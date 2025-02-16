16 февраля 2025, 08:37

Названы самые перспективные регионы для трудоустройства в 2025 году

РИА «Новости»
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Московская и Калужская области, а также Республика Татарстан возглавили рейтинг наиболее перспективных регионов России для трудоустройства в 2025 году. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа».

По мнению аналитиков, в этих регионах наиболее благоприятная активность соискателей и работодателей, а также самое выгодное соотношение зарплатных предложений к прожиточному минимуму.

В Московской области в среднем предлагается зарплата 97 тысяч рублей при полном рабочем дне, а активность соискателей не покрывает текущих потребностей бизнеса. В Калужской области в среднем предлагают зарплату 82 тысячи рублей, а в Татарстане - 80 тысяч рублей.

Также в пятерку субъектов с наиболее привлекательными условиями вошли Липецкая и Владимирская области, 75 и 79 тысяч рублей в среднем соответственно.

Ранее в Госдуме допустили переход россиян на 36-часовую рабочую неделю.

Россия Работа
16 февраля 2025, 01:37
Минздрав решил изменить порядок медосмотра водителей на состояние опьянения
РИА «Новости»
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Минздрав разработал новый порядок проведения медосвидетельствования водителей на состояние алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект находится на этапе публичного обсуждения.

Специалисты уточнили особенности проведения медосвидетельствования и вынесения заключения по его результатам при оказании экстренной медицинской помощи. В частности, людям, пострадавшим в ДТП.

«Уточнены вопросы проведения медицинского освидетельствования лица, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно находится в состоянии наркотического опьянения, либо потребило психоактивное вещество без назначения врача», - говорится в документе.

Кроме того, в Минздраве предложили изменить перечень основных групп наркотических и психотропных веществ, на которые проводятся исследования. Такие вопросы, как получение информированного добровольного согласия на проведение медосмотра или вынесения заключение об отказе от него, также были уточнены.

Ранее в Минздраве решили изменить порядок прикрепления к поликлиникам , предоставив россиянам возможность сделать это через личный кабинет в «Госуслугах», причем во всех регионах страны.

Минздрав Россия Водители
16 февраля 2025, 00:17
Бойцу СВО не дали спеть патриотическую песню на фестивале бардов
Freepik
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Постоянный член жюри Грушинского фестиваля бардовской песни, исполнительница Галина Хомчик запретила участнику спецоперации выступать с патриотической песней. Об этом сообщил телеканал НТВ.

Офицер Виталий Царев с другими бойцами захотел исполнить «Нам нужна одна победа», однако Хомчик выступила против. По ее словам, на бардовском мероприятии не должны звучать песни про бои.

«На сцену пришли. Нас встретила Галина Хомчик. Спросила, почему пришли, мол, вы вне конкурса, не заявлены», - рассказал боец СВО.

В сюжете НТВ отметили, что в ноябре 2024 года Хомчик посетила США, где участвовала в концерте в честь столетия Булата Окуджавы. Поэт и композитор Михаил Чудаков добавил, что исполнительница во время поездок на Запад выходит на одну сцену с иноагентами, а в России запрещает выступать с патриотическими песнями.

Ранее общественники призвали проверить солиста рок-группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева на иностранное влияние. После отъезда из России музыкант вскоре вернулся на родину.

Концерты Песни Россия Фестивали
15 февраля 2025, 21:54
Ушел из жизни 16-летний блогер-танцор из Тюмени
РИА «Новости»
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В Тюмени скончался в возрасте 16-летний танцор и блогер, страдающий от онкологического заболевания. Об этом сообщили в Telegram-канале подростка его близкие.

«К сожалению, это последнее сообщение. <…> Увы, но чудо не произошло. Спасибо, что смотрели и читали его!» - сообщила его семья.

Подросток скончался от болезни в тюменской больнице в 06:15 (04:15 по московскому времени) в субботу, 15 февраля.

Мальчик боролся с раком с 2023 года. Во время медицинского осмотра у него обнаружили острый лимфобластный лейкоз.

Подросток известен тем, что участвовал на различных соревнованиях вместе со своей танцевальной командой Mafia Junior. И не раз становился победителем в составе коллектива.

После того, как он узнал о своей болезни, то создал блог, где рассказывал о том, как борется с ней. Также он снимали видео в медучреждениях.

Мальчику должно было исполниться 17 лет в апреле.

Ранее в испанской больнице умерла журналистка Таисия Шеремет , рассказывающая в своем блоге о муковисцидозе, с которым она долго боролась.

Смертность Дети Болезни Блогеры Онкология
15 февраля 2025, 18:19
«Просвещение» потребовало признать решение ФАС незаконным
РИА «Новости»
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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление издательства «Просвещение» к Федеральной антимонопольной службе. Информацию об этом опубликовали в картотеке арбитражных дел.

Компания подала заявление «о признании решений и действий (бездействий) незаконными». Какие именно заявитель оспаривает факты ФАС, в картотеке не уточнили. Заявление к рассмотрению пока не приняли.

ФАС ранее обязала «Просвещение» передать в бюджет более двух миллиардов рублей, признав их незаконно полученным доходом. По мнению ведомства, издательство несправедливо завысило цены на учебники.

В службе уточнили, что «Просвещение» доминирует на рынках издания учебников по русскому языку, истории и биологии. Издательство не согласилось с решением ФАС и направило информацию по ценообразованию на учебные материалы, по которым нарушений законодательства не было.

Суд Школы ФАС России Москва

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