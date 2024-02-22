«Не первая жертва». На учительницу в Куйбышеве пожаловались из-за свадебных фото у храма

По ее словам, жалоба на нее пришла несколько недель назад.

«Я была на больничном две недели назад, и мне позвонили из школы. <…> Я была в шоке диком», - призналась она.

Марина Львова объяснила, что вместе с директором внимательно изучила свою страницу в социальной сети, но никаких предосудительных кадров там не было. Выяснилось, что аноним пожаловался на фотографию супружеской четы, сделанную возле православного храма. По словам Львовой, на работе начальство и коллеги полностью встали на ее сторону.

«Меня не грозятся уволить, не штрафуют, все в порядке», - указала учительница.

Женщина отметила, что правоохранители не смогли найти автора жалобы.

«Мы обратились в полицию, нам сказали, что не получается вычислить этот фейк. Там плавающий IP-адрес, и человек видимо настолько умен, что умеет „заметать следы“», - призналась она.

Педагог предположила, что автором кляузы мог быть человек, который мстил друзьям местного депутата Константина Терещенко.

«Этот человек не первый раз написал кляузу на кого-то из друзей депутата. Я уже не первая жертва, так скажем. И все это происходит анонимно», - заключила она.

Ситуацию также прокомментировал глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн.

Он напомнил в Telegram-канале о том, что у учителей есть право на личную жизнь.

«Я стесняюсь спросить: а с какого момента учитель у нас в стране перестал быть человеком? И в чем заключается „интимный характер“ семейного фото на фоне православного храма?» - возмутился депутат.

По информации Telegram-канала Baza , руководству школы «указали на недопустимость поведения Львовой». От учительницы потребовали удалить свадебные фотографии, а сама жалоба распространилась в социальных сетях. Авторы статьи добавили, что женщина беременна, и скандал может негативно отразиться на ее здоровье.

Ранее в Ленобласти задержали жительницу города Токсово. Работавшую учителем женщину обвинили в том, что она вела переписку со школьником и присылала ему интимные фотографии.