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Девушка назвала VIP-коуча аферисткой, занимающейся агрессивными практиками. Она предположила, что Тлиашинова определенными фразами сильно воздействует на клиентов, создает «энергетическую атмосферу».

«Они на людей воздействуют каким-то энергетическим образом. <…> Она не как Блиновская, мне кажется, что это намного хуже», - подчеркнула Алена.

Девушка рассказала, что с трудом, но смогла вернуть в банк деньги за курс.

Поводом для беседы об Инне Тлиашиновой стало происшествие на ее семинаре в Химках - там напали на журналистку «Известий» Наталию Графчикову.

У нее много ушибов, есть подозрение на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Следователи возбудили уголовное дело.