Названы самые высокие зарплаты мигрантов в России

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Судя по тексту «Перечня для привлечения иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы на 2025 году», высококвалифицированные мигранты смогут в месяц получать 380 тысяч рублей, именно такую зарплату выплатят председателю правления.

У менеджеров крупных компаний заработная плата достигнет 275 тысяч рублей, у спортсменов-инструкторов - 250 тысяч рублей. Зарплаты директора департамента, бланшировщика или мастера-брынзодела составят 230 тысяч рублей.

Самые низкие зарплаты в России будут получать мигранты, работающие пекарями и поварами - 20 тысяч рублей, массажистами - 23 тысячи рублей и конструкторами одежды - 25 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что мигрантов обязали с 30 июня сдавать биометрию на въезде в Россию.