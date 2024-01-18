Названы отличия турецких и азербайджанских куриных яиц от российских

По полезным свойствам отличий между отечественной и импортной продукцией может и не быть, отметил специалист. Зато по вкусовым характеристикам они могут отличаться, поэтому сначала лучше купить десяток яиц и попробовать, а не закупать большую партию.

Турецкие и азербайджанские яйца также могут отличаться по цвету желтка, который может быть или слишком ярким, или же бледным. Все зависит от того, чем кормили курицу.

«Если же в корма добавляли вторичное рыбное сырье, что особенно касается турецких яиц, после термообработки у них может появиться рыбный привкус. Это не совсем приятно», - предупредил профессор.

По размеру иностранные яйца могут отличаться, так как у них может не быть разбивки по категориям, как в России. Он предположил, что они будут одинаковыми.

Ранее диетолог Полина Журавлева рассказала, что искусственные яйца из Китая могут содержать вредные консерванты и усилители вкуса.