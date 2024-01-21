21 января 2024, 03:38

Названы «кричащие» о сильной боли сигналы у собак

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Владельцы собак должны обращать внимание на изменения в поведении и привычках своих питомцев, чтобы оказать им своевременную помощь. Об этом РИА «Новости» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Он отметил, что важно наблюдать за поведением собаки. Если вдруг она стала проявлять излишнюю активность, резко реагирует на звуки, животных или прикосновения хозяина, то это повод для обращения к ветеринару.

То же самое касается ситуаций, когда собака становится вялой, дольше спит или уходит от любого контакта в тихое место. Также не нормальным считается желание питомца пробовать несъедобные предметы, например, грызть палки на улице или есть разные растения, отметил Голубев.

На проблемы со здоровьем могут указать неестественные позы пса. Кроме того, должна насторожить его внезапная агрессия. Если собака долгое время испытывает хроническую боль, то она может резко себя вести по отношению к хозяину.

Ветеринарный врач высшей Михаил Шеляков порекомендовал не давать собакам жареные и жирные блюда , чтобы предотвратить развитие панкреатита или ожирение.

Собаки Животные
21 января 2024, 03:31
Самозанятым пенсионерам захотели выплачивать пособия
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Самозанятых пенсионеров, уплачивающих добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, исключат из списка работающих граждан. Такие поправки подготовило Министерство труда и социальной защиты. Об этом сообщили «Известия».

Если поправки примут, эта категория пенсионеров сможет рассчитывать на индексацию пенсии и пособия: например, по уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за нетрудоспособным человеком.

По существующему законодательству, самозанятые могут не уплачивать страховые взносы. Если они это делают добровольно, чтобы сформировать пенсионные отложения, то закон их приравнивает к работающим.

По этой причине самозанятые пенсионеры сейчас вынуждены выбирать между ежегодной индексацией пенсии и добровольными страховыми взносами ради будущего повышения выплат. Поправки Минтруда предлагают устранить это противоречие.

С 1 января 2024 году повысило на 7,5% размер страховой пенсии по инвалидности и по старости. Индексация не коснулась работающих пенсионеров.

Пенсия Пенсионеры Законы Выплаты в России Россия Самозанятые
21 января 2024, 02:47
Более 220 тысяч человек потребовали уволить проводницу, выбросившую кота Твикса
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Более 220 тысяч человек подписали петицию с требованием уволить проводницу РЖД, которая выбросила кота Твикса из поезда в Кирове. Обращение разместили на сайте Change.org.

Автор петиции отметила, что видеокамеры зафиксировали, как проводница выкинула кота из поезда на стоянке в Кирове. На улице был сильный мороз. При этом на кота была оформлена багажная квитанция, он находился в вагоне, где разрешено провозить животных.

«Требуем уволить проводницу за нарушение должностных инструкций (на кота был оформлен билет) и за жестокое обращение с животным, а также выплатить хозяевам компенсацию за моральный ущерб», - сказано в обращении.

Ранее в РЖД сообщили о проведении служебного расследования из-за случившегося, а также принесли извинения пассажиру.

В Кирове кота Твикса искали пять тысяч человек , причем ночью и днем 20 января. Транспортная полиция также провела проверку.

Выброшенного проводницей кота нашли уже мертвым. По словам главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, он прошел восемь километров в поисках укрытия и еды. Она заявила, что проводницу нужно привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными, а также предложила установить коту Твиксу памятник в Кирове.

РЖД Петиции Коты Россия Животные
21 января 2024, 00:55
Отказались ехать на СВО. На Камчатке 10 военных осудили за уклонение от службы
РИА «Новости»
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Гарнизонный военный суд осудил 10 военнослужащих за отказ ехать в зону проведения специальной военной операции и уклонение от службы. Подсудимые на Камчатке получили условные и реальные сроки. Приговоры опубликовали на официальном сайте суда.

Трое контрактников по решению суда получили условные сроки за неявку в воинскую часть без уважительной причины. Один из них получил два года условно, второй - два с половиной, а третий - три года.

Еще один военный-контрактник получил реальный срок - пять с половиной лет в колонии общего режима. Все осужденные признали свою вину и выразили желание отправиться на СВО.

Еще шестеро военнослужащих были осуждены за отказ участвовать в боевых действиях и ехать в зону СВО в период мобилизации. Все они получили более двух лет в колонии-поселении.

Ранее стало известно, что на Сахалине приговорили к шести годам колонии общего режима офицера, сбежавшего из расположения части в Донецкой Народной Республике. Осужденного также лишили воинского звания. По данным следствия, он ушел в самоволку в марте 2023 года и отсутствовал почти полгода. В сентябре он самостоятельно явился в свою воинскую часть в Южно-Сахалинске.

Суд Военные Приговоры Камчатка
21 января 2024, 00:41
«Не следили за котом». Запашный — о хозяевах выброшенного из поезда кота Твикса
РИА «Новости»
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Хозяева кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда дальнего следования, частично виноваты в его гибели. Об этом в интервью News.ru рассказал дрессировщик и генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

По его словам, никто не сказал о том, что хозяева животного оставили кота одного, пусть и на какое-то время.

«Хозяева не следили за котом, а это переезд, мы прекрасно знаем, как устроен тамбур. В конце концов, если не проводница, то кот сам мог бы выпрыгнуть», - объяснил он.

При этом и с проводницы, выбросившей кота на мороз, не стоит снимать ответственность. Также не помешало бы спросить у женщины, «что у нее в голове, как она воспитывает детей».

Проводница выпустила кота Твикса из вагона на перрон во время остановки в Кирове. Животное, как выяснилось, выбралось из переноски, причем ее кто-то открыл. Кота искали в Кирове ночью и днем 20 января, в поисковой операции участвовали более пяти тысяч человек.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина предложила установить коту Твиксу памятник в Кирове.

Смертность Цирки Коты Россия Животные

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