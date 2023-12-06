Названы самые популярные у россиян горнолыжные курорты в этом сезоне

В отчете компаний были учтены бронирования российских туристов на курортах, а также страховые заявки за период с декабря 2023 по апрель 2024 года. На первом и втором месте по популярности находятся Эсто-Садок и Красная Поляна (они занимают 49% от всего числа бронирований).

В тройку попал Архыз (19%), четвертое и пятое места - за Шерегешем и Домбаем. Россияне также проявили интерес к Поляне Чегет, Поляне Азау, горнолыжным курортам Алтая, в том числе Белокурихе.

В среднем туристы готовы посвятить отдыху не более пяти дней. Средняя стоимость ночи на курортах в горах - до 11 тысяч рублей, что на 17% выше, чем в минувшем сезоне.

Дороже всего стоит ночь в Красной Поляне - в среднем 12,3 тысячи рублей, дешевле всего - на Поляне Чегет - 4,9 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что большинство россиян, которые планируют совершить поездку на Новый год , встретят праздник в гостиницах у себя в стране.