14 мая 2024, 20:57

«Не готова сейчас об этом разговаривать». Жена Кононенко — о смерти журналиста

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Супруга журналиста Максима Кононенко подтвердила 360.ru, что ее муж скончался. Колумнист умер внезапно, ему было 53 года.

«Да. Я не готова сейчас об этом разговаривать», - ответила вдова на вопрос о смерти мужа.

О смерти журналиста сообщил RT, он был постоянным автором канала «Специально для RT». Читающая публика знала его как Мистера Паркера из «Живого Журнала». Кононенко работал с телеканалом НТВ, был колумнистом «Известий» и РИА «Новости».

Кононенко скончался в больнице от внутреннего кровотечения. Скорую вызвал его сын Глеб, мужчину увезли в Научно-клинический центр в Троицке, сообщил источник 360.ru.

Журналистика
14 мая 2024, 21:43
Врачи больше суток боролись за жизнь Максима Кононенко
Pixabay
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Медики более суток пытались спасти журналиста Максима Кононенко. Источник 360.ru сообщил, что пациента доставили в больницу накануне вечером.

По информации источника, журналиста госпитализировали в Научно-клинический центр в Троицке в 18:00 понедельника. Около суток врачи боролись за его жизнь, но пациент умер от внутреннего кровоизлияния.

О смерти Максима Кононенко сообщила его супруга. Известно, что скорую вызвал его сын Глеб. Журналисту было 53 года. Он работал со многими российскими СМИ, был колумнистом РИА «Новости» и «Известий», соведущим телепрограммы на НТВ, а также вел отдельную рубрику на радио «Вести FM».

Больницы Журналистика Врачи
14 мая 2024, 20:30
Умер журналист Максим Кононенко
РИА «Новости»
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Российский журналист Максим Кононенко скончался. Об этом RT сообщила супруга покойного.

Представитель СМИ ушел из жизни в 53 года. Многие знали его как мистера Паркера из «Живого Журнала». Он был постоянным автором канала «Специально для RT».

«Приносим соболезнования родным и близким», - написали авторы материала.

Кононенко был соведущим телепрограммы «Реальная политика» на НТВ и вел рубрику «Реплика» на радио «Вести FM». Также журналист был главредом интернет-газеты «Дни.ру», колумнистом «Известий» и РИА «Новости».

В апреле 2023 года стало известно о смерти популярного австралийского репортера и телеведущего Нейтана Темплтона. Он скончался во время прогулки с собакой.

Журналистика Россия
14 мая 2024, 19:35
«Макфа» обжаловала решение о немедленной национализации
РИА «Новости»
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Защита компании «Макфа» обжаловала решение Центрального районного суда Челябинска о немедленной национализации и передаче ее активов под контроль Росимущества. Об этом РБК рассказал адвокат Павел Хлюстов.

Ответчики пожаловались на то, что спор рассмотрели в одно заседание, а законность его решения не проверил суд апелляционной инстанции.

«Еще до проверки законности решения в апелляционном суде „Макфа“ перейдет под контроль Росимущества», - пояснил Хлюстов.

Исполнительные листы взыскателю выдали 13 мая. Как отметил адвокат, это произошло еще до изготовления решения суда.

Ранее Хлюстов назвал наложение ареста на 100 триллионов рублей в рамках иска Генпрокуратуры России об изъятии активов крупного производителя макарон «Макфа» «творчеством судебного пристава». Владельцы предприятия даже выступили с предложением о выкупе акций своей компании. Но суд удовлетворил иск заместителя Генеральной прокуратуры об обращении имущества производителя макарон «Макфа» в доход России.

Суд Адвокаты Россия Челябинск Аресты
14 мая 2024, 18:56
Могилу Евгения Пригожина в Петербурге залили бетоном
РИА «Новости»
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На Пороховском кладбище в Петербурге могилу бизнесмена, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина залили бетонным основанием. Об этом сообщила «Фонтанка».

По мнению корреспондента издания, место захоронения готовят для установки памятника. Предположительно, монумент откроют 1 июня - в день 63-летия со дня рождения Пригожина.

Основанная главой частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным группа компаний «Конкорд» продала под Санкт-Петербургом фабрику-кухню. «Комбинат питания» выпускал в сутки до 100 тысяч готовых блюд для социального и коллективного питания.

Пригожин погиб 23 августа 2023 года в результате крушения бизнес-джета в Тверской области.

Санкт-Петербург Памятники Евгений Пригожин

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