Не возражал против ядерного удара. СК узнал, где спрятался актер Смольянинов

Редакция российского агентства обратила внимание на позицию защиты Смольянинова* - те напомнили, что в конце октября 2024 года следствие объявило его в федеральный, а затем и в международный розыск.

Такие меры юристы Артура Смольянинова* сочли избыточными и формальными. Поскольку, по их мнению, Главное следственное управление СКР уже знает, где находится актер. Также сторона защиты указала, что срок предварительного следствия по делу их клиента суд продлил до конца апреля 2025 года.

Формально Следственный комитет с такими заявлениями не выступал. Официальную информацию о том, что следствию известно о местонахождении обвиняемого по нескольким статьям артиста, власти также не предоставляли.

Смольянинов* уехал из России осенью 2022 года. ТАСС напомнил, что позднее актер не возражал против ядерного удара по российской территории.

В январе 2023 года глава СК РФ поручил возбудить в отношении артиста уголовное дело - после того, как тот заявил, что согласился бы сражаться против российской армии на стороне Украины. Уже 29 октября 2024 года Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал Смольянинова*.

*Артур Смольянинов внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.