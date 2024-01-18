«Я переживаю, где-то есть вина муниципалитетов, наша вина, моя личная вина в том, что жителям не конца объяснили, не раскрыли содержание и суть этих людей», - написал он.

Губернатор подчеркнул, что заявлял о своей нетерпимости к экстремизму с первого дня работы на посту.

«Говорю еще раз: маскироваться под добрых активистов и мирных чабанов не нужно, на самом деле это не так. Я буду до конца защищать свою республику как ее глава. Благодарен обществу в целом, всем нашим людям. Со всей Башкирии в Баймак приехали несколько сотен человек, посмотрели и разошлись», - добавил Хабиров.

Накануне в Баймаке прошли массовые митинги в поддержку активиста Фаиля Алчинова*, которого осудили на четыре года колонии общего режима за оскорбления по национальному признаку.

Позднее Хабиров отмечал, что акции закончились и обстановка в населенном пункте находится под контролем, СК завел уголовное дело.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.