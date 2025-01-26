26 января 2025, 04:03

Не возражал против ядерного удара. СК узнал, где спрятался актер Смольянинов

РИА «Новости»
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Российские следственные органы осведомлены о том, где скрылся актер Артур Смольянинов*. Артист ранее публично заявлял о готовности принять участие в боях на украинской стороне, сообщило ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Редакция российского агентства обратила внимание на позицию защиты Смольянинова* - те напомнили, что в конце октября 2024 года следствие объявило его в федеральный, а затем и в международный розыск.

Такие меры юристы Артура Смольянинова* сочли избыточными и формальными. Поскольку, по их мнению, Главное следственное управление СКР уже знает, где находится актер. Также сторона защиты указала, что срок предварительного следствия по делу их клиента суд продлил до конца апреля 2025 года.

Формально Следственный комитет с такими заявлениями не выступал. Официальную информацию о том, что следствию известно о местонахождении обвиняемого по нескольким статьям артиста, власти также не предоставляли.

Смольянинов* уехал из России осенью 2022 года. ТАСС напомнил, что позднее актер не возражал против ядерного удара по российской территории.

В январе 2023 года глава СК РФ поручил возбудить в отношении артиста уголовное дело - после того, как тот заявил, что согласился бы сражаться против российской армии на стороне Украины. Уже 29 октября 2024 года Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал Смольянинова*.

*Артур Смольянинов внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.

Суд Актеры Следственный комитет России Иноагенты Артисты
25 января 2025, 22:43
Крыса устроила «диверсию» в Абакане
Freepik
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Накануне вечером часть города Абакана осталась без света. Специалисты быстро выяснили причину и устранили проблему, сообщила администрация столицы Хакасии.

«Диверсию» на подстанции устроила крыса, она пробралась на энергетический объект и прогрызла кабели, что привело к короткому замыканию. Электричество отключилось в южной части города.

«Специалисты „Абаканских электрических сетей“ установили причину короткого замыкания, которое произошло вчера вечером, 24 января, на кабельной линии в районе улицы Цукановой: в трансформаторную подстанцию проникла крыса», - сообщили в Telegram-канале администрации города.

Сотрудники «Абаканских электрических сетей» смогли оперативно устранить последствия, сообщили власти. Электрики починили кабельную муфту и вернули свет в дома горожан.

В Норильске ранее причиной блэкаута стал домашний енот, который сбежал и забрался в трансформаторную подстанцию. Животное извлекли сотрудники аварийно-диспетчерской службы.

Электричество Животные
25 января 2025, 21:29
«Я обойдусь». Лев Лещенко откровенно рассказал о размерах своей пенсии
РИА «Новости»
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Лев Лещенко, певец и народный артист РСФСР, рассказал о размере своей пенсии. В беседе с «Общественной службой новостей» он также пояснил, почему не предпринимает попыток увеличить ее.

Текущее финансовое положение певца полностью устраивает. Его основным источником дохода остаются гонорары. Лещенко уже 82 года, что не мешает ему продолжать выступать и записывать новую музыку.

Кроме музыкальной карьеры, Лев Лещенко занимается бизнесом, связанным с лесозаготовками. Такое предприятие в Кольчугино артист учредил более 20 лет назад. Пенсионные деньги артист копит - в беседе с прессой он предпочел не раскрывать детали этих трат.

В марте 2024 года Лев Лещенко не исключал, что может завершить карьеру. Уже в конце лета стало известно, что российские власти обеспечили знаменитого певца дорогим лекарством от редкой болезни.

По словам певца, его ежемесячные пенсионные выплаты составляют около 30 тысяч рублей. Как отметил Лещенко, такую сумму он получает благодаря званию народного артиста РСФСР и статусу полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством». Однако артист подчеркнул, что предпочитает полагаться на доходы от работы, а не рассчитывать на деньги, которые предоставляет ему государство.

Музыкант также пояснил, что в теории может легко повысить уровень своих пенсионных выплат, если обратится в соответствующие ведомства. Такой шаг он необходимым не считает.

Пенсия Лев Лещенко
25 января 2025, 20:29
Анна Седокова поразила неуместным нарядом на 40-й день после смерти Яниса Тиммы
РИА «Новости»
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Популярная певица Анна Седокова снялась для телевизионного проекта в белом подвенечном платье. Telegram-канал «Светский хроник» сообщил, что в таком виде артистка появится на экране на 40-й день после гибели своего бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы.

Автор публикации счел, что Анна Седокова выбрала неуместный наряд Анны Седоковой «после суицида мужа». Однако подписчики его Telegram-канала выступили в поддержку певицы. Многие напоминали, что речь идет как минимум о бывшем муже - артистка подала на развод с Тиммой в октябре 2024 года, суд удовлетворил ее иск еще в начале декабря.

Кроме того, как указал сайт Muz-tv.ru , проект шоу «Три аккорда» для центрального телеканала снимали задолго до гибели баскетболиста Яниса Тиммы, поэтому надеть белое платье умышленно, приурочив это к печальной дате, Анна Седокова просто не могла.

Издание предположило, что решение оставить Седокову в кадре в подвенечном платье принимали, скорее всего, режиссеры шоу - советовались ли они с певицей, неизвестно.

Латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой 17-го декабря. Его тело нашли во дворе дома в центре российской столицы.

Церемония прощания с Тиммой прошла 27-го декабря в Рижском крематории. Анна Седокова на мероприятии не появилась. Уже в январе друг баскетболиста Пугачев рассказал 360.ru , что Седокова озаботилась деньгами Яниса Тиммы в американских банках.

Деньги Анна Седокова Артисты
25 января 2025, 18:41
Суд обязал передать хранящиеся в Монако деньги основателя «Б. Ю. Александров» его дочери
Global Look Press
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Суд постановил передать хранящиеся на счетах в Монако деньги умершего основателя компании-производителя сырков «Ростагрокомплекс» Бориса Александрова его дочери Екатерине. Соответствующие документы опубликовали в картотеке Черемушкинского суда.

Основатель известного бренда сырков умер в 2020 году из-за последствий заражения коронавирусом. В решении суда указали, что его дочь в 2019 году дала отцу беспроцентный заем и перечислила средства ему на счет в банке Монако для оформления вида на жительство. Бизнесмен обязался вернуть деньги 1 декабря 2020 года, но не успел - он умер за день до этого.

По данным РБК , родственники в суде оспорили договор, но Черемушкинский суд не согласился с ними. Несмотря на это, на их сторону встал Мосгорсуд и признал договор недействительным.

Дочь Александрова обратилась в Черемушкинский суд и попросила исключить счет в Монако из наследственной массы ее отца. В качестве ответчиков выступили вдова бизнесмена Ольга Александрова, а также его сын Константин Александров и дочь Наталья Кокота.

Ранее борьбу за наследство начали родственники актера Романа Мадянова, снимавшегося в сериалах «Солдаты», «Штрафбат» и «Домашний арест». Артист умер в возрасте 62 лет из-за злокачественной опухоли в легком и верхней доли бронхов.

Суд Деньги

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