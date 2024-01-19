19 января 2024, 05:18

Названы продукты, сильнее всего подорожавшие в 2023 году

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Яйца, помидоры и груши возглавили топ-10 самых подорожавших товаров в России по итогам 2023 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

«Яйца подорожали на 61,4%, помидоры - на 51,1%, а груши - на 48,3%. В пятерку товаров с наиболее быстрым ростом цен вошли также виноград (48,2%) и бананы (46,9%)», - уточнило агентство.

Большими темпами также дорожал чеснок, чья стоимость за прошлый год поднялась на 46,4%, а также газовое моторное топливо - на 41,2%. За ними следуют поездку в Белоруссию (на 37,6%) и лекарство «Фуросемид» (на 34,2%). Замыкают топ-10 апельсины.

Подорожание также коснулось и других товаров, но в меньшей степени. В частности, свинина выросла в цене на 13%, живая рыба на 12,5%, сахар и рис - на 10,8% и 10,5% соответственно.

Ранее Росстат сообщил, что потребительские товары в России выросли в цене на 8,86% , причем в декабре рост составил 1,65%. Больше всего подорожали куриные яйца: их стоимость по сравнению с прошлым декабрем выросла на 61%, а за последний месяц они стали дороже на 18,1%.

Росстат Деньги Продукты
19 января 2024, 02:52
Россиянам напомнили о льготах на оплату ЖКУ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Собственники жилья могут получить государственную помощь в виде субсидий на оплату жилых помещений и услуг ЖКХ. Об этом в беседе с News.ru рассказал юрист Илья Русяев.

По словам адвоката, согласно статье 159 Жилищного кодекса РФ, право на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг имеют с собственники жилых помещений, члены жилищных кооперативов и другие категории граждан.

При этом они должны проживать на территории России на постоянной основе и не иметь задолженности по оплате коммунальных услуг. При этом траты на эти расходы должны быть больше установленной доли от совокупного дохода семьи (22%).

Русяев напомнил, что при расчете субсидии учитывают доходы всех постоянно проживающих в семье. Речь идет о супругах, детях и родителях несовершеннолетних. Также помощь в оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства могут получить малоимущие россияне.

Юрист Иван Соловьев ранее напомнил, что россияне могут лишиться субсидий из-за невнимательности. некоторые преференции требуют регулярного подтверждения.

ЖКХ Доходы Россия
19 января 2024, 01:24
Люцифер родился на Кубани
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Самые необычные имена, которыми называли новорожденных родители в 2023 году, назвали в ЗАГСе Краснодарского края. Одним из них стало Люцифер, сообщило РИА «Новости».

В 2023 году некоторые родители проявили креативность при выборе имен для своих новорожденных. Среди самых необычных имен мальчиков отличились Бриллиант, Золотой и Изумруд.

Одного из младенцев назвали Люцифер. Причины, по которым родители выбрали именно это имя, в ЗАГСе не назвали. Среди необычных имен девочек жители Кубани выбрали Валькирию, Матрону, Яромиру и Ноэми.

Начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева ранее рассказала, что самыми популярными именами среди московских родителей в прошлом году стали Александр для мальчиков и София для девочек. Также в столице отметили тенденцию давать детям двойные и тройные имена, например, Александра Флор де Мария.

В Подмосковье Марфа и Лукьян стали самыми редкими именами новорожденных в сентябре.

Дети Краснодарский край
18 января 2024, 23:31
Итоги дней регионов подвели на выставке «Россия»
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Организаторы международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ подвели итоги дней регионов, в рамках которых все 89 субъектов страны представили свои главные достижения и познакомили гостей со своей самобытной культурой и традициями.

Председатель Оргкомитета выставки и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил заслугу команд всех регионов в создании уникальной экспозиции.

«Все по-настоящему вложили душу, продемонстрировали главные достижения страны, показали свои традиции и культуру, рассказали о туристическом и инвестиционном потенциале. На самом деле - сделали гораздо большее: помогли людям почувствовать себя частью большой страны, дали уверенности в будущем и мотивировали на то, чтобы самим добиваться новых достижений», - заявил он.

В ходе проведения дней регионов эксперты НИУ ВШЭ и Экспертного института социальных исследований провели опрос более четырех тысяч человек. У них поинтересовались, какие чувства у гостей вызвала выставка.

Подавляющее большинство заявило, что экспозиция вселила веру в будущее и уверенность в завтрашнем дне. По их словам, выставка придала сил и вызвала желание попробовать что-то новое. Кроме того, экспозиция вызвала чувство гордости за страну.

Многие регионы получили поддержку и новые возможности для развития: на полях выставки губернаторы подписали многомиллиардные инвестиционные соглашения.

«Сама идея организации Выставки - замечательная. Хочу поблагодарить президента за возможность, которая представили каждом: масштабно рассказать о том, что происходит в регионе, о наших красотах и достижениях, об уникальных людях», - заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава Мурманской области Андрей Чибис согласился с коллегой и добавил, что масштабный проект подарил гордость за всю страну.

«Для нас выставка и дни региона - это не только презентация Мурманской области. Мы подписали соглашения более чем на 50 миллиардов рублей, в том числе о строительстве нового морского контейнерного терминала, соглашение о жилищном строительстве», - поделился он.

День Московской области прошел на выставке «Россия» 27 декабря. Открыл стенд региона губернатор Андрей Воробьев. Он рассказал, что гости могут написать письмо Деду Морозу и создать новогоднюю открытку с помощью GigaChat. Кроме того, посетители смогли узнать о самых интересных местах Подмосковья при помощи 3D-путешествия, узнать об уникальных художественных промыслах , которые есть в Московской области, попробовать продукцию местных фермеров.

Завершился День Московской области большим концертом на главной уличной сцене. В нем выступили популярные исполнители - Seville, Ваня Дмитриенко, Диана Анкудинова и Niletto.

За вклад и создание уникальной экспозиции выставки «Россия» руководители ряда регионов или их представители получили от Сергея Кириенко памятные статуэтки.

За лучшее представление региона награды получили Мурманская Ярославская и Нижегородская области, а также республика Башкортостан. В специальной номинации «За лучшее информационное освещение» были отмечены Ульяновская и Кемеровская области и Республика Мордовия.

Ивановская, Иркутская, Калужская и Омская области подготовили лучшие концертные программы.

Лучшим гастрономическим представлением региона признали Республику Саха (Якутия) и Владимирскую область. За поддержку местных производителей награды вручили Ленинградской, Воронежской и Оренбургской областям, Республике Карелия и Луганской Народной Республике. В номинации «Новогодняя Россия» отмечены Липецкая, Челябинская, Рязанская и Томская области, а также Республика Крым.

Самой гостеприимной признали Москву, лучшей просветительской деятельностью отметилась Самарская область, а стенд Пермского края признали самым технологичным. Чувашская Республика получила награду в номинации «Образ выставки».

Выставки Россия Выставка-форум «Россия»
18 января 2024, 23:26
Наказание за фейки об армии предложили ужесточить в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Лидеры фракций Госдумы подготовили законопроект об ужесточении наказания за распространение фейков о Вооруженных силах России. Документ оказался в распоряжении РИА «Новости».

«Реализация федерального закона направлена на упреждение и пресечение преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства», - указали в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, уголовную ответственность ужесточат за публичные призывы к деятельности. Кроме того, законом предусмотрена конфискация денег и имущества, используемых для финансирования преступлений.

Еще парламентарии предложили отнести все преступления диверсионной направленности к деятельности против безопасности России. Осужденных за дискредитацию войск ВС РФ и призывы к экстремизму предложили также лишать госнаград.

Проект закона предварительно поддержали Генпрокуратура, Следственный комитет, Минюст и Росфинмониторинг.

В декабре суд Москвы приговорил режиссера Ивана Вырыпаева к восьми годам тюрьмы за распространение ложной информации о действиях российской армии.

Законы Госдума РФ Преступления Россия Армия

Новости по теме