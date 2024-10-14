14 октября 2024, 02:06

Названы регионы, где живет самое материально благополучное население

РИА «Новости»
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Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Магаданская область возглавили рейтинг материального благополучия российских регионов, Ингушетия и Тува оказались на последнем месте. Об этом сообщили в исследовании РИА «Новости».

Аналитики проанализировали показатели материального положения людей в российских регионах по итогам прошлого года. В частности, учли отношение медианных доходов населения к стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, долю населения с доходами ниже границы бедности и долю семей, способных приобрести квартиру в ипотеку.

В процессе исследования выяснилось, что уровень благосостояния россиян значительно отличается в разных субъектах страны.

Рейтинг возглавили ЯНАО, Чукотский автономный округ и Магаданская область. В первую десятку также попали ХМАО, Ненецкий автономный округ, Сахалинская и Мурманская области, Москва, Санкт-Петербург и Камчатский край.

В число аутсайдеров попали 10 регионов, где уровень доходов населения находится на низком уровне, причем последние строчки рейтинга заняли Республика Тыва и Ингушетия.

Ранее рейтинг регионов-лидеров по доступности жилья в ипотеку возглавили регионы Крайнего Севера.

Рейтинги Россия Москва
13 октября 2024, 16:04
НАК посчитал потенциально опасными детей с малым количеством друзей в соцсетях
РИА «Новости»
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Национальный антитеррористический комитет разослал в образовательные учреждения информацию, в которой предлагается считать потенциально опасными детей с небольшим количеством друзей в социальных сетях. На это обратил внимание журналист Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

Ребенка могут признать потенциально опасным, если у него в соцсетях меньше 100 друзей. Также в НАК попросили учителей обращать внимание на детей, которые состоят деструктивных группах, интересуются шок-контентом.

Внимание педагогов должны привлечь подростки, выкладывающие материалы с оружием, негативные публикации на тему непонимания или игнорирования.

Для противодействия террористической идеологии НАК предложил усилить пропаганду традиционных ценностей.

В 2024 году силовики предотвратили более 100 терактов на территории России. Цифры озвучили на заседании НАК в середине августа.

Дети Терроризм Соцсети Учителя Оружие
13 октября 2024, 12:55
Глава Сибая оговорился и выразил соболезнования в честь Дня Башкортостана
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Исполняющий обязанности главы Сибая в Башкортостане Сергей Озерцов выразил «искренние соболезнования», поздравляя горожан с Днем республики. Фрагмент его выступления опубликовал Telegram-канал Baza.

«Дорогие сибайцы, уважаемые коллеги… примите мои искренние соболезнования с празднованием Дня Республики Башкортостан», - заявил Озерцов.

Горожане отреагировали робкими аплодисментами. По информации Telegram-канала, Озерцов совсем недавно стал главой Сибая. В городе проживает более 50 тысяч человек, он имеет статус городского округа.

Жители села Ташбулатово в Башкирии опрокинули сотовую вышку , опасаясь ее негативного влияния на здоровье. После падения вышки в населенном пункте пропала сотовая связь.

Башкирия
13 октября 2024, 12:09
В РПЦ указали на связь квадробинга с ЛГБТ-идеологией
РИА «Новости»
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Квадробинг — опасная субкультура, которая готовит подростка к принятию антиценностей, в том числе и ЛГБТ-идеологии*. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Квадробинг - опасная субкультура, которая готовит подростка к принятию антиценностей, в том числе и ЛГБТ-идеологии*. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

«Одно дело, когда дети носят одежду с изображением животных, шапочку с ушками или играют в спектакле зверушку, надевая маску и костюм, и совершенно другое - когда остаются такими „зверьками“ в жизни: ходят на четвереньках в школе, дома, имитируют поведение животных», - заявил священник.

Опасность субкультуры, по его мнению, в том, что ребенок начинает искать в себе альтернативную идентичность, что психологически готовит его к принятию множества гендеров и ЛГБТ-идеологии*. Квадробинг Лукьянов назвал экспериментом над российскими детьми и предупредил об опасных последствиях.

«Если россияне не хотят увидеть своих детей в звериных ошейниках под радужным флагом, надо принять меры по защите нашего общества от этой и подобных субкультур», - подытожил священник.

Чтобы отвлечь детей от квадробинга, родителям нужно проявить больше внимания, заметила представитель МИД Мария Захарова. Она также суверена, что эта субкультура связана с «гендерным безумием».

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

Священники Дети РПЦ Животные
13 октября 2024, 01:43
Спиртзавод крупнейшего в России производителя водки лишился лицензии
Unsplash
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Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками приостановила действие лицензии АО «Спиртзавод Чугуновский» в Нижегородской области из-за выбросов в реку Чугунка. Предприятие принадлежит производителю водки Novabev Group, сообщил РБК.

Информация о приостановке лицензии «Спиртзавода Чугуновский» появилась в реестре Росалкогольтабакконтроля. Ведомство приняло это решение 10 октября.

Жители Воротынского района в апреле пожаловались на массовую гибель рыбы. Анализ воды показал, что Чугунку загрязнили сточные воды спиртзавода. На самом предприятии специалисты Росприроднадзора нашли 13 нарушений при обращении с отходами. Ведомство выписало штраф и обратилось в суд. Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура подала иск с требованием очистить сбрасываемые воды.

Спиртзавод принадлежит Novabev Group, который производит водку Beluga и «Архангельская». По итогам 2023 года компания являлась крупнейшим производителем этого напитка в России.

В Подмосковье инспекторы эконадзора нашли виновных в загрязнении реки Пахры. Они вынесли предостережения двум компаниям в Домодедове и Подольске.

Алкоголь Бизнес Экология

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