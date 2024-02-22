22 февраля 2024, 17:24

«Не первая жертва». На учительницу в Куйбышеве пожаловались из-за свадебных фото у храма

Unsplash
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Министерство образования Новосибирской области получило жалобу из-за опубликованных учительницей из Куйбышева фотографий. Автор обращения утверждал, что 25-летняя педагог Марина Львова якобы выложила материалы интимного характера, хотя на кадрах она просто стояла с мужем возле церкви. Подробности случившегося в беседе с «360» рассказала сама учительница.

По ее словам, жалоба на нее пришла несколько недель назад.

«Я была на больничном две недели назад, и мне позвонили из школы. <…> Я была в шоке диком», - призналась она.

Марина Львова объяснила, что вместе с директором внимательно изучила свою страницу в социальной сети, но никаких предосудительных кадров там не было. Выяснилось, что аноним пожаловался на фотографию супружеской четы, сделанную возле православного храма. По словам Львовой, на работе начальство и коллеги полностью встали на ее сторону.

«Меня не грозятся уволить, не штрафуют, все в порядке», - указала учительница.

Женщина отметила, что правоохранители не смогли найти автора жалобы.

«Мы обратились в полицию, нам сказали, что не получается вычислить этот фейк. Там плавающий IP-адрес, и человек видимо настолько умен, что умеет „заметать следы“», - призналась она.

Педагог предположила, что автором кляузы мог быть человек, который мстил друзьям местного депутата Константина Терещенко.

«Этот человек не первый раз написал кляузу на кого-то из друзей депутата. Я уже не первая жертва, так скажем. И все это происходит анонимно», - заключила она.

Ситуацию также прокомментировал глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн.

Он напомнил в Telegram-канале о том, что у учителей есть право на личную жизнь.

«Я стесняюсь спросить: а с какого момента учитель у нас в стране перестал быть человеком? И в чем заключается „интимный характер“ семейного фото на фоне православного храма?» - возмутился депутат.

По информации Telegram-канала Baza , руководству школы «указали на недопустимость поведения Львовой». От учительницы потребовали удалить свадебные фотографии, а сама жалоба распространилась в социальных сетях. Авторы статьи добавили, что женщина беременна, и скандал может негативно отразиться на ее здоровье.

Ранее в Ленобласти задержали жительницу города Токсово. Работавшую учителем женщину обвинили в том, что она вела переписку со школьником и присылала ему интимные фотографии.

Фото Скандалы Депутаты Учителя Россия Полиция
22 февраля 2024, 17:32
Медведев заявил, что Юлия Навальная ждала смерти блогера
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Вдова Алексея Навального Юлия выглядит счастливой, несмотря на недавнюю смерть супруга. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, сообщила Lenta.ru.

Он высказал мнение, что жена Навального «ждала этого события все эти годы», чтобы стать активной участницей политической жизни. Медведев отметил, что женщина сама в этом призналась.

«Посмотрите на улыбающееся, счастливое лицо вдовы Навального. <…> Но это все печально, мне кажется, совсем печально», - подчеркнул он.

Ранее зампредседателя Совбеза признался журналистам, что он ненавидит врагов России. Медведев подчеркнул, что эта категория людей является «не виртуальной», а объективной. Таким образом он пояснил сообщение, опубликованное им два года назад. В посте Медведев заявил, что ненавидит «их», но не уточнил, кого именно.

Дмитрий Медведев Россия Алексей Навальный
22 февраля 2024, 16:12
Трудовые династии и ветераны МНПЗ приняли участие во встрече с Новаком на ВДНХ
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Представители трудовых династий и ветераны Московского нефтеперерабатывающего завода стали участниками встречи с вице-премьером Александром Новаком. Мероприятие состоялось в рамках тематического Дня энергетики на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

С 1938 года и на протяжении всей истории МНПЗ становился площадкой для внедрения самых передовых решений в отечественную энергетическую отрасль. В 2023 году предприятие отметило 85-летие бесперебойной работы.

Во время встречи зампредседателя правительства отметил вклад трудовых династий в развитие отечественной энергетики.

«В энергетике трудится три миллиона человек. Это огромная команда. Хочу сказать слова благодарности представителям трудовых династий за верность вашему труду, преданность делу энергетики, за то, что благодаря вам развивается наша энергетическая отрасль», - заявил Новак.

Сейчас завод обеспечивает свыше трети рынка топлива столичного региона. МНПЗ снабжает московский авиаузел, а битумные материалы, произведенные на предприятии, используются для строительства половины дорог Москвы и области.

В коллективе завода сложилось несколько трудовых династий. Общий стаж работы на Московском НПЗ некоторых из них превысил 200 лет.

«Мои родители трудились на Московском нефтеперерабатывающем заводе, я и мои дети тоже пошли по их стопам. Профессии в топливно-энергетической отрасли всегда были и остаются престижными и наукоемкими. На МНПЗ хорошо выстроена система поддержки молодежи, для всех есть возможность развития и карьерного роста», - рассказала представитель одной из заводских династий, начальник лаборатории качества Московского НПЗ Елена Панкова.

Россия Газпром нефть Выставка-форум «Россия» Москва
22 февраля 2024, 14:18
Фейк: в Подмосковье массово раздавали повестки на улицах
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В Сети появилась информация о том, что в Подмосковье якобы массово раздают повестки на улицах. Данные проверил «360».

Фейк В некоторых Telegram-каналах и ряде СМИ распространилась информация о том, что в Серпухове правоохранители вместе с представителями военкоматов якобы начали раздавать повестки для постановки людей на воинский учет.

Как заявляли в Сети очевидцы, некоторых мужчин будто бы сразу отправляли в военные комиссариаты.

Правда В действительности в городском округе во вторник, 20 февраля, по поручению руководства Главного военного следственного управления СК России следователи совместно с сотрудниками ГИБДД и представителями военкомата проверили рейд. В рамках мероприятия специалисты проверили соблюдение требований законодательства страны по воинскому учету среди работающих в Серпухове мужчин.

Рейд проводили на железнодорожной станции «Серпухов». Там проверили 46 таксистов. Из них выявили трех человек, имеющих российское гражданство, но уклоняющихся от постановки на воинский учет и призыва в армию. Им вручил повестки. Мужчин сопроводили в военкомат, где специалисты решали вопрос о постановке россиян на учет, сообщил сайт «Серпухов 24».

Таким образом, информация о массовой раздаче повесток в Подмосковье оказалась фейком. Единичные случаи коснулись только тех, кто недавно получил российское гражданство и в силу разных обстоятельств не встал на воинский учет. По закону это необходимо сделать в течение двух недель с момента получения паспорта России.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Законы Серпухов Военные Мужчины Армия
22 февраля 2024, 11:55
«Всегда относились с уважением». Россия не сносила памятники украинским писателям
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Россияне всегда с уважением относились к основным украинским деятелям и не сносили памятники, посвященные им. Такое заявление сделал замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью РИА «Новости».

«Вот они памятники сносят. Но мы же никогда, даже в мыслях такого не было! Все основные украинские персонажи - за исключением откровенных нацистов, бандеровцев разных - у нас всегда к ним относились с уважением», - высказался политик.

Медведев напомнил, что в России прозаика и драматурга Николая Гоголя считают выдающимся писателем.

Украинские же власти начали активно бороться с советскими и российскими памятниками. В 2022 году в стране снесли около 30 изваяний, посвященных русскому поэту Александру Пушкину , в частности демонтировали барельеф писателю на названной в честь него станции метро в Харькове.

Ранее на Украине закрасили мурал с изображением выдающейся личности Серебряного века Сергея Есенина. В республике также активно переименовывают улицы, названия которых связаны с Россией.

Дмитрий Медведев Памятники Россия Писатели

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