Дружившая с погибшим оперным певцом Евгением Кунгуровым участница группы «Тутси» Леся Ярославская заявила, что на самоубийство артиста толкнула некая безвыходная ситуация. В студии программы « Звезды сошлись » на НТВ она сообщила, что узнала о его гибели от коллеги.

Ярославская рассказала, что познакомилась с Кунгуровым 10 лет назад на конкурсе «Семь нот» в Подмосковье. Она отметила его внимательность к девушкам и красивый баритон. О смерти артиста ей рассказала другая солистка «Тутси» Мария Вебер.

«Я сначала подумала, что это какой-то вброс, заехала на первую заправку, не могла ехать дальше», - поделилась певица.

По ее словам, у Кунгурова был образ крепкого уральского мужчины с правильными принципами и хорошим воспитанием.

«Я думаю, что, наверно, произошло что-то такое, что он не смог сделать по-другому», - заключила Ярославская.

Евгений Кунгуров погиб в понедельник, 8 апреля. Его тело обнаружили рядом с жилым домом в центре Москвы. У артиста были проблемы с психическим здоровьем, он наблюдался у доктора в частной клинике.