Названы сроки перезапуска калужского завода Volvo

Читайте нас в:

Он подтвердил, что новым собственником завода стала российская компания, с руководством которой он встретится в ближайшее время.

«Расскажем, что мы планируем делать, в какие сроки. Я знаю, что уже в этом году планируется возобновление работы предприятия, на полную мощность оно должно выйти уже в следующем году», - заявил Шапша.

Губернатор Калужской области добавил, что уже обсуждает с новым собственником завода Volkswagen, расположенном в регионе, участие китайских компаний для перезапуска предприятия. Шапша подчеркнул, что все автомобильные заводы ушедших из России западных производителей сохранят свой профиль работы.

О передаче российскому собственнику активов компании Volvo Министерство промышленности и торговли сообщило в начале сентября. В ведомстве заявили, что уже определили отечественного партнера, который займется дальнейшим производством на площадке в Калужской области. При это там подчеркнули, что в сделке не предусмотрена возможность обратного выкупа активов.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.