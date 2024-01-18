18 января 2024, 13:42

«Не нужно маскироваться под добрых чабанов». Глава Башкирии — о митингах в Баймаке

РИА «Новости»
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Власти Башкирии несут часть вины за массовые беспорядки, которые произошли в населенном пункте Баймак вечером в среду, 17 января. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Радий Хабиров.

«Я переживаю, где-то есть вина муниципалитетов, наша вина, моя личная вина в том, что жителям не конца объяснили, не раскрыли содержание и суть этих людей», - написал он.

Губернатор подчеркнул, что заявлял о своей нетерпимости к экстремизму с первого дня работы на посту.

«Говорю еще раз: маскироваться под добрых активистов и мирных чабанов не нужно, на самом деле это не так. Я буду до конца защищать свою республику как ее глава. Благодарен обществу в целом, всем нашим людям. Со всей Башкирии в Баймак приехали несколько сотен человек, посмотрели и разошлись», - добавил Хабиров.

Накануне в Баймаке прошли массовые митинги в поддержку активиста Фаиля Алчинова*, которого осудили на четыре года колонии общего режима за оскорбления по национальному признаку.

Позднее Хабиров отмечал, что акции закончились и обстановка в населенном пункте находится под контролем, СК завел уголовное дело.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Башкирия Митинги
18 января 2024, 13:52
Евгения Береза отказалась говорить о деле вокруг ее сестры и гибели матери
РИА «Новости»
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Популярный психолог и бывшая супруга экс-замминистра природных ресурсов Евгения Береза отказалась комментировать публикации в СМИ относительно гибели ее матери, родной сестры и наследства. Пока идет следствие, возбуждено дело, заявила она в беседе с «360».

«Я никакие комментарии пока давать не могу, идут следственные действия, адвокаты мне запрещают что-либо комментировать, как только будет возможно, я озвучу, как дела обстоят на самом деле. Да, к сожалению, в СМИ уже появилась информация, я не знаю, кто ее слил. Я максимально старалась не выносить этот сор из избы», - подчеркнула Береза.

Психолог еще раз указала, что единственное, что сейчас может сказать, - это то, что возбуждено уголовное дело, следствие продолжается. Сверх этого пока добавить нечего.

Ранее Shot распространил данные о том, что Евгения Береза якобы обвинила свою родную сестру в причастности к смерти их матери. Женщина погибла через месяц после того, как переписала свое имущество на младшую дочь, указал источник Telegram-канала.

Собеседник Shot уточнил, что 62-летняя президент Русского культурного центра в Монако Наталья Береза умерла в сентябре прошлого года в квартире в Хамовниках. Тело обнаружила ее младшая 26-летняя дочь.

Кроме того, по данным источника канала, эксперты выяснили, что на протяжении нескольких месяцев перед смертью Наталье Березе кто-то подсыпал ей в еду сильнодействующие запрещенные препараты, которые отпускают в аптеке только по рецепту.

Официально эти данные подтверждены не были.

Уголовное дело Адвокаты
18 января 2024, 13:28
Собянин рассказал об уникальных направлениях в школах искусств в Москве
РИА «Новости»
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Множество возможностей для раскрытия талантов доступны для московских детей и подростков. Юные горожане могут попробовать себя в разных направлениях: от жонглирования до театральных сцен. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что в городских учебных заведения в области искусств можно постичь не только музыку и рисование, но и хореографию, цирковое и театральное мастерство. Ученики получают навыки жонглирования, фехтования и учатся создавать бутафорские арт-объекты и многое другое.

«Есть школы, где дети могут попробовать себя в качестве актера театра и кино», - уточнил градоначальник.

В рядах преподавателей заслуженные артисты и работники культуры. Многие из них лауреаты всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

Программы «Искусство цирка» работают в школах искусств имени М. А. Балакирева и «Центр». Кроме того, занятия по хореографии проводят в детских школах искусств имени С. Т. Рихтера, «Исток» и других: дети учатся основам классического, народно-сценического и современного танцев.

Ранее Собянин рассказал о виртуальных лабораториях для московских школьников.

Дети Школы Сергей Собянин Москва
18 января 2024, 12:28
Аэропорт Внуково ограничил прием и вылет самолетов
РИА «Новости»
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План «Ковер» объявили в московском аэропорту Внуково. Авиагавань закрыли на вылет и прилет, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, план «Ковер» ввели и на аэродромах в Кубинке и Ермолине. Сейчас они также закрыты на вылет и прилет.

Пилотам самолетов порекомендовали садиться в других воздушных гаванях. По информации Telegram-канала Baza , вылет рейсов из Внуково задерживается до 12:30.

Ранее около 40 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы из-за морозов.

Самолеты Аэропорт Внуково Москва
18 января 2024, 12:03
Умерла дочь полководца Михаила Фрунзе
РИА «Новости»
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Дочь полководца и политического деятеля Михаила Фрунзе — Татьяна Фрунзе — умерла в возрасте 103-х лет в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Шуйского историко-художественного и мемориального музея имени М. В. Фрунзе.

Дочь полководца и политического деятеля Михаила Фрунзе - Татьяна Фрунзе - умерла в возрасте 103-х лет в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Шуйского историко-художественного и мемориального музея имени М. В. Фрунзе.

«Коллектив музея выражает соболезнования родным и близким Татьяны Михайловны», - добавили в учреждении.

Татьяна Фрунзе родилась 2 августа 1920 года. В шесть лет она осталась сиротой, но детей советского полководца усыновил один из близких друзей семьи Климент Ворошилов. По воспоминаниям, он заботился о ней и ее брате Тимуре как о родных, называя их фрунзенятами.

Она закончила Военную академию химзащиты Красной Армии, а в годы Великой Отечественной войны трудилась на танковом заводе. После окончания химико-технологического института имени Менделеева написала и защитила диссертацию, став одним из ведущих отечественных специалистов в экспериментальной химии.

Музеи Военные Москва

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