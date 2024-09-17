Названы города с самыми высокими средними зарплатами

Жительнице Ростова-на-Дону Валентине врачи ошибочно поставили диагноз «замершая беременность» и направили ее на аборт. После операции она почувствовала себя плохо и прошла лечение антибиотиками. Оказалось, что все это время женщина была беременна здоровым ребенком и в итоге родила мальчика, рассказала она 360.ru.

Ошиблись с диагнозом Горожанка подала в суд на три организации: БСМП-2, женскую консультацию поликлиники № 1 и медцентр «Юг-МедТранс». Она выиграла судебную тяжбу, ей назначили компенсацию в 250 тысяч рублей.

Женщина объяснила, что в медицинском центре ей поставили неправильный диагноз - «замершая беременность», вслед за чем ошибки стали делать врачи уже в других организациях.

«Гинеколог в женской консультации осмотрела меня в кресле, подтвердила, что у меня эмбрион нежизнеспособный, выписала направление на аборт в больницу скорой медицинской помощи», - рассказала она.

Жительница Ростова-на-Дону прошла УЗИ, но врач подтвердил, что сердцебиения у эмбриона нет. В тот же день пациентке сделали аборт и проверили результаты с помощью гистероскопа.

«Сутки я там находилась, контрольное УЗИ мне не сделали. Они сказали, что необходимости в этом нет, так как гистероскоп - это очень точное исследование, позволяющее убедиться в том, что все удалено благополучно», - добавила женщина.

Родила после аборта Спустя некоторое время она почувствовала недомогание и снова обратилась к гинекологу. Врач осмотрела Валентину и поставила ошибочный диагноз - «воспаление матки», при котором необходимо принимать антибиотики. После курса лечения женщина обратилась в частный медцентр, где ей сделали УЗИ.

«Я приезжаю в мае в этот частный центр. Только датчиком касается живота врач, на монитор выводится изображение. И что я там вижу? Человека с руками и ногами», - рассказала она.

Валентина на тот момент уже имела двух детей, и новость о новой беременности после аборта и лечения антибиотиками повергла ее в состояние шока.

«Это было уже 14,5 недели. Я в шоке, в ужасе. Я тогда просто хотела выйти и кричать на весь мир», - призналась она.

Несмотря на все произошедшее, женщина родила здорового мальчика. Его назвали Арсений. Валентина объяснила, что подала в суд на медицинские организации не ради денег, а потому что в ответ на призыв о помощи она получила от них хамство и циничное отношение.

«Если бы ко мне по-человечески отнеслись, прониклись, посочувствовали, я бы, возможно, и не начала все эти судебные тяжбы. Но ко мне отнеслись как к биологической массе, как к биомусору», - объяснила она.

Ранее жительница Великобритании родила своего сына дважды. Врачи обнаружили у ребенка патологию на 27-й неделе беременности. Плод извлекли из матки, устранили дефекты и поместили обратно.