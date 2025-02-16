Названы самые перспективные регионы для трудоустройства в 2025 году
Московская и Калужская области, а также Республика Татарстан возглавили рейтинг наиболее перспективных регионов России для трудоустройства в 2025 году. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа».
По мнению аналитиков, в этих регионах наиболее благоприятная активность соискателей и работодателей, а также самое выгодное соотношение зарплатных предложений к прожиточному минимуму.
В Московской области в среднем предлагается зарплата 97 тысяч рублей при полном рабочем дне, а активность соискателей не покрывает текущих потребностей бизнеса. В Калужской области в среднем предлагают зарплату 82 тысячи рублей, а в Татарстане - 80 тысяч рублей.
Также в пятерку субъектов с наиболее привлекательными условиями вошли Липецкая и Владимирская области, 75 и 79 тысяч рублей в среднем соответственно.
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