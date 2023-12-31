31 декабря 2023, 17:18

«Не понимаю». Фигуристка Роднина удивилась критике по поводу ее жизни в США

Читайте нас в: Google Новости

Фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина призналась Sport24, что не понимает критики по поводу своего «американского» периода жизни. Она недоумевает, «зачем за кем-то следить» и обсуждать.

Роднина прожила в Соединенных Штатах 13 лет.

«Я спокойно реагирую на критику людей, что я жила в США. Я жила [там], как и многие другие люди, которые сейчас живут и работают в России. <…> Не понимаю, какая может быть критика по моему периоду жизни в США», - заметила она.

Фигуристка добавила, что жила в Штатах, когда большинство хотели переехать в Москву, а сейчас остается в Москве, когда некоторые «начали куда-то бежать».

Она призвала не «смотреть в замочную скважину» других, а улучшать собственную жизнь.

Ирина Роднина - почетный житель Московской области. Ей исполнилось 74 года 12 сентября 2023 года.

Фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина призналась Sport24 , что не понимает критики по поводу своего «американского» периода жизни. Она недоумевает, «зачем за кем-то следить» и обсуждать.

США Фигурное катание Россия
31 декабря 2023, 17:09
Окончательный разгром неофашизма. Медведев раскрыл главную задачу на 2024 год
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Перед россиянами в 2024 году стоит важная задача. Ее озвучил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в новогоднем обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Речь идет об окончательном разгроме неофашизма, который пытаются возродить противники страны вопреки великой победе предков. Политик также поблагодарил участников специальной операции, которые стоят на защите Родины. Сердца и мысли россиян сегодня с теми, кто находится с боевыми товарищами в зоне боевых действий.

«С теми, кто плечом к плечу стоит в одном окопе, с кем идут в атаку, кому можно довериться в самой сложной ситуации», - отметил Медведев.

Он подчеркнул, что уходящий 2023 год потребовал от россиян уверенности и силы, особой стойкости, сплоченности и настоящего патриотизма.

Президент Владимир Путин в новогоднем обращении назвал Россию одной большой семьей, которая станет только крепче. Жителей страны объединяет общая судьба и понимание значимости ее масштабных целей.

Дмитрий Медведев Россия Совет безопасности РФ
31 декабря 2023, 15:49
Подмосковных водителей призвали быть осторожными из-за гололеда
Читайте нас в: Google Новости
Резкое похолодание ожидается в Московской области к концу дня, в связи с чем на дорогах возможна гололедица. Предупреждение опубликовала пресс-служба региональной ГИБДД.

«Госавтоинспекция Подмосковья призывает водителей при поездках на личном транспорте учитывать изменение погодных условий, быть внимательными и осторожными», - отметили в ведомстве.

Пешеходам рекомендовали использовать световозвращатели. При пересечении проезжей части необходимо снимать капюшоны и не отвлекаться на телефоны, посоветовали в ГИБДД.

«Помните, на скользкой дороге тормозной путь автомобиля существенно увеличивается», - напомнили правоохранители.

При неисправности автомобиля и в случае других происшествий следует обратиться за помощью в Центр управления Госавтоинспекции по Московской‌ области по телефону 8-495-688-81-71 или на единый номер 112.

Столбики термометров в Подмосковье в новогоднюю ночь опустятся до -10…-15 градусов.

Аномальные морозы ожидаются в течение всей следующей недели.

ГИБДД Дороги Водители
31 декабря 2023, 15:20
Путин назвал жителей России одной большой семьей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Россия является одной большой семьей, и в будущем она станет еще крепче. В единстве россиян состоит залог будущего страны. Об этом заявил президент Владимир Путин в новогоднем обращении.

«Судьбу России вершим мы, мы - одна большая семья, и обеспечим уверенное развитие, мы вместе», - отметил глава государства.

Он напомнил, что россиян объединяет общая судьба страны и понимание значимости ее масштабных целей.

Россия Владимир Путин
31 декабря 2023, 15:08
Новый год наступил на Камчатке и Чукотке
Читайте нас в: Google Новости
Самые восточные регионы России первыми встретили Новый год. Куранты пробили полночь в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

По данным «Российской газеты» , на центральной площади Петропавловска-Камчатского у главной елки началась традиционная новогодняя программа, которая продлится до 01:00. Всех гостей мероприятия угощают чаем. В новогоднюю ночь автобусы в городе будут курсировать до 02:00.

Во время празднования с экранов прозвучали новогодние видеопоздравления землякам от участников специальной операции. Через час Новый год отметят в Якутии и на Сахалине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о перезаписи новогоднего обращения главы государства Владимира Путина. Он подчеркнул, что это неправда.

Россия Новый год Камчатка

Новости по теме