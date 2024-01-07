«Не надо отталкивать». Патриарх Кирилл высказался об уехавших россиянах

По словам священнослужителя, в христианстве принято прощать и не отталкивать согрешивших людей, которые приходят с чувством покаяния.

«Если люди, покинувшие Россию, даже выступавшие где-то и говорившие что-то против, вернулись с пониманием того, что совершили ошибку, то Родина не может их отвергнуть. Другого подхода к этой теме, кроме христианского, я сформулировать не могу», - заявил патриарх.

Священнослужитель добавил, что среди таких россиян могут быть достойные люди, которые ошиблись или испугались.

В субботу, 6 января, патриарх Кирилл в традиционном Рождественском послании заявил о спасительной силе любви. По мнению священнослужителя, спасительная сила любви может исцелить равнодушие, злобу и ненависть в душе человека.