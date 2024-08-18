Названы первые признаки инсульта у собак

«Опасность его в том, что не всегда хозяева могут его вовремя и верно диагностировать, чтобы оказать первую помощь. Если не обратиться к ветеринарному врачу, это может закончится гибелью питомца», - предупредил Голубев.

Первые симптомы инсульта - вялость и апатичность, собака мало двигается и много спит, у нее может быть ассиметричная морда, а язык вываливается из пасти. Кроме того, о болезни говорит нарушение координации, судороги, тошнота и рвота.

Кинолог объяснил, что частыми причинами инсульта становятся возрастные изменения, заболевания сердечно-сосудистой системы, наличие ожирения у животного.

Риски увеличиваются, если собака находится в состоянии постоянного стресса. Различные новообразования, ушибы и травмы головы, гиподинамия также играют роль в развитии заболевания.

Ранее Голубев предостерег людей от подкармливания бездомных собак.