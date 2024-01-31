Названы основные причины увольнений россиян с работы

Самые частые причины, по которым специалисты увольняются, это - стрессы и конфликты на работе. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на опрос рекрутинговой компании Get experts.

По словам опрошенных, чаще всего они теряли работу, когда увольнялись по собственному желанию (32%), попадали под сокращение (20%) или закрытие компании (13%), также были увольнения по инициативе работодателя (13%). Респонденты назвали и другие причины - истечение срока контракта, завершение проекта, учеба и выход на пенсию.

«Самыми частыми причинами увольнения по собственному желанию стали стрессы на работе (27%), конфликт с руководством или коллегами (22%), профессиональное выгорание (22%), отсутствие возможностей для профессионального роста (19%), <…> отсутствие возможности работать удаленно (5%) или отмена удаленного формата работы в компании (5%)», - сказано в опросе.

Ранее заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова рассказала, что при увольнении сотруднику обязаны выплатить не только остаток заработной платы за отработанное время, но и компенсацию за неиспользованный отпуск.