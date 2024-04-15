15 апреля 2024, 12:24

«Не смог сделать по-другому»: подруга Кунгурова — о гибели артиста

Global Look Press
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Дружившая с погибшим оперным певцом Евгением Кунгуровым участница группы «Тутси» Леся Ярославская заявила, что на самоубийство артиста толкнула некая безвыходная ситуация. В студии программы «Звезды сошлись» на НТВ она сообщила, что узнала о его гибели от коллеги.

Дружившая с погибшим оперным певцом Евгением Кунгуровым участница группы «Тутси» Леся Ярославская заявила, что на самоубийство артиста толкнула некая безвыходная ситуация. В студии программы « Звезды сошлись » на НТВ она сообщила, что узнала о его гибели от коллеги.

Ярославская рассказала, что познакомилась с Кунгуровым 10 лет назад на конкурсе «Семь нот» в Подмосковье. Она отметила его внимательность к девушкам и красивый баритон. О смерти артиста ей рассказала другая солистка «Тутси» Мария Вебер.

«Я сначала подумала, что это какой-то вброс, заехала на первую заправку, не могла ехать дальше», - поделилась певица.

По ее словам, у Кунгурова был образ крепкого уральского мужчины с правильными принципами и хорошим воспитанием.

«Я думаю, что, наверно, произошло что-то такое, что он не смог сделать по-другому», - заключила Ярославская.

Евгений Кунгуров погиб в понедельник, 8 апреля. Его тело обнаружили рядом с жилым домом в центре Москвы. У артиста были проблемы с психическим здоровьем, он наблюдался у доктора в частной клинике.

Россия Музыка
15 апреля 2024, 13:28
Немедленную эвакуацию из-за паводка объявили в двух селах Курганской области
Пресс-служба МЧС
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Немедленную эвакуацию объявили в двух селах Кетовского муниципального округа Курганской области из-за паводка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Уважаемые жители сели Менщиково и деревни Кропанка. Вода подходит к вашим домам. Эвакуируйтесь незамедлительно», - призвали в мэрии.

Власти округа попросили забирать с собой детей, пожилых людей и маломобильных родственников. Администрация напомнила о том, что нужно эвакуировать и животных. С собой необходимо взять вещи, документы и лекарства. После этого следует немедленно покинуть опасную зону.

Мэрия уточнила, что автобусы расположены в деревне Кропанка у дома № 13а по улице Центральной - у магазина «Светлячок». Также транспорт стоит у торгового центра на улице Советской в селе Менщиково.

Пункт временного размещения организовали в Введенской школе № 1.

Наводнения Дети Школы Курганская область Автобусы Животные Эвакуации
15 апреля 2024, 11:08
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился на шесть сантиметров
РИА «Новости»
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Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга снизился до 1165 сантиметров. Таковы данные главного управления МЧС по региону на 08:00, написало РИА «Новости». Ранее сообщалось, что он достигает 1171 сантиметра.

При этом накануне в оперативном прогнозе на 15 апреля спасатели отмечали , что в результате подъема воды в реках Урал и Сакмара повышается вероятность подтопления жилых домов, приусадебных участков, пониженных участков местности, автомобильных и железных дорог, низководных мостов. Прогнозировалось повышение уровня воды в обеих реках в течение суток. Оно могло привести к потоплению почти 3,5 тысячи жилых домов и 3513 приусадебных участков.

Ранее RT писал, что в четырех сельских поселениях Томской области ввели режим ЧС из-за паводка. Под Томском затопило более 140 домов. Из зоны подтопления эвакуировали свыше 80 жителей, в том числе восемь детей.

«1165 [сантиметров]», - ответили в ведомстве на вопрос.

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга снизился до 1165 сантиметров. Таковы данные главного управления МЧС по региону на 08:00, написало РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что он достигает 1171 сантиметра.

Паводки Реки
15 апреля 2024, 10:59
Дополнительные льготы для газификации домов предложили ввести в РФ
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Фракция ЛДПР подготовила законопроект, в рамках которого россиянам будут выдаваться сертификаты на газификацию индивидуальных жилых домов. Об этом сообщили «Известия».

Подготовленный ко внесению в Госдуму проект предусматривает введение поправок в закон «О газоснабжении в РФ». Авторы инициативы отметили, что во многих регионах некоторым категориям граждан предоставляются компенсации затрат на газификацию, но зачастую получить их можно только уже после оплаты дорогостоящих услуг. Цена подключения газового оборудования варьируется от 70 тысяч до 400 тысяч рублей, указали авторы законопроекта.

«Таким образом, при условии предоставления сертификата до этого момента, программа стала бы доступна большему количеству граждан», - подчеркнули в пояснительной записке.

Ранее депутаты заксобрания Краснодарского края предложили закрепить в Жилищном кодексе право получать вместо бумажных электронные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг. Законопроект внесли в Госдуму, инициативу поддержала комиссия по обеспечению жилищных прав граждан.

Льготы Законы Госдума РФ Газ Депутаты ЛДПР
15 апреля 2024, 10:21
Паводковая ситуация в Илекском районе осталась напряженной
Пресс-служба МЧС
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Уровень реки Урал в селе Илек Оренбургской области поднялся еще на девять сантиметров — до 901 сантиметра. Об этом сообщили районные власти в Telegram-канале.

«Паводковая ситуация в Илекском районе остается напряженной», - передали в администрации.

Специалисты продолжают работу на дамбе в плановом порядке. Илекское дорожное ремонтно-строительное управление 15 апреля должно возвести дамбу из глины, чтобы закрыть участок размером около 25 метров.

«МЧС России совместно с волонтерами дополнительно усилят дамбу мешками с песком», - добавили власти.

В селе Подстепки река Урал вышла из берегов. Под угрозой подтопления - 155 домов, людей эвакуируют.

Ранее в Оренбургской области появился сайт с данными по паводку: там представлена полезная информация для горожан, в том числе о положенных выплатах. Узнать дополнительную информацию можно также по номеру 112.

Максимальный пик паводка в Оренбурге зафиксировали 13 апреля. Сотрудники отделов полиции региона взяли под охрану от мародеров дома эвакуированных жителей из зоны подтопления.

Уровень реки Урал в селе Илек Оренбургской области поднялся еще на девять сантиметров - до 901 сантиметра. Об этом сообщили районные власти в Telegram-канале.

Урал Паводки Россия Полиция Реки Наводнение в Оренбургской области

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