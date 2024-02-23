«Не давать поблажек». Ярошенко озвучил главные правила выживания в иностранной тюрьме

Правила выживания Ярошенко рассказал, что в американской тюрьме он был единственным гражданином Российской Федерации. Помимо него, сроки отбывали несколько русскоговорящих американцев. Летчик отметил, что в тюрьме много правил, как надо выживать.

«Нельзя трогать чужое, это табу. Нельзя трогать письма, продукты питания. Это все тоже жестко карается», - рассказал Ярошенко Аксинье Гурьяновой.

Летчик заявил, что нужно «смотреть по обстановке». Но в любом случае «верить в свою Родину и не сдаваться».

Вера в Россию Чтобы не попасть в беду, Ярошенко первым делом посоветовал не вылетать за пределы Российской Федерации, а тем более не посещать недружественные страны.

«Если человек не криминальный, в себе уверен, он должен знать, что за ним стоит огромная, мощная страна, и мы своих не бросаем. Он должен знать, что всегда ему помогут и за него будут бороться», - подчеркнул собеседник Гурьяновой.

Ярошенко отметил, что российский МИД проводит огромную работу по всему миру в борьбе за права граждан РФ. Любой россиянин должен твердо знать, что за него будут бороться.

Если все же угодили в тюрьму в чужом государстве, то вести себя нужно достойно. И самое главное, гордиться, что ты россиянин, заявил Ярошенко.