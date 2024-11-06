Названы льготы, на которые могут претендовать предпенсионеры

Эти люди смогут получить статус предпенсионера, подав заявку через портал «Госуслуги» или на сайте Социального фонда, а также при личном обращении в местное отделение фонда. После этого информацию передадут в управление соцзащиты.

Предпенсионеры вправе получить освобождение от уплаты земельного и имущественного налога, обратившись с заявлением в налоговый орган - лично или через сайт ФНС.

В регионах необходимо уточнить, на какие льготы они вправе рассчитывать. В числе последних - льготный проезд в общественном транспорте, льготы по оплате ЖКУ и капремонта, снижение размера курортного сбора во время отдыха.

Также предпенсионеры вправе получить два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации ежегодно с сохранением заработка. Помимо этого, запрещено увольнение таких работников, кроме случаев сокращения штата или ликвидации компании.

Главное помнить, что для получения всех льгот необходимо официально подтвердить статус предпенсионера, получив соответствующую справку. Документ оформят бесплатно.

Ранее россиян предупредили о вступлении в силу обновленного порядка возмещения затрат на коммунальные услуги для льготников.