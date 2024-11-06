06 ноября 2024, 01:03

Названы льготы, на которые могут претендовать предпенсионеры

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Россияне, которым осталось пять и менее лет до выхода на пенсию, вправе претендовать на получение ряда льгот и гарантий в 2024 году. Подробнее об этом сообщило издание «Радио 1».

Эти люди смогут получить статус предпенсионера, подав заявку через портал «Госуслуги» или на сайте Социального фонда, а также при личном обращении в местное отделение фонда. После этого информацию передадут в управление соцзащиты.

Предпенсионеры вправе получить освобождение от уплаты земельного и имущественного налога, обратившись с заявлением в налоговый орган - лично или через сайт ФНС.

В регионах необходимо уточнить, на какие льготы они вправе рассчитывать. В числе последних - льготный проезд в общественном транспорте, льготы по оплате ЖКУ и капремонта, снижение размера курортного сбора во время отдыха.

Также предпенсионеры вправе получить два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации ежегодно с сохранением заработка. Помимо этого, запрещено увольнение таких работников, кроме случаев сокращения штата или ликвидации компании.

Главное помнить, что для получения всех льгот необходимо официально подтвердить статус предпенсионера, получив соответствующую справку. Документ оформят бесплатно.

Ранее россиян предупредили о вступлении в силу обновленного порядка возмещения затрат на коммунальные услуги для льготников.

Пенсия Льготы Пенсионеры Налоги Россия Недвижимость
05 ноября 2024, 22:54
Оренбургские коммунальщики во время снегопада взялись поливать деревья
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В Оренбурге выпал снег и похолодало почти до нуля градусов. Несмотря на это, коммунальщики принялись поливать кустарники. О проведении работ с опозданием в несколько месяцев рассказал сайт Оrenday.

Жители заметили автоцистерну на улице Гаранькина в Ленинском районе Оренбурга. К 5 ноября землю покрыл снег толщиной несколько сантиметров, местами на дорогах образовалась гололедица, но это не остановило городские службы. Мужчина во время очередного снегопада полил из шланга саженцы кустарников и деревьев вдоль дороги.

В это же время по улицам города разъезжала снегоуборочная техника.

Пресс-служба администрации Оренбурга сообщила, что около 10 комбинированных дорожных машин и погрузчиков муниципальных предприятий «БиОз» и «Комсервис» расчистили основные магистрали, в том числе улицу Гаранькина, а рабочие провели антигололедную обработку парков и скверов.

Администрация Нижневартовска прославилась при подготовке к Новому году. Коммунальщики установили в городе ледяные скульптуры с «каменными лицами» и покрасили снеговиков белой краской.

ЖКХ Погода
05 ноября 2024, 20:12
Россиянина с оторванной головой признали ограниченно годным к военной службе
РИА «Новости»
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Родственники погибшего в 2021 году 19-летнего жителя Смоленска заподозрили служебный подлог в документах врачебной комиссии городского военкомата. Занимавшиеся расследованием криминалисты получили документы, из которых следовало, что на следующий день после смерти молодой человек прошел медицинскую комиссию. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Тело молодого человека с оторванной головой нашли на путях в октябре 2021-го. Криминалисты завели уголовное дело, которое расследуют до сих пор. В прошлом году ведущий производство следователь запросил у военкомата личное дело погибшего с данными о состоянии здоровья.

Из полученных бумаг следовало, что останки юноши находились не в морге, а в военкомате. Якобы, призывник сообщал о жалобах на здоровье и ему провели электроэнцефалографию. Подпись под итоговой справкой, по которой погибшего признали ограниченно годным к военной службе, поставили пять врачей.

Родственники погибшего обратились в прокуратуру с требованием проверить сотрудников военкомата на подлог. Но решения они ждут уже больше года. По словам родных, повесток при жизни молодой человек не получал.

В начале января военкомат Екатеринбурга выдал семье погибшего в зоне специальной военной операции ефрейтора тело другого человека. При этом в Ростов-на-Дону для опознания ездила супруга военного. Но по ошибке ей прислали чужой цинковый гроб.

Уголовное дело Военные Врачи Россия
05 ноября 2024, 16:41
Для плохо знающих русский детей мигрантов создадут единый алгоритм работы
РИА «Новости»
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В России необходимо выработать единый федеральный алгоритм работы с детьми мигрантов, которые не владеют русским языком или плохо его знают. На это указал президент Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов страны.

Глава государства отметил, что для приезжающих в Россию работать нужны общие правила в части знания русского. Уровни владения им нужно определить и закрепить с учетом реальных потребностей при трудоустройстве и в профессиональном плане, а также при общении в повседневной жизни.

«В том числе (необходимо - прим. ред.) выработать единый федеральный алгоритм работы с детьми приезжих, не владеющими или слабо владеющими русским языком », - сказал Путин, попросив представить предложения на этот счет.

Для иностранных абитуриентов, которые собираются поступать в российские вузы, добавил президент, нужен также единый стандарт тестирования по русскому языку.

Вузы Дети Мигранты Русский язык Владимир Путин
05 ноября 2024, 16:34
Костромской депутат вступил в борьбу с Шаманом за бренд «Я русский»
РИА «Новости»
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Решение певца Шамана (настоящее имя — Ярослав Дронов) зарегистрировать бренд «Я русский» возмутило депутата Костромской областной думы Владимира Михайлова. В комментарии 360.ru он заявил, что тоже подал заявку в Роспатент для регистрации одноименного товарного знака, чтобы сделать его доступным для всех.

Михайлов пояснил, что бренд «Я русский» не должен принадлежать никому и тем более никто не должен на нем зарабатывать.

«Заявка подана. Она есть на сайте Роспатента. Сделал для того, чтобы никто другой не получил все права и не заставлял всех платить. Иначе получается, что русский только он, а все остальные нерусские», - заявил депутат.

Политик пояснил, что еще в 2019 году написал стихотворение «Я русский», но ему даже в голову не пришло зарегистрировать это название.

«Как это можно патентовать вообще? Это наше, общее. А тут находится один хитрец и говорит, что это я самый-самый русский и вы все мне будете платить. Пускай зарегистрирует то, что не связано с русскими», - подытожил Михайлов.

Шаман подал заявку в Роспатент для регистрации бренда «Я русский» в середине октября. Артист выбрал 45 категорий различных товаров, которые собрался выпускать под собственной маркой. Среди потенциальной продукции исполнителя оказались алкоголь и косметика.

Российский и евразийский патентный поверенный юрист, общественный деятель Борис Герасин в комментарии 360.ru не исключил, что артист вряд ли получит одобрение на всю заявку. Он пояснил, что слово «русский» относится к этносу, поэтому по части товаров и услуг артист одобрения от Роспатента не получит.

Депутаты Торговля Shaman Роспатент

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