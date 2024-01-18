18 января 2024, 02:10

Названы отличия турецких и азербайджанских куриных яиц от российских

РИА «Новости»
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Турецкие и азербайджанские яйца, первые партии которых уже поступили в Россию, отличаются от российских размером, цветом желтка и вкусом. Об этом рассказал изданию «Доктор Питер» профессор, доктор технических наук Александр Ишевский.

По полезным свойствам отличий между отечественной и импортной продукцией может и не быть, отметил специалист. Зато по вкусовым характеристикам они могут отличаться, поэтому сначала лучше купить десяток яиц и попробовать, а не закупать большую партию.

Турецкие и азербайджанские яйца также могут отличаться по цвету желтка, который может быть или слишком ярким, или же бледным. Все зависит от того, чем кормили курицу.

«Если же в корма добавляли вторичное рыбное сырье, что особенно касается турецких яиц, после термообработки у них может появиться рыбный привкус. Это не совсем приятно», - предупредил профессор.

По размеру иностранные яйца могут отличаться, так как у них может не быть разбивки по категориям, как в России. Он предположил, что они будут одинаковыми.

Ранее диетолог Полина Журавлева рассказала, что искусственные яйца из Китая могут содержать вредные консерванты и усилители вкуса.

Еда Турция Питание Врачи Россия Продукты Азербайджан
18 января 2024, 03:24
Россиянам объяснили, как с них будут выбивать долги после 1 февраля
РИА «Новости»
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Поправки в законодательство, регулирующее взаимоотношение должников с коллекторами, вступят в силу с 1 февраля. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщил адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

По его словам, коллекторы могут проводить личные встречи и телефонные разговоры. Также они могут взаимодействовать с должником через текстовые сообщения или письма по электронной почте.

Нововведением станет использование автоматизированного интеллектуального агента - звонков с помощью искусственного интеллекта, а также возможность связаться через госуслуги.

Адвокат напомнил, что время общения коллектора с должником ограничили на законодательном уровне. Гражданина нельзя беспокоить в вечернее и ночное время и слишком часто встречаться лично. Количество телефонных бесед в разрешенное время также ограничили.

При общении не допускается грубость, агрессия, угрозы и психологическое давление. Такие случаи необходимо фиксировать, ведь за нарушения коллекторы могут получить срок от пяти до 10 лет с крупным штрафом, заключил Данилов.

Адвокат Сергей Жорин ранее напомнил, что при угрозе со стороны коллекторов , должнику следует обратиться в правоохранительные органы.

Штрафы Долги Коллекторы Госуслуги
17 января 2024, 22:48
Горячая линия для пострадавших при беспорядках заработала в Башкирии
РИА «Новости»
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Башкирская прокуратура открыла телефон горячей линии, куда могут обратиться пострадавшие при беспорядках в Баймаке. Об этом сообщили на сайте надзорного ведомства.

«Граждане могут сообщить обо всех фактах нарушения законодательства при проведении протестной акции. Звонки будут принимать в рабочие дни с 09:00 до 18:00», - уточнили в прокуратуре.

Там взяли на контроль ход расследования уголовного дела по факту массовых беспорядков, в результате которых пострадали полицейские.

Следствие установило, что население Башкирии призывали выйти с протестами к Баймакскому районному суду. Акции специально запланировали во время заседания по уголовному делу против Фаиля Алчинова*.

Мужчину заподозрили в возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства. Целью протестов стало освобождение Алчинова* от уголовной ответственности, отметил в СК.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Уголовное дело Суд Башкирия Протесты Беспорядки
17 января 2024, 21:55
Выставку «Россия» на ВДНХ посетил пятимиллионный гость
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Семилетняя девочка приехала в Москву на выставку «Россия» из Катайска. Ей вручили сертификат на поездку в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг, сообщила пресс-служба мероприятия.

«Семья получила памятный подарок от АНО „Дирекция выставки достижений „Россия“ и правительства Вологодской области - сертификат на поездку в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг с персональной экскурсией и фотосессией», - рассказали организаторы.

Девочке и ее родителям показали павильон № 75, в том числе экспозицию Вологодской области. Они познакомились с Дедом Морозом, который лично пригласил семью в гости.

Миллионная посетительница выставки «Россия» выиграла три билета на «Щелкунчика». Обладательницей подарка стала жительница Пензы, ей также проведут индивидуальную экскурсию в здании Центробанка.

В период с 3 по 8 января с выставкой-форумом «Россия» в Москве ознакомились около миллиона человек. Новый год на ВДНХ отпраздновали более 120 тысяч человек со всей страны.

Выставки Экскурсии Россия Дед Мороз Москва
17 января 2024, 20:11
Наказания за ненасильственные преступления в России решили смягчить
РИА «Новости»
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Профильным комитетам Госдумы поручили проработать предложения по смягчению наказания за ненасильственные преступления. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Анализом правоприменительной практики комитеты по госстроительству и законодательству, также по безопасности и противодействию коррупции займутся вместе с профильными ведомствами, с Генпрокуратурой и Верховным судом.

После этого им нужно будет вынести предложения по корректировке действующего законодательства, а именно - по совершенствованию уголовного наказания за преступления, которые совершили без применения насилия или угрозы его применения.

«Также необходимо привлечь к этой работе комитет по экономической политике, поскольку речь идет зачастую о преступлениях по экономическим статьям», - указал Володин, пояснив необходимость обсуждения вопроса с деловым и бизнес-сообществом, чтобы учесть их предложения.

В Кремле отмечали, что в стране начали работу над проектом амнистии для ряда осужденных женщин.

Госдума РФ

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