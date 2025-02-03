«Не можем этого допустить». Николаса Кейджа вновь напугали роботы

Кейдж высказался со сцены после того, как получил «Оскара» за главную мужскую роль в «Герое наших Снов» ( Dream Scenario ) - абсурдной комедийной антиутопии. Артист назвал фильм одним из любимых в своей карьере и затем добавил, что обеспокоен ситуацией с искусственным интеллектом в киноиндустрии.

По мнению артиста, задача любого искусства - отражать внешние и внутренние истории человеческого состояния посредством очень человеческого вдумчивого и эмоционального процесса воссоздания. Робот же, считает Николас Кейдж, на это не способен.

«Если мы позволим роботам делать это, у фильма не будет сердца. В конечном итоге он потеряет остроту и превратится в кашу. Не будет человеческого ответа на жизнь, какой мы ее знаем», - добавил Кейдж.

Николас Кейдж уже не в первый раз призывает артистов бороться с искусственным интеллектом. Осенью 2024 года он также говорил, что такие технологии «хотят отобрать работу» у актеров.