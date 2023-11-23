«Не нравится? Ходи пешком». Депутат дал совет недовольным ростом тарифов екатеринбуржцам

«Мы живем в капитализме, почему мы не поднимаем стоимость [проезда] на транспорте? Чего мы боимся?» - задался вопросом Колесников на заседании комиссии по бюджету и по экономическому развитию.

По словам депутата, тем, кому не нравится рост стоимости проезда, можно просто не пользоваться транспортом.

«Не нравится, денег нет - не езди, ходи пешком. По-другому транспортная отрасль не выживет», - указал он.

Полученные за счет повышения цен на проезд деньги Колесников предложил направлять для увеличения зарплат водителей. Так, по его мнению, можно справиться с дефицитом кадров.

Первый вице-спикер Михаил Матвеев на том же заседании выступил с критикой в адрес «Гортранса». По его оценке, слияние автобусного предприятия с трамвайно-троллейбусным управлением не дало нужных результатов и не привело к ожидавшейся оптимизации.

Политик отметил жалобы на задержку трамваев и автобусов, идущих через центр города, и потребовал бороться с дефицитом водителей.

«Если весь корень зла в зарплате - давайте пойдем на то, чтобы увеличить заработную плату, чтобы на муниципальных маршрутах у нас не было этой проблемы», - подчеркнул он.