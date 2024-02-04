Названы сильно подешевевшие в 2023 году два продукта
Гречневая крупа и картофель сильно подешевели в России в 2023 году, причем стоимость первого товара упала на 20%, а второго почти на 10%. Это объясняется тем, что предложение на рынке превысило спрос на эти товары среди покупателей, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» аналитик Даниил Кашин.
В России также зафиксировали снижение цен на яйца. По словам аналитика, впервые с июня 2023 года из стоимость упала, но всего лишь на 0,2%.
«Также значительно подешевели гаджеты. Это произошло благодаря тому, что механизм параллельного импорта налажен. К нам в больших объемах стали поступать устройства из дружественных стран», - объяснил он.
Эксперты не исключают, что в 2024 году цены снизятся на бытовую химию - на 5-7%. Кашин отметил, что многие химические компоненты уже начали производить в России, а не поставлять из других стран. Последнее влияло на то, что цена на них зависела от курса валют.
Ранее заместитель главы Минздрава Сергей Глаголев рассказал, что стоимость жизненно важных лекарственных препаратов в России находится ниже уровня инфляции , данные о наличии и запасах медикаментов в постоянном мониторинге.