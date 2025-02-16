Названы самые перспективные регионы для трудоустройства в 2025 году

По мнению аналитиков, в этих регионах наиболее благоприятная активность соискателей и работодателей, а также самое выгодное соотношение зарплатных предложений к прожиточному минимуму.

В Московской области в среднем предлагается зарплата 97 тысяч рублей при полном рабочем дне, а активность соискателей не покрывает текущих потребностей бизнеса. В Калужской области в среднем предлагают зарплату 82 тысячи рублей, а в Татарстане - 80 тысяч рублей.

Также в пятерку субъектов с наиболее привлекательными условиями вошли Липецкая и Владимирская области, 75 и 79 тысяч рублей в среднем соответственно.

Ранее в Госдуме допустили переход россиян на 36-часовую рабочую неделю.