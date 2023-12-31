«Не понимаю». Фигуристка Роднина удивилась критике по поводу ее жизни в США

Роднина прожила в Соединенных Штатах 13 лет.

«Я спокойно реагирую на критику людей, что я жила в США. Я жила [там], как и многие другие люди, которые сейчас живут и работают в России. <…> Не понимаю, какая может быть критика по моему периоду жизни в США», - заметила она.

Фигуристка добавила, что жила в Штатах, когда большинство хотели переехать в Москву, а сейчас остается в Москве, когда некоторые «начали куда-то бежать».

Она призвала не «смотреть в замочную скважину» других, а улучшать собственную жизнь.

Ирина Роднина - почетный житель Московской области. Ей исполнилось 74 года 12 сентября 2023 года.

Фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина призналась Sport24 , что не понимает критики по поводу своего «американского» периода жизни. Она недоумевает, «зачем за кем-то следить» и обсуждать.