21 мая 2024, 12:59

«Не факт, что это плохой человек». Поклонская выступила в защиту мигрантов

РИА «Новости»
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Вопрос миграционный политики очень сложный, заниматься им должны компетентные органы. Советник генпрокурора Наталья Поклонская дала 360.ru первое за два года большое интервью и призвала не воспринимать всех иностранцев как потенциальных преступников.

«Такой вопрос, он очень политически тонкий, потому что на разнообразии, на таком неравенстве мигрантов и коренных граждан можно вызвать некоторую ненависть только лишь по одному признаку, что это мигранты. А это не факт, что это плохой человек», - заявила она.

Поклонская призвала отказаться от мысли, что приезжий - потенциальный нарушитель закона. По ее мнению, работой с мигрантами должны заниматься профильные ведомства, а именно МВД России. Экс-прокурор заявила, что правоохранители имели необходимые для этого компетенции.

«С этим вопросом нужно очень крайне аккуратно. И действительно, если в МВД занимаются, то пусть занимаются. У них статистика есть, у них аналитики есть, у них есть определенное обоснование той либо иной инициативы в Госдуме», - сказала она.

Собеседница 360.ru призвала людей к любви в широком смысле слова. Это чувство, по ее мнению, воплощает преумножение, а ненависть - отторжение.

Обновить подход к миграционной политике поручил президент России Владимир Путин. Он заявил, что нужно создать современные базы биометрических данных.

Мигранты Интервью Наталья Поклонская Интервью Натальи Поклонской
21 мая 2024, 14:29
Отец сбежавшей чеченки Заурбековой опроверг избиения дочери
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Виновником бегства из России молодой чеченской девушки Лии Заурбековой стал ее возлюбленный. Семья беглянки намерена разобраться с ним по своим законам.

Об этом в комментарии Regnum заявил отец девушки Беслан Заурбеков. Он подчеркнул, что родные сделали все, чтобы дочь не уезжала. Но после бегства она стала воспринимать семью в штыки и перестала выходить на связь.

«Мы будем продолжать поиски. Наши старшие сказали, что помогут найти её, а тот, кто её ввёл в заблуждение, вот этот парень, - будет наказан», - подчеркнул Заурбеков.

Он добавил, что прекрасно знает мужчину, который вскружил дочери голову, но вместо того, чтобы принять ислам и построить нормальную семью заставил ее отказаться от родных.

Заурбеков пояснил, что дочь не может встречаться с мужчинами другой веры, иначе ее ждет наказание. О каких именно карах идет речь, собеседник журналистов не пояснил, но отметил, что только сумасшедшая может ослушаться родителей, понимая, какие проблемы ее ждут.

Отец чеченки опроверг заявления, что в семье Лию избивали. Он пояснил, что это выдумка общественников, которые не представили никаких доказательств.

История вокруг Лии Заурбековой попала в СМИ после того, как девушка спряталась в московском отделе полиции, которое окружили ее родственники. Девушка записала видеообращение, где обвинила семью в физическом и психологическом насилии , подчеркнув, что ушла из дома добровольно.

Член Совета по правам человека при президенте России и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов заявил, что Лия после бегства из отдела полиции уехала за границу. Депутат Госдумы Адам Делимханов взял историю девушки под свой контроль. Он не исключил, что Лию ввели в заблуждение и она действовала под чужим контролем.

Чечня Семья Россия
21 мая 2024, 13:38
Такер Карлсон запустил свое шоу на российском телевидении
Global Look Press
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Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон начал вести свою программу на телеканале «Россия 24». Она получила название TUCKER. Первый выпуск уже вышел в эфир.

Шоу стало совместным проектом YouTube-канала «Карлсон ТВ» и «России 24». Первая программа была посвящена болезни Лайма. Эксперт по клещам Крис Ньюби рассказала о проблеме распространения этого заболевания и его профилактике.

Недавно американский журналист обнародовал новое интервью из России. Его собеседницей стала бывшая помощница президента США Джо Байдена Тара Рид. Она рассказала о страхе преследования и пообещала продолжать борьбу за привлечение к ответственности своего экс-начальника.

Кроме того, в этом году Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина , основателя Telegram Павла Дурова и философа Александра Дугина.

Россия Телевидение Такер Карлсон
21 мая 2024, 13:32
Исследовать и познавать. Поклонская рассказала о работе над книгой «Мысли вслух»
РИА «Новости»
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Этой весной вышла в свет книга Натальи Поклонской «Мысли вслух». В ней советник генпрокурора России описала в частности прием «грязный трюк», используемый в информационной пропаганде. Подробнее о своем произведении и работе с разными источниками Поклонская рассказала в интервью «360».

В контексте скандинавской мифологии упомянула она и тему рун. Вопрос о них, безусловно, у многих вызывает большой интерес. Отношение при этом может быть очень разным.

«Мне кажется, что ко всему нужно осторожно относиться, и к разным источникам, к разным учениям», - заключила Поклонская.

Отдельно она отметила несколько книг, с которыми, по ее оценке, стоит ознакомиться. Одна из них - «Диалог в аду между Макиавелли и Монтескье» Мориса Жоли.

«Затем книга Никол Моррис „Цель“. Я лично рекомендую эти книги к прочтению. Они на многое прольют свет. Человек, который прочитает, найдет ответы на те вопросы, которые не модно задавать. Я для себя нашла много ответов», - поделилась Поклонская.

В книге «Цель», по ее словам, важными стали иные интерпретации разных понятий, которые человек мог воспринимать слишком прямо и буквально.

«Например, Новый Завет, ну вот прям от зубов отскакивает, вот все поняли, а на самом деле - что поняли? Если ты берешь богословов и толкования того же самого Нового Завета, разных притч Иисуса и истории, то совершенно по-другому раскрываются все эти вещи, которые указаны в Новом Завете. Ну, например, терновый венец на голове у Христа, - продолжила Поклонская. - Люди воспринимают его [одним образом буквально ассоциируя с физическим страданием]. Но Морис Николл истолковывает это под другим ракурсом. Он говорит, что этот венец олицетворял нравственное состояние общества, которое распяло Христа».

Говоря о решении написать книгу, советник генпрокурора отметила, что у людей, которые приходят к тому, что хотят создать произведение, могут быть разные мотивы. Ей двигало желание исследования.

«У меня было время. Было время для того, чтобы читать много. Много читать, много исследовать, много познавать», - подчеркнула собеседница «360».

Говоря о решении написать книгу, советник генпрокурора отметила, что у людей, которые приходят к тому, что хотят создать произведение, могут быть разные мотивы, ей двигало желание исследования.

«У меня было время. Было время для того, чтобы читать много. Много читать, много исследовать, много познавать», - подчеркнула Поклонская.

Поэтому я всю информацию, которую получила из различных учений, из разных источников, я ее собрала и постаралась в книге изложить.

• Каких источников и каких учений? Ну вот, к примеру, есть удивительная книга Мориса Жоли «Диалог в аду между Макиавелли и Монтескьё».

Это книга, которая стала прототипом, потом в будущем, протоколов сионских мудрецов. Протоколы сионских мудрецов - это экстремистская литература, признанная российским законодательством, российскими соответствующими органами. Но сам принцип создания этих протоколов, первоисточник, который был написан, и он же потом проанализирован удивительным, прекрасным автором, философом, профессором Умберто Эко, который в своем произведении «Пражское кладбище» тоже ссылался и на «Диалог в аду», и протоколы сионских мудрецов, которые впоследствии были созданы. То есть это интереснейшая история. Я ее включила в свою книгу.

Затем книга Никол Моррис «Цель». Я лично рекомендую эти книги к прочтению. Они на многое прольют свет. Человек, который прочитает, найдет ответы на те вопросы, которые не модно задавать. Я для себя нашла много ответов.

• А какие у вас основные вопросы были? Хотя бы один скажите, на который вы нашли ответы.

Ну, к примеру, книга «Цель». Практически все люди, которые относят себя к христианству, верующим, религиозным, они спрашивают, вы читали Библию, Ветхий Завет, Новый Завет? Ветхий Завет так себе, мало чего понятного, поэтому мы как-то так в сторонку отодвинем. Но Новый Завет, ну вот прям от зубов отскакивает, вот всё поняли, а на самом деле чего-то поняли? Если ты берешь богословов и толкования того же самого Нового Завета, разных притч Иисуса и истории, то совершенно по-другому раскрываются все эти вещи, которые указаны в Новом Завете. Ну, например, терновый венец на голове у Христа.

Люди воспринимают как терновый венец. Ну колючка, кино смотрим, это больно. Но Морис Николл истолковывает это под другим ракурсом. Он говорит, что этот венец олицетворял нравственное состояние общества, которое распяло Христа.

То есть вот эти колючки. Аллегории, контекст. Есть текст и контекст. И всё это надо аллегорически воспринимать. То есть ты уже видишь какую-то другую интерпретацию тех понятий, про которые ты думал прямо, как написано. И таких вещей масса. Их очень много. Возьмём мифологию кельтскую, скандинавскую. Здесь очень много скандинавской мифологии, про руны скандинавские тоже.

Слушайте, а про руны это же вообще интересно. Многие же говорят о том, что в итоге-то нету достоверных источников о рунах. Что они как-то там переписаны были, затеряны, что те руны, про которые сейчас все говорят, им не стоит доверять. Нужно очень осторожно с ними обращаться.

Мне кажется, что ко всему нужно осторожно относиться, и к разным источникам, к разным учениям, и выбирать для себя то, что ближе к тебе.

Но я отношусь к рунам как к такой магический инструмент по трансформации себя, личности. Сам с собой работаешь. Ну вот есть у психологов какие-то способы для того, чтобы подсказать человеку, как ему найти выход из непростой ситуации, как ему стать сильнее, увидеть для себя какое-то спасение. Либо цель, либо еще то, чего он хочет увидеть.

Руны - это тоже некий инструмент. И если люди, которые умеют пользоваться рунами и понимают, что это такое, изучают глубину возникновения, источники опять-таки исследуют, то это один вопрос и один момент. А если люди хотят просто поэкспериментировать, это совершенно другой путь.

Наталья Поклонская Литература Интервью Натальи Поклонской
21 мая 2024, 13:20
Студия Лебедева рассказала о редизайне сайта 360.ru
Телеканал «360»
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В студии дизайна Артемия Лебедева рассказали об изменениях, которые ее специалисты подготовили для сайта 360.ru. Главной фишкой стал студийный ТВ-конструктор «Потокус», который специально заточили под информационный эфир 360.ru.

На первой странице непрерывно выводятся фото- и видеорепортажи, стримы, Stories и статьи. Зритель переключается между сюжетами, картинками и текстами, выбирая для себя самое интересное.

Система настраиваемых тегов помогает читателю ориентироваться в бесконечном новостном потоке. Новости разных форматов объединяются в чередующиеся блоки - так при скроллинге удается избежать монотонных повторов одинаковых тем.

Принцип потребления контента, ставший привычным благодаря соцсетям, облегчает восприятие материалов и не дает пользователям заскучать. Форматы подачи материалов внутри статей помогают правильно расставить акценты и в целом сделать повествование интереснее.

Посетители все чаще заходят на сайты и в соцсети с мобильных устройств, 360.ru это учитывает. Мобильная версия новостного ресурса стала максимально похожей на приложение: она гибкая, яркая и узнаваемая.

Наталья Поклонская Литература Интервью Натальи Поклонской

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