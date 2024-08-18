18 августа 2024, 03:27

Названы первые признаки инсульта у собак

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Собаки реже подвержены инсультам, так как не ведут человеческий образ жизни, но риски увеличиваются, если питомец возрастной, страдает ожирением, бесконтрольно питается или травмировал голову. Об этом РИА «Новости» рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Опасность его в том, что не всегда хозяева могут его вовремя и верно диагностировать, чтобы оказать первую помощь. Если не обратиться к ветеринарному врачу, это может закончится гибелью питомца», - предупредил Голубев.

Первые симптомы инсульта - вялость и апатичность, собака мало двигается и много спит, у нее может быть ассиметричная морда, а язык вываливается из пасти. Кроме того, о болезни говорит нарушение координации, судороги, тошнота и рвота.

Кинолог объяснил, что частыми причинами инсульта становятся возрастные изменения, заболевания сердечно-сосудистой системы, наличие ожирения у животного.

Риски увеличиваются, если собака находится в состоянии постоянного стресса. Различные новообразования, ушибы и травмы головы, гиподинамия также играют роль в развитии заболевания.

Ранее Голубев предостерег людей от подкармливания бездомных собак.

Болезни Собаки
17 августа 2024, 18:32
Бывших мигрантов-уклонистов обнаружили в Подмосковье
РИА «Новости»
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В рамках рейдов в Чехове и Серпухове обнаружили 10 получивших российские паспорта мигрантов, не вставших на воинский учет. Их отправили в военные комиссариаты, рассказали РИА «Новости» в военном следственном отделе СК России.

Рейды прошли в течение нескольких дней. Сотрудники военного следственного отдела СК России совместно с сотрудниками ГИБДД в общественных местах проверяли документы у граждан, в том числе возле железнодорожной станции и крупного торгового центра.

«Всего выявили 10 лиц указанной категории. Им разъяснили положения действующего законодательства России с последующим направлением в военкоматы по месту регистрации для постановки на воинский учет», - сообщили старший следователь-криминалист Артем Ковалев.

Ранее полицейские в Котельниках проверили мигрантов в 49 квартирах. По итогам мероприятия 18 иностранцев доставили в дежурную часть, где установили, что двое из них после получения статуса гражданина РФ встали на воинский учет в военном комиссариате.

Мигранты МВД РФ Серпухов Военные Чехов
17 августа 2024, 08:08
Водоснабжение восстановили в большей части Владивостока
РИА «Новости»
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Подачу воды возобновили в большей части Владивостока, в ближайшие несколько часов в городе полностью устранят последствия аварии. Об этом сообщила пресс-служба «Примводоканала».

В организации уточнили, что холодной водой уже обеспечены большинство домов, а жители в районах Чуркин и Некрасовская получат ее к полудню.

«Станции „Некрасовская“ и „Голдобина“ восстановили подачу энергии на водонасосные станции по состоянию на 05:00. „Приморские тепловые сети“ в свою очередь сообщили о возобновлении подачи горячей воды», - добавили в пресс-службе.

Массовое отключение электричества произошло в Приморье в пятницу. По данным властей, причиной стало замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС. Из-за этой ситуации все больницы в регионе перевели на резервные источники питания , они работали в штатном режиме.

Владивосток
16 августа 2024, 20:59
В Мытищах хозяйка запрела таксу в машине на несколько дней
Freepik
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В Мытищах на Стрелковой улице женщина запирает свою таксу в автомобиле на целый день. Собаку оставляют в машине с 13 августа, рассказали в беседе с 360.ru местные жители.

Соседей давно настораживало неадекватное поведение хозяйки животного. По их словам, она запирает таксу, когда с утра уходит на работу, а вечером забирает домой.

«Она может облить водой прохожих, показывать непристойные знаки и всячески оскорблять. Психическое состояние оставляет желать лучшего, но почему собака от этого должна страдать?» - задалась вопросом одна из местных жительниц.

Владелица животного, по словам соседей, игнорирует просьбы не мучить собаку. Ситуация усугубляется тем, что на улице стоит солнечная погода, и таксе тяжело находиться в душном автомобиле без воды.

Похожий случай произошел в Лобне: хозяин бросил свою собаку без пищи и воды в запертой квартире. Соседи не могут освободить пса самостоятельно и обратились за помощью в полицию.

Мытищи Женщины Собаки Животные Машины Полиция
16 августа 2024, 12:34
В Приморье все больницы перевели на резервные источники питания
РИА «Новости»
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Медицинские учреждения, находящиеся в зоне отключения электричества в Приморье, перевели на резервные источники питания, все они работают штатно. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Отключение электричества в Приморье произошло в четверг, 16 августа, из-за замыкания оборудования сетей, рассказали в правительстве региона. По данным властей, восстановить подачу электроэнергии планируют в течение часа.

Ранее в компании ДРСК сообщили, что затронувшее множество населенных пунктов отключение электричества в Приморском крае произошло из-за замыкания оборудования ГРЭС Сибирской генерирующей компании.

По последним данным, подачу электроэнергии возобновили в Лесозаводске, Дальнереченске, Лучегорске, Находке, а также ряде районов Владивостока. Водоснабжение в Приморье пообещали восстановить после подачи электроэнергии на насосы.

Электричество Приморье

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