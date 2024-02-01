«Кампусы в целом послужат стимулом для формирования современной городской среды, всей инфраструктуры, необходимой для ведения бизнеса, работы, отдыха и комфортной жизни людей», - подчеркнул Путин.

Президент назвал важным необходимость еще на стадии согласования детально учитывать и четко понимать направления и приоритеты национального, а также регионального развития.

«[Понимать] перспективы реализации инфраструктурных и крупных промышленных объектов. Под такие конкретные стратегические задачи должна формироваться материальная база учебных корпусов, лабораторий, технопарков», - пояснил глава государства.

Иными словами, нужно продумывать не только архитектурные решения и «строить красивые стены», указал он. Это, по его словам, тоже, безусловно, важно. Но вместе с тем требуется ясно понимать, чем будет наполнена жизнь будущих кампусов, заключил президент.