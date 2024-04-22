22 апреля 2024, 20:06

«Не тратьте нервы». Россиянам рассказали, как легче перенести шестидневку

РИА «Новости»
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В России началась самая длинная в этом году рабочая неделя. Она будет длиться с 22 по 27 апреля. Психолог Артемий Сибирский рассказал, как россиянам пережить кажущиеся бесконечными будни.

Прежде всего, он посоветовал помнить, что шестидневная рабочая неделя только одна в году.

«Второе, вспомните, что после такой недели будет несколько дней долгожданных весенних праздников, которые можно провести в кругу любимых и друзей. Также можно поехать на дачу или в отпуск за границу. Заняться многими вещами, на которые не хватало времени раньше. Хорошенько выспаться», - посоветовал Сибирский.

По словам психолога, в предстоящие семь рабочих дней не нужно увлекаться ощущением жертвы и поиском справедливости в вопросе, почему нужно так долго работать.

«Примите данный факт. Ведь все равно с этим ничего нельзя поделать, тогда какой смысл тратить нервы, силы, энергию и время, на борьбу с тем, что неизменно. Это как возмущаться тому, что идет дождь. Он как шел, так и будет идти, зато можно спрятаться под зонтом и остаться сухим. Так и с работой - можно <...> сберечь свое состояние и настроение», - резюмировал собеседник «360».

Майские праздники в России продлятся с 28 апреля по 1 мая. После них россиян ждет двухдневная рабочая неделя 2 и 3 мая.

Праздники Россия Работа
22 апреля 2024, 20:38
Глава МЧС Чечни впервые появился на публике после скандала с задержанием
РИА «Новости»
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Попавший в скандал после задержания сотрудниками дагестанской полиции глава МЧС Чечни Алихан Цакаев впервые появился на публике. Его заметили среди других руководителей силовых структур республики на совещании у главы региона Рамзана Кадырова. Видео встречи чеченский лидер опубликовал в Telegram-канале.

Темой совещания стало решение вопросов об участии Чеченской Республики в специальной военной операции. Присутствие в зале главы регионального главка МЧС подтвердил Кадыров.

«Я обратил внимание руководителей силовых подразделений, правоохранительных органов и регионального управления МЧС на необходимость провести комплексную подготовку своих сотрудников», - написал глава республики об итогах встречи с силовиками.

Цакаева задержали в середине апреля на контрольно-пропускном пункте «Герзель» на границе Чечни и Дагестана. Кадыров выступил с жесткой критикой силовиков соседней республики, которых упрекнул в провокации.

Главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу заявило, что чеченский министр вел себя неподобающим образом. К такому выводу в ведомстве пришли по итогам проверки.

Там пояснили, что Цакаева поймали за рулем автомобиля во время выезда на встречную полосу. Во время задержания водитель ругался матом и пытался сбежать. Когда полицейские приступили к задержанию, Цокаев нанес им несколько ударов. Результаты проверки МВД передало в Следственный Комитет.

Задержания Скандалы Чечня Рамзан Кадыров Полиция
22 апреля 2024, 20:11
Наследие философа Канта предложили пересмотреть
РИА «Новости»
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Немецкий философ Иммануил Кант стал русским трофеем, как и все остальное, что можно увидеть в Калининградской области. С таким заявлением выступил глава региона Антон Алиханов на открытии пленарного заседания «Критика искусственного разума: проблемы бытия и познания в контексте развития ИИ» на Международном Кантовском конгрессе. Видео выступления губернатор опубликовал в Telegram-канале.

Алиханов подчеркнул, что философию Канта необходимо пересмотреть с учетом условий современного мира. По его словам, страны Запада сегодня рассматривают Россию как чуждую классическому учению немецкого мыслителя.

По словам губернатора, в условиях такой когнитивной войны, когда противник прикрывается наследием Канта, этой позиции можно противопоставить «русскую интерпретацию» взглядов классика философии. Для этого необходимо пересмотреть все его наследие.

«Философ должен быть живым собеседником, его идеи нужно обсуждать, пересматривать, спорить с ними, интерпретировать в духе времени. Такой диалог <…> рождает подлинное мышление и, значит, является формой наивысшего уважения к нему», - пояснил Алиханов.

Он добавил, что философия хороша не своими ответами, а вопросами, которые она ставит перед человечеством. Кант спрашивал: что я могу знать, что должен делать, на что смею надеяться и кто такой человек. Современная Россия должна найти собственные ответы.

В феврале губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал учение Иммануила Канта источником мирового хаоса и конфликта на Украине.

Россия Запад Калининград
22 апреля 2024, 19:05
Понятие «молодой работник» ввели в России
РИА «Новости»
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Одобренный Госдумой закон о введении понятия «молодой работник» и уточнении в получении статуса «молодой специалист» подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на портале нормативно-правовых актов.

Текст указа предусматривает, что молодыми специалистами признаются россияне, получившие опыт работы в период учебы в колледжах и вузах. Раньше под эту норму подпадали все люди младше 35 лет, которые после получения образования устраивались работать по специальности.

Из-за того, что некоторые начинали свой карьерный путь в период учебы, после выпуска они не могли получить положенные молодым специалистам льготы.

Также закон ввел понятие «молодой работник». Под это определение подпали россияне до 35 лет, которые работают не по профильной специальности, но находятся на своей должности не менее трех лет. На эту категорию распространили все меры поддержки и льготы, действующие в России.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил о запуске новых национальных проектов, один из которых направлен на поддержку молодежи. Глава государства подчеркнул, что это необходимо сделать ради будущего страны и формирования новой политики по воспитанию подрастающих поколений.

Льготы Законы Россия Работа Владимир Путин
22 апреля 2024, 17:50
Победители конкурса «Казачество на службе Отечеству» будут бесплатно учиться в МГУТУ
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Победителями второго конкурса «Казачество на службе Отечеству» стали 49 старшеклассников и выпускников колледжей. Теперь ребята смогут бесплатно получить высшее образование в МГУТУ Разумовского, отметили организаторы.

Условия и география конкурса Конкурс проходил с ноября 2023-го по апрель этого года. Работы поступили из 29 регионов России и стран СНГ. Для участия нужно было представить сочинение или мультимедийный проект о казачьей культуре.

Среди победителей - участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Оренбургской, Липецкой, Белгородской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Курской, Иркутской, Омской и Ростовской областей, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, Ставрополья, Калмыкии, Бурятии, Крыма, ЛНР и Казахстана.

У юношей и девушек будет возможность на бесплатной основе учиться на казачьем бакалавриате, открывшемся в МГУТУ в 2023 году. Также им бесплатно предоставят общежитие. Кроме того, они будут получать стипендию.

По словам организаторов, студенты смогут получить профессию журналиста, учителя истории, обществознания и этнокультуры или специалиста по государственному и муниципальному управлению. Проходить обучение будет по трем профилям: «Медиатехнологии и информационная политика казачества», «История, обществознание и этнокультура» и «Государственная политика в отношении казачества».

«Они знают, чего хотят» Самым популярным среди участников, по их данным, стал профиль «Государственное и муниципальное управление». На него заявили почти половину работ. На защите молодые люди отмечали, что хотят принести пользу стране и видят себя в роли управленцев в казачьих обществах и ведомствах, которые отвечают за реализацию политики в отношении российского казачества.

«Я рад, что в Первый казачий университет ежегодно поступают способные мотивированные ребята. Юноши и девушки мечтают реализовать себя в казачьей среде. Они знают, чего хотят, готовы стать преемниками казачьей культуры и принести пользу обществу», - подчеркнул ректор МГУТУ Арсений Миронов.

Старший преподаватель МГУТУ, член конкурсной комиссии Юрий Хожайнов отметил, что большую погруженность конкурсантов в тему - ребята действительно увлечены ей.

«Некоторые благодаря конкурсу узнали о казачестве, и им захотелось стать казаками. Ряд работ был посвящен анализу литературы, ряд - современным реалиям», - добавил он.

Преподаватель МГУТУ, член конкурсной комиссии Анна Курапова отдельно отметила работу Алины Рыльщиковой, которая провела исследование на тему «Роль коня и отношение к нему в жизни кубанской семьи».

«Девушка взяла интервью у конезаводчиков, систематизировала представления разных народов о лошадях, особенности коммуникаций с ними. Очень сильная работа», - поделилась Курапова.

Образование

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