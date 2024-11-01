«Не сработаемся». Жителя Москвы не взяли в IT-компанию из-за предостережения таролога

По его словам, все началось с приглашения на онлайн-собеседование на известном сайте по поиску работы. Удаленную встречу долго не получалось устроить из-за разных часовых поясов. Когда она наконец состоялась, Артем поговорил с эйчаром, директором и заместителем директора около получаса. В конце диалога ему пообещали вернуться с результатами позже.

Однако потом компания пропала на месяц. Мужчина уже успел забыть про нее, но вдруг получил ответ от организации.

«Возвращаюсь с обратной связью - к сожалению, мы пока не готовы предложить тебе оффер. Нам очень понравился твой опыт (шесть лет - это действительно много) и его разнообразие, тест тоже пройден на отлично (результат в 99 баллов нас очень удивил, честно). Но наш таролог говорит, что мы не сработаемся, к сожалению», - ответили Артему в компании.

Мужчина очень возмутился такому ответу. По его мнению, в этой фирме странно принимают решения о трудоустройстве.

«Это должно все-таки оцениваться по навыкам, по стажу работы человека, но никак не по гороскопу», - удивился Артем.

Он отметил, что даже если бы его взяли на эту должность, он все равно бы не согласился. За время ожидания программист уже нашел другую работу и приступил к трудовым обязанностям.