Не развлечение, а способ заработать на людях. Чем опасен Hamster Kombat для детей и взрослых?

«Многие родители не подозревают, какой опасности подвергается ребенок, играя в такую безобидную игру. Тем более, сейчас летние каникулы, у детей много свободного времени. Вместо того, чтобы проводить это время на природе, общаясь со сверстниками, заниматься каким-то активным спортом, ребенок залипает практически круглосуточно, как мы сейчас видим, в телефоне. Потому что необходимо быть в процессе круглые сутки», - заметила она.

Волынец подчеркнула, что полноценный отдых для детей крайне важен, и указала на необходимости запретить Hamster Kombat и схожие с кликером игры.

«Потому что это, во-первых, является большой опасностью для детей. Но, в общем-то, и для взрослых, которые вдруг увлекаются этим своеобразным майнингом. <…> И надо понимать, что создатели этой игры ставили своей целью отнюдь не развлечение, а заработок, в том числе на рекламе», - сказала детский омбудсмен Татарстана.

Исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейн Александр Бражников отмечал, что разработчики проекта вряд ли подразумевали обман, но и не хотели, чтобы игра позволила серьезно заработать.