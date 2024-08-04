Названы главные признаки плохого состояния дома

Первым симптомом «болезни дома» могут стать желтые и коричневые пятна на стенах и потолке. Они появляются из-за протечек. При попадании воды на электрическую проводку с большой долей вероятности произойдет короткое замыкание и пожар.

Черные пятна и полосы на стенах появляются от сажи и плесени. Последняя особенно опасна для дыхательной системы человека. Белые кристаллические отложения, или высолы, возникают от избытка влаги в межкомнатных перекрытиях и проблем с гидроизоляцией.

Важно обратить внимание на состояние стен возле розеток. Черные и серые полосы появляются из-за повреждения проводок, перегрузки сети или неправильного заземления. Все это спровоцирует короткое замыкание.

Ржавчина на трубах и вокруг них говорит о коррозии, которая разрушает трубы и вызывает протечки. Особые опасения должны вызвать ржавые разводы возле водонагревателей и газовых колонок.

Местом обитания плесени в квартире могут стать бетонные стены, деревянные конструкции и даже пластик. Роспотребнадзор предупредил, что попавшие в легкие грибки провоцируют астму и аллергию.

Пятна возле труб, на стенах и потолке свидетельствуют о серьезных проблемах в техническом состоянии дома.

Life.ru назвал топ-пять признаков смертельной опасности.