20 ноября 2024, 04:02

Названы самые невыгодные по деньгам месяцы для отпуска в 2025 году

РИА «Новости»
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Из-за большого количества нерабочих праздничных дней январь, май, июнь и ноябрь станут самыми невыгодными для отпуска месяцами в 2025 году. Руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин сообщил об этом РИА «Новости».

Он объяснил, что при окладной системе по закону количество рабочих и выходных дней в месяце не должно сказаться на зарплате. Однако стоимость отдельно взятого рабочего дня может отличаться - Южалин сообщил, что чем их меньше в течение месяца, тем выше стоимость смены. По этой причине он назвал самыми невыгодными с точки зрения заработка месяцами январь, май, июнь и ноябрь.

«Если вы решите уйти в отпуск в эти месяцы, вы можете потерять в деньгах при выплате отпускных по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получать заработную плату», - сказал юрист.

Его коллега из HeadHunter Ольга Владимирова рассказала, как продлить новогодние каникулы. Она посоветовала взять отпуск на 9 и 10 января, чтобы в общей сложности отдохнуть 15 дней.

Туризм Работа Зарплаты Деньги
20 ноября 2024, 04:14
Соцсеть Likee разыграет повышенный трафик за секреты зимних развлечений
Unsplash
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В соцсети Likee стартовал третий поток конкурса «Мой вайб по жизни» на тему зимних развлечений. Победители получат верификацию аккаунта, повышенный трафик и другие преимущества.

Если раньше интернет-пользователи показывали свои покупки в сезон распродаж, одежду и распорядок дня, то теперь Likee предложила рассказать о жизни зимой, поделиться модными лайфхаками, образами и счастливыми моментами.

Публиковать ролики и создавать свои тренды можно до 22 декабря. Победители получат повышенный трафик, рамку для аватарки, верификацию аккаунта или все вместе.

Интернет Соцсети конкурсы
20 ноября 2024, 02:18
В России предложили сократить срок владения жильем для освобождения от НДФЛ
РИА «Новости»
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Россияне могут не платить НДФЛ при продаже недвижимости, если владели ей больше пяти лет. Члены фракции ЛДПР предложили сократить этот срок до трех лет, сообщило РИА «Новости».

Депутаты предложили установить общий минимальный предельный срок владения объектом недвижимости три года, а в случае дарения родственником или наследования - один год. До сих пор избежать уплаты НДФЛ при продаже жилья россияне могли при владении больше пяти и трех лет соответственно, поэтому, по словам авторов инициативы, им приходилось откладывать сделку.

По мнению депутатов, это ограничивало трудовую мобильность россиян и поступление денег в экономику. ЛДПР решило решить проблему и в ближайшее время внесет законопроект в Госдуму.

От уплаты НДФЛ при продаже жилья в России освобождены семьи, воспитывающие не менее двух детей. Власти ввели эту меру поддержки в 2021 году.

Законы Госдума РФ Налоги Недвижимость Деньги НДФЛ
19 ноября 2024, 11:55
Депутат Мособлдумы назвал справедливой пенсию в 40% от средней зарплаты
РИА «Новости»
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Достойная пенсия должна составлять не меньше 40% от средней зарплаты в регионе. Такое мнение в интервью Gazeta.ru высказал депутат Московской областной думы, председатель Союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин.

«Справедливый размер пенсии - это достаточный для того, чтобы человек мог покрывать как базовые потребности в питании, одежде и жилье, участвовать в культурной и социальной жизни, путешествовать, заниматься любимым делом», - отметил он.

По его подсчетам, московские пенсионеры при таком законе смогут получать 62,5 тысячи рублей, жители Мурманска - 33, а Краснодарского края - 30 тысяч.

Ранее демограф Владимир Тимаков предложил привязывать размер пенсии не только к трудовому, но и к родительскому стажу. Он назвал несправедливой ситуацию, при которой многодетная мать получает намного меньшую пенсию, чем бездетная карьеристка.

Пенсия Депутаты Мособлдума Зарплаты
19 ноября 2024, 08:32
Госдума предложила кабмину 10 незамедлительных мер по мигрантам
Global Look Press
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Правительству России предложили 10 мер для улучшения миграционной политики. Среди ключевых предложений, которые разработали в Госдуме, — возвращение устного экзамена по русскому языку, а также ограничение приема детей мигрантов в школы, если они не владеют русским.

В частности, устный экзамен по русскому предлагают сделать обязательным для мигрантов, получающих патент для работы в сферах, где знание языка является критически важным.

Помимо этого, в ГД предложили расширить видеозапись устной части экзамена, включая вопросы о целях пребывания мигранта в России.

Для исключения посредников предлагается ограничить список госучреждений, уполномоченных проводить экзамены, плюс полностью исключить из этого процесса коммерческие организации.

Чтобы исключить вероятность дополнительных скрытых платежей, в предложениях есть пункт о включении всех расходов на экзамен в его общую стоимость.

Помимо этого, депутаты разработали проект, регулирующий прием детей мигрантов в школы.

Документ предлагает ввести обязательную проверку законности нахождения родителей этих детей в России, тестирование на знание русского, а также запрет на зачисление детей в школу без подтверждения знания языка.

Незамедлительные предложения по изменения миграционной политики изложили в проекте постановления, авторами которого стали комитет по контролю и вице-спикер Ирина Яровая.

Ознакомиться с документом можно в думской электронной базе. Главной целью инициатив называют повышение качества экзаменов и борьба с теневым рынком услуг.

Дети Школы Мигранты Русский язык Россия Работа Экзамены

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