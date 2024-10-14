Названы регионы, где живет самое материально благополучное население

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Аналитики проанализировали показатели материального положения людей в российских регионах по итогам прошлого года. В частности, учли отношение медианных доходов населения к стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, долю населения с доходами ниже границы бедности и долю семей, способных приобрести квартиру в ипотеку.

В процессе исследования выяснилось, что уровень благосостояния россиян значительно отличается в разных субъектах страны.

Рейтинг возглавили ЯНАО, Чукотский автономный округ и Магаданская область. В первую десятку также попали ХМАО, Ненецкий автономный округ, Сахалинская и Мурманская области, Москва, Санкт-Петербург и Камчатский край.

В число аутсайдеров попали 10 регионов, где уровень доходов населения находится на низком уровне, причем последние строчки рейтинга заняли Республика Тыва и Ингушетия.

Ранее рейтинг регионов-лидеров по доступности жилья в ипотеку возглавили регионы Крайнего Севера.