17 июня 2024, 22:57

Не развлечение, а способ заработать на людях. Чем опасен Hamster Kombat для детей и взрослых?

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Кликер Hamster Kombat набрал в России огромную популярность, в том числе среди детей. Не все взрослые понимают, какой вред он может нанести ребенку и взрослому. Уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан, председатель общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец на стриме 360.ru призвала законодательно запретить игры такого плана.

«Многие родители не подозревают, какой опасности подвергается ребенок, играя в такую безобидную игру. Тем более, сейчас летние каникулы, у детей много свободного времени. Вместо того, чтобы проводить это время на природе, общаясь со сверстниками, заниматься каким-то активным спортом, ребенок залипает практически круглосуточно, как мы сейчас видим, в телефоне. Потому что необходимо быть в процессе круглые сутки», - заметила она.

Волынец подчеркнула, что полноценный отдых для детей крайне важен, и указала на необходимости запретить Hamster Kombat и схожие с кликером игры.

«Потому что это, во-первых, является большой опасностью для детей. Но, в общем-то, и для взрослых, которые вдруг увлекаются этим своеобразным майнингом. <…> И надо понимать, что создатели этой игры ставили своей целью отнюдь не развлечение, а заработок, в том числе на рекламе», - сказала детский омбудсмен Татарстана.

Исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейн Александр Бражников отмечал, что разработчики проекта вряд ли подразумевали обман, но и не хотели, чтобы игра позволила серьезно заработать.

Дети Криптовалюты Запреты
17 июня 2024, 22:27
Понимать разные ситуации в моменте. Как Красный Крест помогал после теракта в «Крокусе»
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Общественная организация «Российский Красный Крест» оказывает поддержку людям в разных ситуациях. Ее представители помогали и тем, кто пострадал при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом в интервью ведущей 360.ru Ксении Жеребцовой рассказал председатель организации Павел Савчук.

Он напомнил, что некоторые из приехавших на концерт группы «Пикник» в этот день были из других регионов. И после случившегося людям потребовалась помощь в том числе по организации похорон - вплоть до того, чтобы вернуться в родной город или привезти туда родственников.

«Были и семьи с разными религиозными и культурными отличиями. Когда сам похоронный процесс не очень дорогостоящий, а вот поминальный просчитывается на 100 человек. <…> Такие разные жизненные ситуации мы принимаем и понимаем в моменте и всегда активно на них откликались», - отметил Савчук.

Красный Крест, добавил он, старался максимально поддержать тех, кому помощь была необходима в первый момент: детям, потерявшим родителей, семьям, лишившимся кормильцев, находившимся в больницах и людям, которым могла потребоваться долгая реабилитация.

«Плюс надо еще помнить, что этот процесс трудно было предсказать. Мы не знали, как быстро люди восстановятся, как быстро их выпишут, возникнут ли у них какие-нибудь трудности со здоровьем в дальнейшем или нет. Очень много неизвестных вводных», - пояснил председатель организации.

Спустя две недели Красный Крест остановил прием пожертвований и начал создавать долгосрочную программу помощи. А на первом этапе предоставлял и ваучерную поддержку - выдавал сертификаты либо в сеть продуктовых магазинов, либо в аптеку. Они позволяли быстро приобрести необходимое.

«Давали ваучер номиналом в 10 тысяч рублей, и [люди] могли в той же аптеке такую помощь получить. В сумме ваучерную поддержку получили 167 семей», - заключил Савчук.

Теракт в «Крокусе»
17 июня 2024, 20:32
Жириновский якобы назвал имя преемника перед смертью
РИА «Новости»
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Бывший депутат Госдумы Василий Власов обнародовал якобы последнюю просьбу основателя ЛДПР Владимира Жириновского, которую тот озвучил перед своей смертью. Диктофонные записи Власов включил во время интервью телеведущей Ксении Собчак.

На аудиоматериалах, сделанных в феврале 2022 года, слышно речь, которую произносит человек с похожим на Жириновского голосом. Если верить записи, лидер ЛДПР назначил Власова руководителем фракции до своего предполагаемого возвращения из больницы.

Бывший депутат также заверил, что показывал аудио главе фракции ЛДПР Леониду Слуцкому, но тот попросил удалить ее, отметив, что в таком состоянии Жириновский мог сказать что угодно.

Ранее Власов заявил, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский оставил партии 70% своего состояния, а его детям досталось только 20%.

Владимир Жириновский ЛДПР
17 июня 2024, 19:27
«Курочкин для вас». Российский депутат похвастался именными спинками на остановках
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Депутат Дмитрий Курочкин опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» фото именных спинок на остановках общественного транспорта. Однако не все подписчики оценили уровень благоустройства и посоветовали заняться чем-то действительно стоящим.

«Продолжаем делать все возможное, чтобы наш район стал уютнее и безопаснее. Так, на днях установили спинки на скамьях остановок микрорайон „Щ“ и „Зеленая горка“», - сообщил чиновник в описании к фото, на котором видно, что к автобусной остановке прибили спинку с фразой «Курочкин для вас».

Там же он отметил, что на углу дома № 38 на улице Иванова установили светодиодный прожектор для освещения тротуара.

Один из пользователей в комментариях к посту поинтересовался, в чем, по мнению депутата, заключается благоустройство остановок.

«Две доски прибили (абсолютно ненужные), <…> зато на трафарет не поскупились», - возмутился мужчина.

Еще одна местная жительница заявила, что заняться нужно чем-то достойным. Но не уточнила, что именно имеет в виду.

Владимир Жириновский ЛДПР
17 июня 2024, 18:04
Хедлайнеры добра: объявлены лауреаты XII Программы «Лучшие социальные проекты России»
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13 июня в RadissonResort, Zavidovo были подведены итоги XII Программы «Лучшие социальные проекты России». Бизнес всегда заинтересован в результативности своих усилий, которые отражаются не только через призму финансовых показателей, но и через способность оказывать положительное влияние на общество, поэтому сейчас развитие экосистемы социальной деятельности ставится в приоритет у компаний.

По традиции объявлению итогов Программы предшествовала Конференция «Лучшие социальные и ESG проекты России». Деловая программа ежегодно собирает на одной площадке топ-менеджмент корпораций, десятки опытных экспертов в области социальных инициатив и представителей некоммерческих организаций с целью развития новых стратегий и поиска «свежих» подходов к устойчивому развитию.

В рамках Конференции были затронуты не только острые, но и насущные вопросы данного времени: от социального равенства и интеграции инклюзивных практик в деятельность компаний, рассмотрения программ профилактики эмоционального выгорания у социально-ориентированного бизнеса до понимания принципов и этики взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями.

В завершении Конференции состоялось одно из ключевых событий - торжественная церемония награждения Программы «Лучшие социальные проекты России».

Сдвиг в сторону «преуспеть в том, чтобы делать добро» становится определяющей характеристикой современного делового ландшафта.

И данную тенденция подтверждают лауреаты Программы, в числе которых: Газпромбанк Лизинг, ООО «АльфаСтрахование - ОМС», «Лига Ставок» и Фонд «Созвездие Добра», АО «Россельхозбанк», ПАО НЛМК, NL International и БФ «Солнечный город», STONE, СБЕР, Greenworks, S7 Airlines, ГУП «Московский метрополитен», АО «Телеканал 360», Дирекция железнодорожных вокзалов - филиал ОАО «РЖД», ВКонтакте, Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ», Фонд «Наше будущее», Ближе к делу ВТБ, Консультационный центр «ДОМ.РФ», ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», ООО ГПМ Радио бренд «Авторадио», АО «Альфа-Банк», АНО «Атом-спорт», ООО «ИНСАЙТ ЛЮДИ», ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ», СберСеллер, ОАО «РЖД», Цифровая экосистема МТС, ООО ГПМ Радио бренд ENERGY, Whoosh, Школа Бизнеса «Синергия», Группа компаний «Леста Игры» (проект «Мир танков»), AB InBevEfes, РНКБ Банк (ПАО), ООО «Бэст Прайс» бренд FixPrice, ГК ЕЮС, АО СК «Астро-Волга».

Телеканал 360 с проектом «Круиз добра», приуроченным ко Дню защиты детей, стал лауреатом премии в категории «Социально-ответственные СМИ».

Получение награды - прямое подтверждения того, что бизнес начал лучше осознавать свою роль в обществе и стремиться к ответственному развитию.

«Репутация современного бизнеса строится на социальной и экологической ответственности. Компании надо показать, что она заботится не только о своей прибыли, но и о своем потребителе. Инвестирование в социальные проекты помогает компании завоевать доверие людей, укрепить свои позиции и обеспечить устойчивое развитие, что в конечном итоге способствует долгосрочному успеху и конкурентоспособности», - прокомментировала генеральный директор Greenworks Россия Рада Рожицкая.

«Премия „Лучший социальный проект России“ - это важное подтверждение результатов трехлетней работы компании и НКО. Мы стали первым девелопером, который стал системно решать проблему бездомности вместе с „Ночлежкой“. Надеемся, что наш пример станет стимулом для других компаний быть активнее и осознаннее включаться в социальные вопросы общества», - осветила директор по коммуникациям и устойчивому развитию STONE Татьяна Желанова.

«Наш проект-призёр „Школа фермера“ продвигает аграриев и их труд. Так, с 2020 года в рамках проекта выпускниками Школы стали более 5,5 тыс. человек. Они создают производства и рабочие места, развивают региональные бренды, повышают престиж села. Мы оснащаем фермеров знаниями и навыками, создавая чувство общности вокруг сельского хозяйства», - прокомментировал заместитель Председателя Правления РСХБ Денис Константинов.

Социальные проекты уже 12 лет подряд выявляют лучшие практики, поддерживают и вовлекают их авторов в развитие конструктивной гражданской активности в России. Ведь устойчивое развитие - важное направление стратегии компаний, охватывающее различные категории: от поддержки социально незащищенных слоев населения до внедрения инновационных методик в медико-социальные проекты.

«Мы выстроили комплексную систему адресного сопровождения пациентов с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В сочетании с независимым аудитом качества медпомощи и работой с лечебными учреждениями по устранению дефектов - это помогает решать ключевые задачи здравоохранения по увеличению продолжительности жизни населения нашей страны», - отметил генеральный директор «АльфаСтрахование - ОМС» Андрей Рыжаков.

«„Лига Ставок“ совместно с Фондом „Созвездие Добра“ поддерживают детско-юношеский спорт, помогают спортсменам разных поколений и развивают спортивную инфраструктуру в регионах РФ. Благодаря благотворительной акция „Шаги Добра“ на „Играх Будущего“ у детей-сирот из Нижегородской области появится спортивная площадка, а также желание вести активный и здоровый образ жизни», - сказал директор по корпоративной и социальной ответственности компании «Лига Ставок», соучредитель Фонда «Созвездие Добра» Виталий Мнацаканов.

«Мы ставим пред собой цель не только научить наших сетевых партнеров зарабатывать деньги и улучшать свою жизнь, но и менять мир вокруг. С 2007 года NL выступает стратегическим партнером фонда „Солнечный город“, который сегодня входит 5-ку лучших организаций в сфере профилактики социального сиротства в России. За время нашей работы более 57000 детей получили помощь: остались с родителями или обрели новую семью», - отметила исполнительный директор NL International Олеся Баль.

В состав экспертного совета Программы входят представители бизнеса, государственных и общественных структур, в их числе: Департамент средств массовой информации и рекламы г. Москвы, Департамент здравоохранения г. Москвы, МТПП, Министерство спорта РФ, федеральные эксперты.

Россия

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