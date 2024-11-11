11 ноября 2024, 00:35

Названы самые частые риски для владельцев квартир

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«Росгосстрах» назвал пожары, потоп и кражи самыми распространенными страховыми случаями среди владельцев квартир. «Газета.ru» ознакомилась с результатами исследования компании.

В компании пояснили, что чаще всего заявления поступают от домовладельцев, проживающих в Москве и Подмосковье, Республике Татарстан и Республике Башкортостан. Квартиры может залить из-за незакрытого крана, повреждения системы водоснабжения, засора системы канализации, тушения пожара в квартире сверху или проведения работ выше по этажу.

По словам начальника Управления выплат по страхованию имущества и ответственности компании Юлии Серовой, за период с января по сентябрь 2024 года около 90% поданных заявлений (5,3 тысячи обращений) пришлись на повреждение недвижимого имущества жидкостью.

Специалист добавила, что цифры по заливам незначительно меняются из года в год. В 2023 году в страховую компанию подали пять тысяч обращений, или около 87%.

Среди причин пожара чаще всего называют проблемы с электрооборудованием, неосторожное обращение с огнем и брошенные на балкон горящие окурки.

Ранее в Москве семь человек пострадали при взрыве в одной из квартир на Карельском бульваре.

«Росгосстрах» назвал пожары, потоп и кражи самыми распространенными страховыми случаями среди владельцев квартир.

«Газета.ru» ознакомилась с результатами исследования компании.

Россия Недвижимость Квартиры
10 ноября 2024, 21:47
«Это за гранью». Актрису призвали наказать за сравнение карельского языка с мужскими сосками
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Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков обратится в Следственный комитет с жалобой на выступление актрисы Валерии Ломакиной из «Творческой мастерской». Слова артистки оскорбили карельский язык, написал губернатор на своей странице во «ВКонтакте».

Ломакина участвовала в шоу «Битва за время-2» с номером в стиле стендапа. Во время выступления она заявила, что «карельский язык - это атавизм, как соски у мужчины».

Парфенчиков назвал это заявление оскорбительным. Он подчеркнул, что юмор важен, но у него должны быть границы. В связи с этим Министерству культуры Карелии поручили провести служебную проверку.

«Назвать - даже в шутку - звучание карельской речи жуткой и со сцены вынести вердикт о том, что карельский язык - атавизм, это за гранью. За гранью уважения к народу - носителю языка, к карельской земле, ее традициям и культуре», - написал Парфенчиков.

Кроме того, губернатор Карелии планирует обратиться с заявлением в Следственный комитет с просьбой проверить высказывание Ломакиной по статье о «Возбуждении ненависти либо унижение человеческого достоинства».

Бойца ММА Магомеда Исмаилова ранее оштрафовали за оскорбление сотрудников полиции.

Республика Карелия
10 ноября 2024, 20:51
Журналист из Италии попросил Путина о гражданстве РФ
РИА «Новости»
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Итальянский журналист Андреа Лучиди обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство. Об этом сообщило в Telegram-канале International Reporters.

«Андреа Лучиди просит о российском гражданстве в письме Владимиру Путину», - отметили в публикации.

Итальянец направил свою просьбу о предоставлении гражданства через сайт президента. Он надеется, что вмешательство Путина поможет преодолеть бюрократические препоны.

Лучиди объяснил, что хочет жить в России, потому что это его второй дом. По словам журналиста, он боится возвращаться в Италию, поскольку полиция может изъять его паспорт. Несколько итальянских СМИ написали, что он якобы является «агентом Кремля».

Ранее российское гражданство предоставили правозащитнику из Финляндии Йохану Бекману, который занимается защитой прав россиян на территории Европы с 2009 года. Также паспорт РФ получил политический беженец из США Джон Роблес.

Италия Паспорта Европа Россия Владимир Путин
10 ноября 2024, 20:10
В Госдуме осудили глумившихся над погибшими в «Крокусе» блогерш
РИА «Новости»
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Действия двух блогерш, пошутивших о планах устроить новый теракт в «Крокус Сити Холле», «выходят за рамки добра и зла». Об этом в беседе с Lenta.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

«В таких случаях нам нужен закон для того, чтобы осуждать не просто аморальные, а выходящие за рамки добра и зла поступки. В данном случае, если бы этих блогерш на улице узнали простые граждане и высказали недовольство, я бы их поддержал», - заявил парламентарий.

Приехавшие в Москву из Владимирской области блогерши организовали встречу со своими подписчиками недалеко от сгоревшего «Крокус Сити Холла». Девушки записали ролик, в котором сравнили встречу с поклонниками с терактом.

Эта запись привлекла внимание подмосковного главка СК. Правоохранители начали поиски авторов видео, чтобы проверить их на публичное оправдание терроризма.

Законы Терроризм Депутаты Москва Теракт в «Крокусе»
10 ноября 2024, 16:01
Пошутивших о сгоревшем «Крокусе» блогерш проверят на оправдание терроризма
РИА «Новости»
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Публичное оправдание терроризма увидели в словах двух приехавших в Москву блогерш, пошутивших о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл». Как сообщила пресс-служба подмосковного главка СК, сотрудники следственного отдела Красногорска начали проверку видеозаписи.

В ведомстве заявили, что в ходе проверки намерены установить личности авторов видео, выложивших в одной из социальных сетей ролик, содержащий оправдание теракта, произошедшего в концертном зале весной этого года.

«Организована процессуальная проверка по факту размещения в одной из социальных сетей видеозаписи, содержащей оправдание террористического акта, произошедшего в „Крокус-Сити“», - заявили в пресс-службе.

Запись, о которой идет речь, выложили две молодые девушки, которые анонсировали встречу с подписчиками рядом со сгоревшим концертным залом. Свое появление они анонсировали словами «Мы приехали в „Крокус Сити Холл“, сейчас будем устраивать теракт».

Посчитав удачной такую шутку , девушки громко рассмеялись.

Публичное оправдание терроризма увидели в словах двух приехавших в Москву блогерш, пошутивших о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл». Как сообщила пресс-служба подмосковного главка СК , сотрудники следственного отдела Красногорска начали проверку видеозаписи.

Красногорск Блогеры Следственный комитет России Москва Теракт в «Крокусе»

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