабораторной проверкой причины заражения ботулизмом больных, мы просим приостановить деятельность до 90 суток», - произнес представитель Роспотребнадзора.

Он пояснил, что санитарно-эпидемиологического исследование, которое установит наличие или отсутствие ботулотоксина в продукции компании, еще не завершилось. Лабораторное исследование проводится на живых белых мышах.

По словам представителя ведомства, уже выяснилось, что посещение, где готовили салаты, не соответствовало санитарным нормам.

О временной приостановке работы «Кухни на районе» стало известно еще 16 июня.

Еда Роспотребнадзор Ботулизм Случаи ботулизма в России
28 июня 2024, 12:38
Никита Белых выйдет на новую работу 8 июля
Телеканал «360»
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Экс-губернатор Кировской области Никита Белых выйдет на новую работу. Об этом он рассказал на заседании суда, кадры которого появились в распоряжении 360.ru.

На прошлой неделе он вышел из тюрьмы после восьмилетнего наказания за взятки. В пятницу, 28 июня, состоялось заседание по рассмотрению его жалобы на приговор по делу о злоупотреблении полномочиями. Он сообщил, что выходит на новую работу 8 июля. Белых не уточнил, чем именно будет заниматься.

Как сообщило РИА «Новости» , Кировский областной суд предложил перенести вынесение решения на 8 июля из-за замены заболевшего гособвинителя. Однако Белых выступил против. Он пояснил, что живет в другом городе, поэтому не сможет часто ездить из Перми в Киров.

«Если же суд примет решение переносить (заседание), то не на 8 июля, а на более поздний срок, потому что 8 июля выхожу на работу, и мне нужно появиться перед сотрудниками в качестве нового работника», - подчеркнул Белых.

Его заржали при получено взятки в 2016 году. В связи с утратой доверия его сняли с должности главы Кировской области. Через два года суд приговорил Белых к восьми годам тюрьмы.

Суд Работа
28 июня 2024, 10:49
Сократить срок возможности сделать аборт предложили в России
Unsplash
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Вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности следует проработать в рамках мер для увеличения рождаемости. С таким предложением к Минздраву обратился комитет Госдумы по охране здоровья, сообщило РИА «Новости».

Депутаты предложили сократить срок возможности прервать беременность по желанию женщины с 12 до девяти недель. Парламентарии также указали на необходимость подготовить поправку в законодательстве о том, что социальным показанием для аборта будет являться беременность, наступившая в результате изнасилования.

В документе Минздраву рекомендовали повысить доступность медико-социальной помощи для беременных вне зависимости от того, где они проживают.

Ранее министерство здравоохранения одобрило новые клинические рекомендации по прерыванию беременности. Перед абортом женщинам будут проводить УЗИ, в ходе которого врачи покажут пациентке плод и дадут послушать его сердцебиение.

Дети Беременность Госдума РФ Женщины Депутаты

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