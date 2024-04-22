«Не тратьте нервы». Россиянам рассказали, как легче перенести шестидневку

Прежде всего, он посоветовал помнить, что шестидневная рабочая неделя только одна в году.

«Второе, вспомните, что после такой недели будет несколько дней долгожданных весенних праздников, которые можно провести в кругу любимых и друзей. Также можно поехать на дачу или в отпуск за границу. Заняться многими вещами, на которые не хватало времени раньше. Хорошенько выспаться», - посоветовал Сибирский.

По словам психолога, в предстоящие семь рабочих дней не нужно увлекаться ощущением жертвы и поиском справедливости в вопросе, почему нужно так долго работать.

«Примите данный факт. Ведь все равно с этим ничего нельзя поделать, тогда какой смысл тратить нервы, силы, энергию и время, на борьбу с тем, что неизменно. Это как возмущаться тому, что идет дождь. Он как шел, так и будет идти, зато можно спрятаться под зонтом и остаться сухим. Так и с работой - можно <...> сберечь свое состояние и настроение», - резюмировал собеседник «360».

Майские праздники в России продлятся с 28 апреля по 1 мая. После них россиян ждет двухдневная рабочая неделя 2 и 3 мая.