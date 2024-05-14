«Да. Я не готова сейчас об этом разговаривать», - ответила вдова на вопрос о смерти мужа.

О смерти журналиста сообщил RT, он был постоянным автором канала «Специально для RT». Читающая публика знала его как Мистера Паркера из «Живого Журнала». Кононенко работал с телеканалом НТВ, был колумнистом «Известий» и РИА «Новости».

Кононенко скончался в больнице от внутреннего кровотечения. Скорую вызвал его сын Глеб, мужчину увезли в Научно-клинический центр в Троицке, сообщил источник 360.ru.