Названы победители шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Зрители отдали победу чернокнижнику Владу Череватому, опередившему медиума Олега Шепса. Последний оказался на втором месте, но разрыв между ним составил всего 3%.

Череватый захотел уступить победу Шепсу, но тот решил разделить ее вместе с соперником. В результате на кубок приклеили имена обоих экстрасенсов. Они вместе подняли его, когда вышли к зрителям.

Третье место досталось ведьме Виктории Райдос, а четвертое - чернокнижнику Дмитрию Матвееву.

«Битва сильнейших» длилась почти год. В ней участвовали девять победителей и финалистов из разных сезонов «Битвы экстрасенсов».

Ранее главный приз в юбилейном сезоне вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» достался певцу из Таджикистана Фарруху Хасанову. Напомним, масштабный музыкальный конкурс заинтересовал молодых исполнителей тем, что победа принесла бы им приз в размере пяти миллионов рублей, а также шанс записать песню с ротацией в эфире «Нового радио».