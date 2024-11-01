01 ноября 2024, 23:58

«Не сработаемся». Жителя Москвы не взяли в IT-компанию из-за предостережения таролога

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Программисту Артему из Москвы отказали в трудоустройстве в IT-компанию из-за мнения штатного таролога в организации. Об этом он рассказал в беседе с 360.ru.

По его словам, все началось с приглашения на онлайн-собеседование на известном сайте по поиску работы. Удаленную встречу долго не получалось устроить из-за разных часовых поясов. Когда она наконец состоялась, Артем поговорил с эйчаром, директором и заместителем директора около получаса. В конце диалога ему пообещали вернуться с результатами позже.

Однако потом компания пропала на месяц. Мужчина уже успел забыть про нее, но вдруг получил ответ от организации.

«Возвращаюсь с обратной связью - к сожалению, мы пока не готовы предложить тебе оффер. Нам очень понравился твой опыт (шесть лет - это действительно много) и его разнообразие, тест тоже пройден на отлично (результат в 99 баллов нас очень удивил, честно). Но наш таролог говорит, что мы не сработаемся, к сожалению», - ответили Артему в компании.

Мужчина очень возмутился такому ответу. По его мнению, в этой фирме странно принимают решения о трудоустройстве.

«Это должно все-таки оцениваться по навыкам, по стажу работы человека, но никак не по гороскопу», - удивился Артем.

Он отметил, что даже если бы его взяли на эту должность, он все равно бы не согласился. За время ожидания программист уже нашел другую работу и приступил к трудовым обязанностям.

Работа Мужчины Москва
01 ноября 2024, 23:00
«Любая запись на диктофон». За призывы к аборту по телефону начнут штрафовать
РИА «Новости»
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В ряде регионов приняли законы, запрещающие склонять беременных к аборту. Предусмотрели и ответственность — как правило, это штрафы, однако в России пока нет судебной практики по таким делам, рассказал 360.ru адвокат Никита Кушеверский. По его словам, россиянки при помощи гаджетов смогут доказать, что их подталкивали к прерыванию беременности.

Юрист напомнил, что кроме прочего в Уголовном кодексе есть статья 123. Она предусматривает наказание за незаконное проведение абортов. Что касается ответственности административной, то здесь речь идет о недопустимости уговоров к прерыванию беременности.

«[Когда] говорят о том, что ребенок не нужен, вам нужно сделать аборт. Здесь тоже накладывается штраф, там достаточно большие суммы», - объяснил Кушеверский.

Он добавил, что пока что в России нет судебной практики по подобным делам. Да и самих дел, на которых можно было бы акцентировать внимание, тоже нет. По словам адвоката, доказать факт склонения к абортам можно при помощи гаджетов.

«Тут [подойдет] любая запись на диктофон, либо скриншот переписки, если она велась в мессенджере. Это будет являться доказательством того, что женщину тем или иным образом пытались склонить к тому, чтобы сделать аборт», - резюмировал собеседник 360.ru.

Одним из регионов, где ввели наказание за склонение к прерыванию беременности, стал Забайкальский край. Максимальный размер штрафа составляет 50 тысяч рублей.

Штрафы Дети Законы Врачи Женщины
01 ноября 2024, 21:10
Меньше пива за те же деньги. Переход на банки по 0,45 литра ударит по любителям пенного
РИА «Новости»
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Пиво в связи с переходом производителей на алюминиевые банки объемом 0,45 литра дешевле для потребителей не станет, рассказал 360.ru директор микропивоварни Кирилл Селин. Он отметил, что изменение тары в целом никак не повлияет на работу производств.

По словам специалиста, трудности могут возникнуть лишь на этапе переустройства линии выпуска. В остальном же производители будут работать как и прежде. Переход с баночек объемом 0,5 литра на 0,45 в первую очередь скажется на потребителях.

«Объем уменьшится, а цены останутся прежними, потому что у нас так не принято, все ставят те же цены, которые и были до этого. Просто потребитель будет получать, к сожалению, меньше пива. Это касается и других продуктов, и энергетиков», - объяснил Кирилл Селин.

По мнению экономиста Александра Разуваева, продажа напитков в банках по 0,45 литра выгодна и производителям, и торговым сетям. Эксперт добавил, что потребители в любом случае не откажутся от покупки того, что им нравится.

Пиво Деньги
01 ноября 2024, 15:33
Всероссийский конкурс «Казачество на службе Отечества» стартует 4 ноября
РИА «Новости»
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Третий Всероссийский конкурс «Казачество на службе Отечества» для активной молодежи из Москвы и регионов стартует в День народного единства, 4 ноября. Победители смогут получить грант ректора МГУТУ и бесплатное высшее образование по одному из трех профилей уникального казачьего бакалавриата, сообщили на сайте вуза.

Среди направлений подготовки – государственное и муниципальное управление, журналистика и педагогика. Конкурс служит механизмом поддержки мотивированной молодежи, заявил ректор МГУТУ Арсений Миронов.

«Миссия университета - дать новому поколению доступ к качественному образованию. И речь не только о ребятах и девчатах из казачьих регионов, но и о любом молодом человеке, который разделяет ценности казачества и служения народным святыням», - сказал он.

Вуз провел второй набор на казачий бакалавриат - направление оказалось очень востребованным. На первый курс поступили 95 человек, еще около дюжины - на другие направления.

Свои проекты в рамках конкурса могут представить выпускники школ и учреждений СПО. Для участия ребята должны выполнить тестовые мультимедийные проекты, посвященные традициям и истории казачества.

Конкурсанты могут подготовить работу о вере в жизни казака, местах казачьей славы, образе казака в будущем, роли своей семьи в истории России, а также написать сценарии мультфильма или кино о казачестве или придумать игру на эту тему. Полный перечень представлен на сайте конкурса. Готовый проект необходимо отправить по адресу grant-kazak@mgutm.ru до 31 января 2025 года.

Вузы конкурсы Образование
01 ноября 2024, 09:44
В законопроект о чайлдфри предложили внести три исключения
Unsplash
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Депутаты фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Владимир Плякин подготовили ряд изменений в законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Документ появился в распоряжении РБК.

В проект предлагается внести три исключения. Речь идет о наказании за пропаганду отказа от рождения детей, если это связано с врачебными показаниями, материальными трудностями или религиозными убеждениями.

Депутаты поддержали необходимость пропаганды традиционных семейных ценностей. Но отказ от деторождения может мотивироваться объективными причинами, добавили парламентарии.

Согласно опросу проекта «Если быть точным», 2,4% женщин в России не планируют рожать детей. Среди мужчин доля чайлдфри составила 3,5%. За последние два года в стране зафиксировали заметный рост сторонников бездетного образа жизни.

Дети Депутаты Чайлдфри

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